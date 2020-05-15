Trafik sigortasında fiyat artışına sınırlama geldi

23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında yeni düzenlemeler yapıldı. Her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75’e düşürüldü. Sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında, iki önemli değişiklik yaptı. Buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, trafik sigortası ile ilgili genelge yayımladı. Genelgede, iki önemli değişiklik dikkat çekti. Bunlardan biri, trafik sigortasının fiyatıyla ilgili. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürdü. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1.5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık yüzde 18’lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık, çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını yüzde 0.75’e düşürdü. Haziran ayından sene sonuna kadar sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0.75 oranında arttırabilecek. Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1’e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında arttırabilecek.
SERMAYE KADAR SATIŞ HAKKI
İkinci önemli düzenleme ile de sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satıp prim toplama hakkı tanındı. Genelgeye göre mayıs ayının başından, sene sonuna kadar geçen 8 aylık dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortasından topladıkları prim özsermayelerinin 4 katını geçemeyecek. 2021 yılında ise bu oran 5 katı olarak belirlendi ve şirketler sermayelerinin 5 katından fazla trafik primi üretemeyecek. Yıl içinde prim üretimi, sermayesini geçen şirketler, sigorta satışı yapamayacak; sermayesini arttırırsa satış yapma hakkı tanınacak.
TÜKETİCİ KORUNACAK
Peki bu düzenlemeler ne anlama geliyor? Düne kadar, çok düşük fiyatlarla trafik sigortası satan şirketlerin zor duruma düşüp sigortaya güven kaybı yaratmamaları için sabit fiyat uygulamasına geçilmesi düşünülüyordu. Bu konuya 11 Mayıs tarihli ‘Trafik sigortasına yeni düzenleme mi geliyor?’ başlıklı yazımda detaylı değinmiş ve yeni düzenlemeler planlandığını, bunların arasında sabit fiyat uygulamasının da olduğunu yazmıştım. Görünen o ki, sabit fiyat uygulamasından vazgeçilmiş, yerine sigorta şirketlerine sermayeleri nispetinde trafik sigortası satma sınırlaması getirilmiş. Buna göre de sermayesi düşük olan şirketler istedikleri gibi trafik sigortası satamayacak. Trafik sigortasında aylık fiyat artışına sınırlama getirilmesi de koronavirüs önlemleri çerçevesinde, tüketiciyi korumaya yönelik yapıldı.
Trafik sigortasında fiyat artışına sınırlama geldi
23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında yeni düzenlemeler yapıldı. Her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75’e düşürüldü. Sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında, iki önemli değişiklik yaptı. Buna göre sigorta fiyatında indirime gidilirken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, trafik sigortası ile ilgili genelge yayımladı. Genelgede, iki önemli değişiklik dikkat çekti. Bunlardan biri, trafik sigortasının fiyatıyla ilgili. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yapıkları zam oranını yarı yarıya düşürdü. Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1.5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık yüzde 18’lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık, çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını yüzde 0.75’e düşürdü. Haziran ayından sene sonuna kadar sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0.75 oranında arttırabilecek. Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1’e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında arttırabilecek.
SERMAYE KADAR SATIŞ HAKKI
İkinci önemli düzenleme ile de sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satıp prim toplama hakkı tanındı. Genelgeye göre mayıs ayının başından, sene sonuna kadar geçen 8 aylık dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortasından topladıkları prim özsermayelerinin 4 katını geçemeyecek. 2021 yılında ise bu oran 5 katı olarak belirlendi ve şirketler sermayelerinin 5 katından fazla trafik primi üretemeyecek. Yıl içinde prim üretimi, sermayesini geçen şirketler, sigorta satışı yapamayacak; sermayesini arttırırsa satış yapma hakkı tanınacak.
TÜKETİCİ KORUNACAK
Peki bu düzenlemeler ne anlama geliyor? Düne kadar, çok düşük fiyatlarla trafik sigortası satan şirketlerin zor duruma düşüp sigortaya güven kaybı yaratmamaları için sabit fiyat uygulamasına geçilmesi düşünülüyordu. Bu konuya 11 Mayıs tarihli ‘Trafik sigortasına yeni düzenleme mi geliyor?’ başlıklı yazımda detaylı değinmiş ve yeni düzenlemeler planlandığını, bunların arasında sabit fiyat uygulamasının da olduğunu yazmıştım. Görünen o ki, sabit fiyat uygulamasından vazgeçilmiş, yerine sigorta şirketlerine sermayeleri nispetinde trafik sigortası satma sınırlaması getirilmiş. Buna göre de sermayesi düşük olan şirketler istedikleri gibi trafik sigortası satamayacak. Trafik sigortasında aylık fiyat artışına sınırlama getirilmesi de koronavirüs önlemleri çerçevesinde, tüketiciyi korumaya yönelik yapıldı.