Staj emeklilik süresinden sayılmıyor

Geçen hafta, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazaları sürücüleri bekleyen büyük tehlikeyi bir kere daha ortaya çıkardı.

Son birkaç gündür okuyuculardan gelen sorular da gösteriyor ki, birçok sürücü tehlikenin farkında değil ancak başlarına gelince durumun vahametini anlamışlar.

Önce, bir okuyucumun başından geçenleri özetle paylaşayım. Okuyucum, karlı yolda, aracının kontrolünü kaybediyor, başka bir araca çarparak durabiliyor. Gerekli işlemler yapılıyor, tutanaklar tutuluyor. Konuyu fazla uzatmayayım, çarptığı araçta 87 bin liralık hasar meydana geliyor. Kazayı yapanın trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılayacak ancak trafik sigortasının maddi teminat limiti 50 bin lira olduğu için, karşı taraf kalan 37 bin lirayı kazaya neden olan sürücüden talep ediyor. Okuyucum başından geçen bu olayı paylaşmış ve soruyor, ‘ben şimdi ne yapacağım?’. Dediğim gibi birkaç gündür benzer olayı yaşamış birçok okuyucudan, ‘trafik sigortası neden tüm zararı karşılamıyor, bu işin bir çözümü yok mu?’ şeklinde sorular alıyorum.

SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR

Açıkçası söyleyeyim, birkaç yıldır, özellikle de araç değerlerindeki ciddi artış nedeniyle sürücüleri bekleyen bu tehlikeye dikkat çekiyorum ama maalesef başa gelmeyince anlaşılmıyor. Bugün en düşük araç bedeli ortalama 200-300 bin liralar seviyesinde. Son bir yıldır da hasar onarım maliyetlerinde ciddi artış var. Daha açık ve basit şöyle anlatayım. Bugün, değeri 700-800 bin lira olan bir araca çarparsanız, muhtemelen o aracın hasar onarım bedeli 100-150 bin liradan aşağı olmayacaktır. Trafik sigortası ise bunun ancak 50 bin lirasını karşılar. Üstünü, ama isteyerek ama hukuk yoluyla cepten ödeyeceksiniz. Bunları gözünüzü korkutmak için yazmıyorum, trafikte her sürücünün başına gelebilecek bir olaydan bahsediyorum. Aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Trafikte seyrederken, hiçbir kusurunuz yokken gelip bir araç size çarpar, ciddi de hasara neden olursa ve sigortada bunun yarısını ya da dörtte birini karşılarsa ne yaparsınız? Çarpan kişiden zararınızın tamamını istersiniz, ödemezse de hukuk yoluna başvurursunuz; bu kadar basit.

TRAFİK SİGORTASI YETMEZ

Peki, ne yapmak lazım? Öncelikle şunu kabul edelim; artık, günümüz şartlarında tek başına trafik sigortası yeterli değil. Nitekim son kar yağışında yeterli olmadığı anlaşıldı. Tüm sürücülerin başta trafik sigortası olmak üzere kasko sigortalarına ek olarak; isteğe bağlı mali sorumluluk sigortasını (ihtiyari mali mesuliyet) yaptırması gerekiyor. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda bu sigorta devreye giriyor ve karşı tarafa verdiğiniz tüm zararı karşılıyor. Okuyucumun başına gelen olaydan örnek verecek olursak; eğer okuyucum sorumluluk sigortası yaptırmış olsaydı, 87 bin liralık hasarın 50 bin lirasını trafik sigortası, üzerini de bu sigorta karşılayacaktı, cepten bir kuruş ödemeden olay kapanacaktı.

Tüm sigorta şirketleri, trafik sigortasını tamamlayan bu sigortayı yapıyor. Kimi şirketler limitli, kimileri limitsiz sigortayı veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘o söylediğin sigorta kesin pahalıdır?’. Sordum öğrendim, yıllık 300-350 liraya limitsiz yaptırabiliyorsunuz. Şöyle düşünün. 800 lira trafik sigortasına ödediniz, 300 liraya da sorumluluk sigortası yaptırdınız; karda kontrolü kaybedip, bir ya da birden fazla araca çarptınız ve 150 bin liralık hasara neden oldunuz, 50 bin lirasını trafik sigortanız, kalan 100 bin lirayı da sorumluluk sigortanız ödeyecek, böylece başınız ağrımayacak.