Trafik sigortasında önemli değişiklik yolda

Haberin Devamı

Neler değişecek anlatacağım ama peşin peşin söyleyeyim; bu değişiklikler 16 bin sürücüyü çok üzecek, 6.5 milyon sürücüyü ise sevindirecek. Ya da şöyle söyleyebilirim; değişiklikler sonrası 16 bin sürücünün trafik sigortasına ödeyeceği prim fahiş artacak, 6.5 milyon sürücünün ise trafik sigortası için cebinden daha az para çıkacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), yapacağı yeni düzenleme ile trafik sigortasındaki basamak sistemi değişecek, yeni basamaklar eklenecek. Bilmeyenler için basamak sistemini kısaca özetleyeyim ki, değişiklikler daha iyi anlaşılsın. Trafik sigortasında, kişilerin hasar geçmişine göre 1’den 7’ye kadar, kategori ya da basamak bulunuyor. İlk kez sigorta yaptıracaklar, trafik sigortasına 4. kademeden giriyor. Sigortanın primleri de bu 4. basamağa göre şekilleniyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor, kaza yapmayanlar 7. kademeye kadar çıkıyor, primler de ona göre (4. basamağa göre) azalıyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor, fiyat da artıyor. Yani, 7. basamakta hasarsız; 1. basamakta ise yüksek hasarlı sürücüler yer alıyor. Aracına trafik sigortası yaptıranlar bu basamak sisteminin birinde yer alıyor ve trafik primleri de bu basamaklara göre belirlenip, şekilleniyor.

Haberin Devamı

PRİM YÜZDE 200 ARTIYOR

Yapılacak ve şubat ayının ortasında Resmi Gazete’de yayınlanacak düzenleme ile mevcut basamak sistemine iki yeni basamak daha eklenecek; biri çok hasarlı sürücülerin yer alacağı 0. basamak, diğeri de hasarsız sürücülerin yer alacağı 8. basamak. Mevcut uygulamada çok hasar yapan sürücüler 1. basamakta yer alıyor. Kim bunlar? Tespit edilmiş, bu basamakta 16 bin kişi bulunuyor. Bunların 6 bini senede minimum 3 kazaya karışıyor, aralarında 5, hatta 7 defa kazaya karışanlar var. Bu kazaların bir kısmı maddi bir kısmı da ölümlü, yaralanmalı kazalar. Bildiğiniz trafik canavarları yani. İşin kötüsü, bu kişiler zaten kaza yapa yapa bu basamağa kadar düşmüşler, senede 3-5 kaza yapsalar da daha düşecek kademe olmadığı için aynı basamakta duruyorlar. Şimdi bu kişiler için 0. basamak geliyor. Buna bir anlamda çok riskli sürücüler basamağı da diyebiliriz. Bir daha kaza yaparlarsa 0. basamağa düşecekler. Bu 16 bin trafik canavarının en az 6 bininin 0. basamağa düşeceği tahmin ediliyor. Düşecekler de ne olacak? 0. basamağa düşen kişinin trafik sigortası primi yüzde 200 zamlanacak.

Haberin Devamı

HASARSIZ SÜRÜCÜYE ÖDÜL

Yeni düzenleme ile hasarsız sürücüler için de 8. basamak geliyor. Mevcut uygulamada 7. basamakta 6.5 milyon hasarsız sürücü bulunuyor. Yine işin kötüsü, bu kişiler yıllardır hasar yapmıyorlar, yapmamaya da devam ediyorlar ama çıkabilecekleri başka basamak olmadığı için mükafatlandırılamıyorlar. Düzenleme yapıldığında bu kişiler 8. basamağa alınacaklar ve trafik sigortası primini yüzde 50 indirimli yaptıracaklar. Yeni yapılacak düzenlemenin amacı ise kötü sürücüye cezalandırmak, iyi sürücüyü mükafatlandırmak.

FİYATLANDIRMA DEĞİŞİYOR

Hazır yeri gelmişken, son haftalarda sık karşılaştığım, ‘trafik sigortasının fiyatı artacak mı?’ sorusuna da açıklık getireyim. Malum geçen senenin eylül ayında sigorta şirketlerine trafik primlerini her ay, bir önceki aya göre yüzde 4.75 artırma hakkı tanınmıştı. Bu hak halen devam ediyor. Öğrendiğime göre, bu 4.75 oranı düşürülecek. Şubat ortasında yapılacak yeni düzenleme ile bir kereliğine mahsus olmak üzere seyyanen de zam yapılacak. Trafik sigortasındaki 4. kademenin priminde ise iyileştirme yapılacak, yani fiyat biraz artırılacak. Peki, oranlar ne olacak? O şimdilik bende kalsın ama şu kadarını söyleyeyim; 2023 yılı hedeflenen enflasyon –ki, sene sonu için bu oran yüzde 22’lerde- oranı ile sene başında asgari ücrete yapılan zam oranının dikkat alınarak trafik sigortasında sınırlı bir artışa gidilecek.