Trafik sigortasında doğru bilinen yanlışlar

Haberin Devamı

Açıkça söyleyeyim, çıkan haber ve yorumlara bakıyorum da çoğu yalan yanlış. Benzer şekilde okuyuculardan da trafik sigortası ile ilgili her gün soru ve şikayet alıyorum. Onlara da bakıyorum, neredeyse çoğu, yanlış bilgiden kaynaklanan şikayetler. Trafik sigortasında özellikle son dönemde en çok tartışılan ve bir o kadar da yanlış bilinenleri, doğruları ile anlatayım.

GÜNCEL TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

* Trafik sigortasının fiyatına her ay fahiş zam geliyor, primler katlanarak artıyor. Otomobillerde trafik sigortasının primi 125 bin liraya kadar çıkıyor, hatta geçiyor...

Ekim ayı yeni fiyatlara göre; İstanbul’da, 0’ıncı basamakta olan sürücünün (senede 5-6 kazaya karışan, ölümlü kazaya neden olan çok hasarlı sürücü) ödeyeceği trafik sigortası primi 44.290 lira. Yine İstanbul’da, 8. basamakta olan sürücünün (hasarsız sürücü) ödeyeceği prim 7.382 lira. Trafik sigortasında otomobiller için en düşük prim 6.616 lira. Bunu da hasarsız olup da Adıyaman, Hakkari, Hatay gibi illerde bulunan sürücüler ödüyor. En yüksek prim ise 286.690 lira. Bu primi de yolcu otobüsü olup, İstanbul’da bulunan ve en yüksek hasarlılar ödüyor. Mesela İstanbul’da, 0’ıncı basamakta olan taksicinin ödeyeceği prim 116.694 lira. Ancak yine İstanbul’da, 8. basamakta olan taksicinin primi 19.945 lira. İstanbul’u örnek veriyorum, çünkü trafik sigortasında en yüksek primi İstanbullu sürücüler veya araç sahipleri ödüyor.

Haberin Devamı

TRAFİK KASKODAN NEDEN PAHALI?

* Trafik sigortasının primi, kaskonun kat ve kat üzerinde...

Doğru. Trafik sigortası, karşı tarafa vereceğiniz maddi, manevi zararı karşılıyor. Trafik sigortasının bugün için teminat limitleri vefat ve sakatlık durumlarında kişi başına 2.7 milyon lira, kaza başına da 13.5 milyon lira. Herkesin anlayacağı şekilde basit bir örnekle anlatayım. İstanbul’da, otomobil sürücüsüsünüz ve kazaya karıştınız, birinin ölümüne neden olduğunuz. Trafik sigortanızdan vefat edenin yakınlarına en yüksek 2.7 milyon lira ödeniyor. Eğer, çoklu veya zincirleme kazaya karışıp da birkaç kişinin ölümüne neden olduysanız, trafik sigortası 13.5 milyona kadar vefat tazminatı ödüyor. Kasko ise sadece kendi aracınızdaki maddi zararı karşılar. Biri cana gelen zararı, diğeri mala gelen zararı karşılar. Cana gelen zararı karşılayan sigortanın priminin yüksek olması da çok doğaldır. Doğru, bundan 4-5 yıl öncesinde kasko pahalı, trafik sigortası ucuzdu; ama yanlıştı.

Haberin Devamı

TRAFİK SİGORTASI TÜM ZARARI KARŞILAMAZ

* Trafik sigortası karşı tarafa verdiğiniz maddi, manevi zararın tamamını karşılar...

Çok büyük yanlış. Trafik sigortasının maddi teminat limiti araç başına 300 bin, kaza başına 600 bin lira. Trafikte bir araca çarpıp, maddi zarara neden olursanız, sigortanın ödeyeceği tutar en fazla 300 bin lira. Bugün araçlarda bir tamponun ya da bir farın bedeli bile bunun neredeyse iki katı; hele bir de çarptığınız araç lüks araçsa rakamlar çok daha fazla. Bunun 300 bini sigorta karşılar, kalanı cebinizden ödersiniz. Benzer şekilde trafikte birisine çarpıp ölümüne neden olursanız ve mahkeme de o kişi için ödenecek vefat tazminatını 4 milyon olarak belirlerse; trafik sigortası bunun sadece 2.7 milyonunu karşılar, üzerini cebinizden ödersiniz.

Haberin Devamı

Yani trafik sigortası artık başkalarına vereceğiniz zararları karşılamada yetmiyor. O nedenle trafik sigortasının tamamlayıcısı olan mesuliyet sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Sigortacılar buna ihtiyari mali mesuliyet sigortası (İMM) diyor. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor ve karşı tarafa verdiğiniz tüm zararı karşılıyor. Bir anlamda trafik sigortasının teminatlarını tamamlıyor. Bu sigorta olmadan açıkçası trafiğe çıkmayın derim.