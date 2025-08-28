Sosyal güvenlik borçlarına yeni düzenleme

Haberin Devamı

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) 26 Ağustos Salı günü işverenlerin, sigortalıların prim borçları ve genel sağlık sigortası prim borçlarına yönelik değişiklik yaptı ve bu değişikliği de genelge ile yayımladı.

Öncelikle SGK, borçlarla ilgili neden böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı duydu; işin hukuki boyutuna girmeden kısaca değineyim. SGK’nın, zaman aşımına giren borçlar ve icra takibi başlamış işveren, sigortalı, genel sağlık sigortalısı borçları ile ilgili geçmişte yayımladığı genelgenin bazı maddelerini Danıştay iptal etti. SGK da iptal edilen maddelerde değişiklik yaparak, yeni bir genelge yayımladı.

Nitekim kurum; yeni genelgesinde alacağının zaman aşımına uğrayıp uğramadığı konusunda borçlular ile anlaşmazlıkların itirazlara neden olduğuna vurgu yapıyor. Bu anlaşmazlıkların dava konusu haline gelerek mahkemelerin iş yükünü artırdığına dikkat çekiyor. SGK, genelgede bir hususun daha altını çiziyor o da; borç tespiti konusu. Buna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, bundan sonra düzenli aralıklarla sigortalı, genel sağlık sigortalısı ve işyeri dosyalarını tarayarak, eski borçtan başlamak üzere tüm borçları tespit edecek.

ZAMAN AŞIM SÜRESİ 10 YIL

Peki, SGK’ya olan borçların takibinde ve zaman aşımı sürelerinde, hangi durumda icra takibi başlatılacağı konusunda ne gibi değişiklikler yapıldı? Madde madde anlatayım.

SGK’nın prim ve diğer alacakları, mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler sonucu borç tespit edilmişse rapor tarihinden itibaren zaman aşımı süresi yine 10 yıl olacak. Şunu da belirteyim, amme alacaklarında zaman aşımı süresi beş yılken, sosyal güvenlik alacaklarında bu süre 10 yıl.

Prim ve diğer alacakların zaman aşımına girdiğinin anlaşılması halinde borçlulara, Borç Bilgilendirme Formu gönderilecek ve borçların 15 gün içerisinde ödenmesi istenecek. Borçlular borcunu kendi rızası ile öderlerse, bu ödemeler SGK tarafından kabul edilecek.

İCRA DOSYALARI İPTAL EDİLECEK

Zaman aşımından dolayı borçlular borcunu ödemezse herhangi bir mahkeme ilamı aranmayacak ve zaman aşımına girmiş borç ödenmeyeceğinden borçlar icra servisine gönderilmeyecek.

Zaman aşımına giren borç tutarları artık işverenlerin, sigortalıların ve genel sağlık sigortası borcu olanların bankalar aracılığı ile yaptıkları ödeme işlemlerinde prim borç sorgusunda gösterilmeyecek. Ancak zamanaşımına giren borçlar sorgu ekranlarında ayrı bir borç sorgu tipinde gösterilecek. İsteyen işveren, sigortalı ya da genel sağlık prim borcu olan kişi kendi isteği ile bu borcu ödeyebilecek.

Borcundan dolayı icra takibi başlatılan kişiler, mahkemeye gitmeden, borcunun zaman aşımına uğradığına dair itirazda bulunacak ve bu itirazlar SGK tarafından değerlendirilecek. Zaman aşımına girdiği tespit edilirse icra takip dosyası iptal edilecek.

SİGORTALI SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK

SGK’ya olan ve zaman aşımına uğramış borçlar konusundaki tartışmanın ana kaynağı, bu gibi durumda olan kişi ve kurumların ihalelerde ‘borcu yoktur’ yazısı alamaması, SGK tarafından uygulanan teşvik ve desteklerden yararlanamamasıydı. Bundan dolayı da SGK ile taraflar arasındaki anlaşmazlıklar hukuka yansıyordu. Yeni genelge ile SGK bu konuda da değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile zaman aşımına girmiş borçlar; SGK tarafından verilecek ‘borcu yoktur’ yazısında, teşvik ve desteklerden yararlanmada ve ihalelerde borç olarak dikkate alınmayacak.

Aynı şekilde zaman aşımına uğramış borçlar genel sağlık sigortalısının sağlık hizmeti almasında engel teşkil etmeyecek.