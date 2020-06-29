Sürücüler koronavirüsten trafik sigortasını yaptırmadı, tehlike arttı

Koronavirüs salgını trafik sigortasını da vurdu. Aslında salgın nedeniyle, sürücüler zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmadı dersek daha doğru olur.
Rakamlara baktım. Salgının başladığı mart ayından mayıs ayı sonuna kadar yaklaşık 150 bine yakın sürücü, sigortasını yaptırmamış. Kimileri, buna, ‘ne var canım, hepi topu 150 bin araçtan bahsediyorsun’ diyebilir. Ama öyle değil işte. Durumun vahametini şöyle anlatayım.
100 ARAÇTAN 21’İ SİGORTASIZ
TÜİK’in, nisan ayında açıkladığı son verilere göre trafikteki toplam araç sayısı 23 milyon 398 bin 837. Zorunlu olan, yapılmazsa trafiğe çıkılması yasak olan, çıkılırsa da aracın bağlanması neden olan trafik sigortalı araç sayısı ise 18 milyon 457 bin 861 adet. Yani, nisan ayında 4.9 milyon araç sigortası olmadan trafikte dolaşmış. Bu da trafikteki araçların yüzde 21’e yakınının sigortasız olduğu ve trafikteki her 100 araçtan 21’inin sigortayı yaptırmadığı anlamına geliyor. Ocak ayında sigortasız araç sayısı 4.6 milyonmuş; bu sayı mart ayında 4.7 milyona, nisan ayında da 4.9 milyona kadar çıkmış. Mayıs ayında bu sayının biraz daha arttığı tahmin ediliyor. Demek ki, neymiş; genelde bazı sürücüler trafik sigortasını zaten yaptırmıyormuş, koronavirüs döneminde bu sayı daha da artmış. Normal şartlarda bugün kaç milyon araç var, 23.3 milyon mu; sigortalı araç sayısının da 23.3 milyon olması gerekiyor. Aslında gerekmiyor, zorunlu!
Peki, hangi araçlar sigortayı yaptırmıyor diye de baktım. Her 100 otomobilin 7’si, her 100 minibüsün 23’ü, her 100 otobüsün 28’i, her 100 kamyonun 27’si, her 100 traktörün 47’si ve her 100 motosikletin 70’i trafikte sigortasız dolaşıyor. Durum bu kadar kötü. Bu sürücüler hem kendilerine büyük zarar veriyorlar hem de olası bir kazada karşıdakilerine zarar verecekler. İl bazında da baktım. İstanbul, Ankara’da sigortasızlık oranı yüzde 13’lerde. İzmir’de yüksek, her 100 aracın 23ü sigortasız. Konya ve Gaziantep’te 28’i, Antalya’da 24’ü sigortasız. Manisa’da her 100 aracın 35’i sigortasız. Bazı iller var ki, asıl tehlike bu illerde. Şanlıurfa’da 100 araçtan 41’i, Ardahan’da 39’u, Kars’ta 36’sı, Şırnak’ta 35’i sigortasız.
MAYIS AYINDA SÜRE DOLDU
Sigorta yaptırmamanın bedeli ne? Aracınız bağlanır, trafik cezası yersiniz falan ama daha önemlisi kazaya karışır, birinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olursanız sigortanız olmadığı için ciddi tazminat ödersiniz. Öyle ufak tefek rakamlar değil, 150-200 bin liralardan bahsediyorum. Maddi tazminatı hesaba bile katmıyorum.
Birileri yine diyecek ki, ‘ama salgın döneminde sigortacılar kolaylık sağladı, cezasız sigortayı yaptırabiliriz’. Normalde sigortasız olan bu sürücüler sigorta yaptıracakları zaman iki katı prim ödemek durumundalar. Doğru, salgın döneminde trafik sigortasını yaptırmayan ya da yaptıramayan sürücülere bir ayrıcalık tanınmış, ek süre hakkı vermişlerdi. Ancak bu süre nisan ve mayıs ayında bitti. Bu işin şakası yok. Sigorta yaptırmayan binlerce sürücü ciddi tazminat ödemeleri ile karşıya kalıyor ve çoğu haciz davaları ile mahkemelerde uğrayıp duruyor.
