Trafik sigortasında yeni dönem 1 Ağustos’ta başladı

Haberin Devamı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz’da uygulamaya girmek üzere trafik kazalarında sigortada hasar süreçlerinden eksper uygulamasına, değer kaybı tazminatına kadar köklü değişiklikler yaptı ve bu değişiklikler 1 Nisan’da iki ilde pilot uygulama olarak başlatıldı. SEDDK, 30 Haziran’da aldığı kararla uygulamayı 1 Ağustos tarihine erteledi.

Trafik sigortasında yeni uygulama 1 Ağustos tarihi itibariyle resmen başladı. Peki, neler değişti ve yeni dönemde trafik kazalarında uygulama nasıl olacak? Madde madde anlatayım.

Trafik kazalarında hasar tespitini yapacak eksperler artık merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak ki buna akıllı eksper ataması deniyor.

Trafik kazasında araçta oluşan maddi hasar, 40 bin TL’nin üzerinde ise hasar tespitini eksperler yapacak. Trafik sigortası kapsamında 40 bin TL’nin üzerinde tüm hasarlarda eksper zorunlu oldu.

Haberin Devamı

DEĞER KAYBI TAZMİNATI DEĞİŞTİ

Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için hak sahiplerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadı, araçtaki maddi hasar ile birlikte değer kaybı tazminatı hesaplanarak ödenecek. Şöyle ki; eksper, araçta oluşan maddi hasarı tespit ederken aynı zamanda araçtaki değer kaybını da hesaplayacak, düzenleyeceği rapora değer kaybı tutarını ekleyecek. Aynı raporda hem araçtaki maddi hasar hem de değer kaybı tazminat tutarı yer alacak. Araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahibi, değer kaybı talebinde de bulunmuş kabul edilecek.

Trafik kazasında kaskolu araçta oluşan hasarın ağır ya da tam hasar olması halinde hasar tespitini zorunlu olarak eksper yapacak ve eksper trafik sigortasında olduğu gibi merkezi sistem üzerinden atanacak.

Araç onarımında hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse ve hasar gören parça, orijinal parça ile değiştirilemiyorsa; araç sahibinin onayının alınması halinde eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile onarım yapılacak.

KAZA YERİ TERK EDİLEMEYECEK

Trafik kazalarında hem maddi hem de bedeni zararlarda sigortalı, zorunlu haller dışında olay yerini terk edemeyecek. 1 Ağustos öncesinde sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda olay yeri terk edilemiyordu, yeni düzenlemelerde maddi hasarlarda da olay yeri terk edilemeyecek. Kaza tutanağı, alkol raporu gibi kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmemesi halinde sigorta şirketi hasarı ödeyecek ancak olay yerini terk eden sigortalıdan ödediği tutarı talep edebilecek.

Haberin Devamı

Kanuna aykırı olarak hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşları mağdur eden illegal yapılar hakkında suç duyurusunda bulunulacak ve trafik sigortasında tüm hasar süreçleri doğrudan sigorta şirketleri ile yürütülecek.

1 Eylül itibarıyla da Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı; kısa adı Ortak Hasar İhbar Merkezi (OİHM) faaliyete geçecek. İlk etapta ihbar merkezi, trafik sigortası ve kasko sigortalarına yönelik faaliyet gösterecek.