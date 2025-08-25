Trafik sigortasında yeni düzenleme kimi, nasıl etkileyecek?

Haberin Devamı

Trafik sigortasının primleri, araç sahibinin (sigortacılar buna aracın işleteni diyor) hasar geçmişine göre belirleniyor. Hasar geçmişine göre de 0’dan 8’e kadar uygulanan basamak (kategori) sistemi var. İlk kez trafik sigortası yaptıracaklar, trafik sigortasına 4. basamaktan giriyor. Hasarsız geçen her bir yıl bir basamak artıyor, kaza yapmayanlar 8. kademeye kadar çıkıyor, sigortaya ödenecek prim de ona göre azalıyor. Hasar yapıldığı her bir yıl için de basamak düşülerek, 0’ıncı kademeye kadar iniliyor, fiyat da artıyor. 8. basamakta hasarsız, 0’ıncı basamakta ise yüksek hasarlı sürücüler yer alıyor. Aracına trafik sigortası yaptıranlar hasar geçmişine göre bu basamak sisteminin birinde yer alıyor ve trafik primleri de bu basamaklara göre belirlenip, şekilleniyor. Bu bilgi aklınızdan bulunsun.

YENİ ARAÇ ALACAKLARI İLGİLENDİRİYOR

Gelelim, trafik sigortasındaki yeni düzenlemeye. Bugünkü uygulamada, bir aracınız var ve hasarsız sürücüsünüz, dolayısıyla da 8. basamaktasınız; bu aracı satmadan yeni bir araç satın aldığınızda, sistem sizi ilk kez trafiğe çıkıyormuşsunuz sayıyor ve bu durumda yeni aracın trafik sigortasını 4. basamaktan yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla trafik sigortasına daha yüksek prim ödüyorsunuz. Eski aracınızı birkaç ay sonra satsanız bile bu durum değişmiyor, çünkü artık yeni aracınıza sigorta düzenlenmiş oluyor. Yani, bugünkü mevcut uygulamada, yıllardır elde ettiğiniz hasarsızlık indirimi yok sayılıyor. Ancak mevcut aracınızı satıp, yeni araç alırsanız; trafik sigortasında hangi hasar basamağındaysanız, yeni aracın sigortasını yaptırdığınızda aynı basamaktan sigorta yaptırıyorsunuz.

HASARSIZ SÜRÜCÜYE MÜJDE HASARLIYA SÜRÜCÜYE KÖTÜ HABER

Bu hasarsız sürücülerin uğradığı haksızlıktı. Bir de hasarlı sürücüler var. Mesela, çok kaza yapan ve dolayısıyla da 1. basamakta olan bir sürücüsünüz. Bugünkü uygulamada, mevcut aracınızı satmadan yeni bir araç aldığınızda sistem sizi ilk kez trafiğe çıkan sürücü sayıyor ve böylece yeni aracın trafik sigortasını 4. basamaktan yaptırıyorsunuz. Haliyle de trafik sigortasına daha düşük prim ödüyorsunuz. Eski aracınızı satsanız bile artık trafik sigortasında 4. basamaktan devam ediyorsunuz. Daha açık bir anlatımla mevcut uygulama hasarsız sürücüyü cezalandıran, hasarlı sürücüyü ise mükafatlandıran bir uygulamaydı.

Yeni düzenleme ile bu yanlış uygulama artık bitiyor. Peki, ne olacak? Eski aracınızı sattığınızda artık eski aracınıza ait trafik poliçesi yürürlükten kalkacak, 4. basamaktan poliçe yaptırdığınız yeni aracınızın bir yıl sonra trafik sigortası yenilemesi geldiğinde; eski basamak hasar oranınız neyse, artık onunla devam edeceksiniz. Şöyle bir örnekle anlatayım. Eski aracınızın trafik poliçesi hasar basamağı 7 diyelim, yeni aldığınız araç için poliçeniz 4. basamaktan başladı, bir yıl sonra yeni aracın sigorta yenilemesi geldiğinde 7. basamaktan poliçeyi yenileyeceksiniz ve sigortaya daha düşük prim ödeyeceksiniz.

Bir örnek daha vereyim. Eski aracınızdaki hasar basamağınız 1, yani hasarlı sürücünüz, yeni araç aldınız ve sisteme 4. basamaktan girdiniz. Bir yıl sonra sigorta yenilemeniz geldiğinde eski aracınızdaki hasar sürücü basamağından, yani 1. basamaktan poliçeniz yenilecek ve sigortaya yüksek prim ödeyeceksiniz. Altını çizeyim, bu bir yıl içinde eski aracınızı mutlaka satmanız gerekiyor. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 yılında uygulamaya girecek.

Yeni düzenleme ile trafik sigortasında bir değişiklik daha yapıldı. Onu da şöyle anlatayım. Bugünkü uygulamada, diyelim ki, trafik sigortası yenilemeniz 8 Eylül 2025’te geliyor. Siz şimdiden poliçenizi yenilediniz ve primini de ödediniz, ama yeni poliçenizin başlamasına daha 15 gün var. Diyelim ki, 6. hasar basamağındasınız, yani az hasarlı sürücülerdensiniz. Yeni poliçenizin başlayacağı 15 günlük süre içinde bir kaza yaparsanız, bu kaza sizin hasar basamağınızı etkilemiyor, 6. basamaktan sigortanıza devam edebiliyorsunuz.

POLİÇESİNİ YENİLEYECEKLER DİKKAT!

Sigorta şirketleri ise bu durumu sineye çekiyor. Öğrendiğime göre de bazı araç filo şirketleri bu uygulamayı suiistimal unsuru olarak kullanıyor. Yeni düzenleme ile bu durum da değişiyor. 2026 başından itibaren, poliçenizi erken yenilediğinizde, aradan geçen 15 günlük süre içinde kaza yaptığınızda; sigorta şirketi bir yıl sonra poliçe yenilemesi geldiğinde hasarınızı basamak sistemini etkileyecek ve 5. basamağa gerileceksiniz, sigortaya daha yüksek prim ödeyeceksiniz.