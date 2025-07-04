SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16.67

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TÜİK, maaş zamlarına konu 2025 yılı Ocak-Haziran, altı aylık enflasyon verisini açıkladı ve görevdeki memurlar, memur emeklileri; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2025 temmuz ayı zamları da netleşti.

Altı aylık enflasyon yüzde 16.67 olarak açıklandı. Buna göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 16.67 zamlı alacaklar. Görevdeki memurlar ve memur emeklilerinin temmuz maaş zamları ise yüzde 15.57 olacak. Yeni zam ile birlikte emeklilerin her ay aldıkları yüzde 4’lük ek ödeme tutarı da artacak ve maaşlara yansıyacak.

Ocak 2025’te ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 15.75 zamlı almışlardı. Böylece 2025 yılı için SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin toplam maaş zamları yüzde 32.24 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 16.881 TL OLDU

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Emekli maaş zamlarının netleşmesi ile birlikte en düşük emekli aylığında da artışa gidildi. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 liraya çıkarıldığını açıkladı. Benzer şekilde de işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli aylığı Ocak 2025’te de 15.75’lik zamla 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Yeni açıklamayla en düşük emekli aylığı 2 bin 412 lira artırıldı. Uygulamadan 4 milyona yakın emekli yararlanacak.

KÖK MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Peki, temmuz zammıyla birlikte kök maaşlar nasıl değişecek ve en düşük emekli aylığı alacaklar kök maaşlarını nasıl hesaplayacaklar? Örnekle anlatayım. Kök maaşınınız 12 bin liraysa ve en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira alıyorsanız; temmuzdaki yüzde 16.67’lik zamla (2.000 lira) maaşınız 14.000 liraya çıkacak. Bu tutar en düşük emekli aylığının altında kaldığı için temmuzda 16 bin 881 lira alacaksınız. Bir örnek daha vereyim. Kök maaşınız 14 bin liraysa, temmuz ayındaki yüzde 16.67’lik zamla maaşınız 16 bin 333 liraya çıkacak. Bu tutar da yeni belirlenen en düşük emekli aylığının altında kaldığından, maaşınız 16 bin 881 lira olacak. Şu bilgiyi de vereyim; kimi Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin kök maaşları 6 bin ila 8 bin lira arasında değişiyor ve bu kişiler bugün en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lirayı alıyorlardı. Şimdi 16 bin 881 lira alacaklar.

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NOT: Zamlı maaşlar kök maaşa göre hesaplanmış, ek ödeme dahil edilmiş, en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL’ye uyarlanmıştır. Tablodaki Ocak maaşları ek ödemesiz maaşlardır, bankaya yatan maaşlarınız ise ek ödemeli maaşlardır.

YARIN: MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI













