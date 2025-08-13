Sosyal destek aylıkları arttı

Haberin Devamı

OKUYUCULARDAN sosyal desteklerde değişiklik olup olmadığına yönelik çokça soru alıyorum. Kimileri 65 yaş aylığını soruyor, kimileri engelli maaşını merak ediyor. Hepsine tek tek açıklık getireyim...

2025’in Temmuz-Aralık dönemine ait memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte sosyal yardımlar arttı ve temmuz ayından itibaren de zamlı maaşlar yatmaya başladı. Peki, kimlerin, maaşı ne kadar arttı?

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN YÜZDE 15.57

Yaşlılara ödenen maaşlardan biri 65 yaş aylığı ya da halk arasında bilinen adıyla ‘yaşlılık aylığı’. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyorlar.

Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden (7.368 TL) az olması gerekiyor. 2025’in Ocak-Haziran döneminde 65 yaş aylığı altında 4 bin 664 lira ödeniyordu, temmuz ayından yılsonuna kadar 5 bin 390 lira ödenecek. Böylece yılın ikinci yarısında 65 aylığı, memur zammı kadar yüzde 15.57 artırılmış oldu.

ENGELLİYE AYLIK 4 BİN 302 LİRA MAAŞ

Engellilere ödenen maaşlar da temmuz ayından itibaren zamlandı. Yüzde 40-69 arası engeli olanlarla, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara maaş ödeniyor. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına da aynı şekilde her ay maaş ödemesi yapılıyor. Engelli yardımından yararlanmak için 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak, engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Bu maaştan yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden, yani 7 bin 368 liradan az olması gerekiyor.

2025’in ilk yarısında engellilik oranı yüzde 40-69 arasındaki kişilere 3 bin 723 lira ödeniyordu, temmuz ayından itibaren 4 bin 302 lira ödenecek. Aynı şekilde engelli oranı yüzde 70 ve üzeri olanlara; bu yılın haziran ayına kadar 5 bin 584 lira maaş ödenirken, şimdi 6 bin 454 lira ödenecek. Her iki destek için de kimlik belgesi ve sağlık kurulu raporu ile e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Benzer şekilde 18 yaşından küçük engelli yakınları olanlar da bu yılın temmuz ayından itibaren 4 bin 302 lira maaş alacaklar.

EVDE BAKIM PARASI YÜKSELDİ

En çok yararlanılan desteklerden biri de evde bakım yardımı. Bu yardımdan yararlanmak için en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor. Buna göre bugün için aylık geliri 14 bin 736 liradan düşük olanlar bu maaşı alabiliyor.

Evde bakım desteği engelli kişinin kendisine verilmiyor, bakımını üstlenen aile bireyleri, akraba ve vasisine yani; üçüncü kişilere bu ödeme yapılıyor. Bu konuda son yapılan değişikliklerle üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyorlar.

2025’in ocak-haziran döneminde engellilere aylık 10 bin 125 liralık evde bakım maaşı ödenirken, bu tutar temmuz ayından itibaren 11 bin 702 liraya yükseldi.