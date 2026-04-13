Trafik sigortasında hasar reformu devreye girdi

Bu düzenlemeler bazı kesimleri rahatsız etti ve ‘ne gerek vardı?’ söylemleri dolaşmaya başladı. Geçen hafta Türkiye Sigorta Birliği’nin, Genel Kurulu’nda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ile bu konu üzerinde sohbet etme fırsatı bulduk. Sizlerle de paylaşayım.

HER 100 HASARIN YARISINDA ANLAŞILAMIYOR

SEDDK, trafik kazalarında, trafik sigortasında değer kaybı tazminatından kaynaklı her 100 hasarın yarısının vatandaşla sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa dönüştüğünü ve uyuşmazlıkların ağırlıklı nedeninin ise kendilerine hasar aracısı veya danışmanı adı veren birtakım yapıların değer kaybı tazminatında vatandaşları yanlış yönlendirmesinden kaynaklandığını tespit etmiş.

Öyle ki, sadece 2025 yılı içinde bu gibi yapıların devreye girmesinden ötürü uyuşulamayan dosya sayısı 600 bine ulaşmış. Bunun üzerine SEDDK, duruma müdahale ediyor ve 4 aşamalı hasar reformu başlatıyor. Reformun birinci aşaması, trafik sigortasında hasar tespitini yapacak eksperlerin merkezi sistem üzerinden akıllı atama sistemi ile atanması... İkincisi, değer kaybı tazminatına standart getirilmesi... Üçüncüsü ise vatandaş, talep etsin etmesin, trafik kazasında maddi hasar tespitine giden eksperin, eş zamanlı olarak değer kaybı hesaplamasını da yapıp, rapora eklemesi. Hasar reformunun 3 aşaması uygulamaya girdi.

DEĞER KAYBI İHTİLAFI GÜNDEMDEN ÇIKIYOR

Davut Menteş, reformun son aşamasının ise yakında uygulamaya gireceğini belirterek, “Son adım, hasar aracısı veya hasar danışmanı diye bir şeyin olmayacağı, otoritenin belirlediği sınırların dışında hiç kimsenin bu alanda faaliyette bulunamayacağına dair düzenlemenin yapılması. Hatta beşinci adımımız da var; o da, varlığını halen devam ettirmeye çalışanlara karşı da adli mercileri harekete geçireceğiz” dedi.

Davut Menteş, hasar reformu ile hedeflerini de açıklayarak, “Değer kaybından kaynaklı bu 600 bin uyuşmazlık dosya sayısını bu yılın sonunda yüzde 50, gelecek yıl da bir yüzde 50 daha azaltacağız, böylece 100 binin altına çekeceğiz ki, bu da normal sınırlar içindedir. Böylece değer kaybı ihtilaflarının hayatımızdan çıkmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.

HASAR ARACILARININ SÖYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ

Gelelim, ‘ne gerek vardı böyle düzenlemeye?’ söylemlerine. SEDDK Başkanı, buna da açıklık getirdi: “Bu konuyu neden önemsiyoruz. İşin maddi tarafı bir yana bu durum, sigortalılarımızın cebini etkiliyor. 100 liralık uyuşmazlığın, bu tür yapılar nedeniyle 500 liraya mal olması ve bunun sigorta şirketlerinin kasasından, dolayısıyla da sigortalıların cebinden çıkmasını bir kenara koyuyorum; asıl önemli olan hasar aracılarının kazadan hemen sonra sigortalılarla temasa geçerek, ‘sigorta şirketleri hasarınızı ödemez, bize yetki verin, biz alırız’ söylemleri, bizim açımızdan kabul edilemez. Dolayısıyla bu konu çözülene kadar her platformda yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz.”