Sürücüler koronavirüsten trafik sigortasını yaptırmadı, tehlike arttı
Koronavirüs salgını trafik sigortasını da vurdu. Aslında salgın nedeniyle, sürücüler zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmadı dersek daha doğru olur.
Rakamlara baktım. Salgının başladığı mart ayından mayıs ayı sonuna kadar yaklaşık 150 bine yakın sürücü, sigortasını yaptırmamış. Kimileri, buna, ‘ne var canım, hepi topu 150 bin araçtan bahsediyorsun’ diyebilir. Ama öyle değil işte. Durumun vahametini şöyle anlatayım.
100 ARAÇTAN 21’İ SİGORTASIZ
TÜİK’in, nisan ayında açıkladığı son verilere göre trafikteki toplam araç sayısı 23 milyon 398 bin 837. Zorunlu olan, yapılmazsa trafiğe çıkılması yasak olan, çıkılırsa da aracın bağlanması neden olan trafik sigortalı araç sayısı ise 18 milyon 457 bin 861 adet. Yani, nisan ayında 4.9 milyon araç sigortası olmadan trafikte dolaşmış. Bu da trafikteki araçların yüzde 21’e yakınının sigortasız olduğu ve trafikteki her 100 araçtan 21’inin sigortayı yaptırmadığı anlamına geliyor. Ocak ayında sigortasız araç sayısı 4.6 milyonmuş; bu sayı mart ayında 4.7 milyona, nisan ayında da 4.9 milyona kadar çıkmış. Mayıs ayında bu sayının biraz daha arttığı tahmin ediliyor. Demek ki, neymiş; genelde bazı sürücüler trafik sigortasını zaten yaptırmıyormuş, koronavirüs döneminde bu sayı daha da artmış. Normal şartlarda bugün kaç milyon araç var, 23.3 milyon mu; sigortalı araç sayısının da 23.3 milyon olması gerekiyor. Aslında gerekmiyor, zorunlu!
Peki, hangi araçlar sigortayı yaptırmıyor diye de baktım. Her 100 otomobilin 7’si, her 100 minibüsün 23’ü, her 100 otobüsün 28’i, her 100 kamyonun 27’si, her 100 traktörün 47’si ve her 100 motosikletin 70’i trafikte sigortasız dolaşıyor. Durum bu kadar kötü. Bu sürücüler hem kendilerine büyük zarar veriyorlar hem de olası bir kazada karşıdakilerine zarar verecekler. İl bazında da baktım. İstanbul, Ankara’da sigortasızlık oranı yüzde 13’lerde. İzmir’de yüksek, her 100 aracın 23ü sigortasız. Konya ve Gaziantep’te 28’i, Antalya’da 24’ü sigortasız. Manisa’da her 100 aracın 35’i sigortasız. Bazı iller var ki, asıl tehlike bu illerde. Şanlıurfa’da 100 araçtan 41’i, Ardahan’da 39’u, Kars’ta 36’sı, Şırnak’ta 35’i sigortasız.
MAYIS AYINDA SÜRE DOLDU
Sigorta yaptırmamanın bedeli ne? Aracınız bağlanır, trafik cezası yersiniz falan ama daha önemlisi kazaya karışır, birinin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olursanız sigortanız olmadığı için ciddi tazminat ödersiniz. Öyle ufak tefek rakamlar değil, 150-200 bin liralardan bahsediyorum. Maddi tazminatı hesaba bile katmıyorum.
Birileri yine diyecek ki, ‘ama salgın döneminde sigortacılar kolaylık sağladı, cezasız sigortayı yaptırabiliriz’. Normalde sigortasız olan bu sürücüler sigorta yaptıracakları zaman iki katı prim ödemek durumundalar. Doğru, salgın döneminde trafik sigortasını yaptırmayan ya da yaptıramayan sürücülere bir ayrıcalık tanınmış, ek süre hakkı vermişlerdi. Ancak bu süre nisan ve mayıs ayında bitti. Bu işin şakası yok. Sigorta yaptırmayan binlerce sürücü ciddi tazminat ödemeleri ile karşıya kalıyor ve çoğu haciz davaları ile mahkemelerde uğrayıp duruyor.