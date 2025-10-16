SGKâ€™nÄ±n 6 aylÄ±k hastane faturasÄ± 258 milyar TL

Haberin DevamÄ±

SGK, 2025 yÄ±lÄ± ilk yarÄ± saÄŸlÄ±k verilerini yayÄ±nladÄ±. KaÃ§ kiÅŸi hastaneye baÅŸvurmuÅŸ, SGKâ€™nÄ±n saÄŸlÄ±k harcamalarÄ± ne kadar olmuÅŸ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Detaya geÃ§meden Ã¶nce belirteyim, rakamlar, kelimenin tam anlamÄ±yla devasa.

2025â€™in Ocak-Haziran dÃ¶neminde, saÄŸlÄ±k sorunu nedeniyle hastanelere 346.2 milyon baÅŸvuru olmuÅŸ. Bunun 284.2 milyonu devlet, 31.3 milyonu Ã¶zel, 30.6 milyonu da Ã¼niversite hastanelerine yapÄ±lan baÅŸvurular. GeÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemine de baktÄ±m. 2024â€™Ã¼n ilk yarÄ±sÄ±nda hastanelere yapÄ±lan baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 330.9 milyonmuÅŸ ve bunun 267.9 milyonu devlet, 34 milyonu Ã¶zel, 29 milyonu da Ã¼niversite hastanelerinde tedavi gÃ¶rmek iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Son bir yÄ±lda tedavi gÃ¶rmek iÃ§in hastaneye baÅŸvuru sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 4â€™Ã¼n biraz Ã¼zerinde artmÄ±ÅŸ.

Burada dikkat Ã§ekici durum ÅŸu; bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ± ile geÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemi mukayese edildiÄŸinde; devlet hastaneleri ile Ã¼niversite hastanelerine yapÄ±lan mÃ¼racaatlar artarken, Ã¶zel hastanelere baÅŸvurular yÃ¼zde 8â€™ler mertebesinde azalmÄ±ÅŸ. Nereden bakarsak Ã¶zel hastanelere gidenlerin sayÄ±sÄ±nda bir yÄ±lda 2.6 milyon kiÅŸi azalma var. Devlet hastanelerine baÅŸvuru sayÄ±sÄ± ise aynÄ± dÃ¶nemde 14 milyonun Ã¼zerinde artmÄ±ÅŸ.

SAÄžLIK GÄ°DERÄ° YÃœZDE 48.9 ARTTI

Bir de tedavi giderlerinin SGKâ€™ya maliyetine bakalÄ±m. 2025â€™in ilk 6 ayÄ±nda tedavi gÃ¶rmek iÃ§in hastaneye baÅŸvuranlarÄ±n SGKâ€™ya maliyeti, 258 milyar TLâ€™yi geÃ§miÅŸ. Bunun 163.8 milyar TLâ€™si devlet hastanelerindeki faturalardan, 37.1 milyar TLâ€™si Ã¶zel hastane ve 56.9 milyar TLâ€™si de Ã¼niversite hastaneleri faturalarÄ±ndan oluÅŸuyor. 2024â€™Ã¼n ilk yarÄ±sÄ±nda ise 330.9 milyon tedavinin SGKâ€™ya faturasÄ±, 173.3 milyar TL olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ. Bunun da 106.9 milyar TLâ€™si devlet hastanelerinden, 27.2 milyar TLâ€™si Ã¶zel hastanelerden, 39.1 milyar TLâ€™si de Ã¼niversite hastanelerindeki tedavi giderlerinden oluÅŸuyor.

Buna gÃ¶re de bir yÄ±lda SGKâ€™nÄ±n saÄŸlÄ±k giderleri yÃ¼zde 48.9 artmÄ±ÅŸ. Detaya bakarsak, devlet hastaneleri faturalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ son bir yÄ±lda yÃ¼zde 53 artarken, Ã¶zel hastane faturalarÄ± yÃ¼zde 36, Ã¼niversite hastane faturalarÄ± ise yÃ¼zde 45 artÄ±ÅŸÂ gÃ¶stermiÅŸ.

Ã–ZEL HASTANEYE BAÅžVURULAR AZALDI

Peki, bu tablo bize ne anlatÄ±yor. Bir yÄ±lda (ocak-haziran) tedavi gÃ¶rmek iÃ§in hastaneye baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± sadece yÃ¼zde 4 artarken, SGKâ€™nÄ±n saÄŸlÄ±k giderlerindeki artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 49â€™u buldu. Muhtemelen baÅŸvuru sayÄ±sÄ± sene sonunda 1 milyarÄ± bulacak. Yine bir yÄ±lda Ã¶zel hastanelere gidenlerin sayÄ±sÄ± ciddi azalmasÄ±na karÅŸÄ±n, SGKâ€™nÄ±n Ã¶zel hastanelere Ã¶deyeceÄŸi saÄŸlÄ±k faturasÄ± da yÃ¼zde 36 artmÄ±ÅŸ. Daha da ilginÃ§ olanÄ±, 85 milyon nÃ¼fusta, daha yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 346 milyondan fazla hastaneye baÅŸvurunun olmasÄ±. Basit bir hesapla kiÅŸi baÅŸÄ±na yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda dÃ¶rt defa hastaneye baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸ.

SGK, hastaneye yapÄ±lan her baÅŸvurunun Kuruma maliyetini de aÃ§Ä±kladÄ±. 2024â€™Ã¼n ilk altÄ± ayÄ±nda mÃ¼racaat baÅŸÄ±na maliyet 523 TL iken, 2025â€™in aynÄ± dÃ¶neminde bu tutar yÃ¼zde 42 artarak, 745 TLâ€™ye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.

254.1 MÄ°LYON REÃ‡ETE OLUR MU?

Daha bitmedi; asÄ±l devasa rakamlar tedavi iÃ§in yazÄ±lan reÃ§ete sayÄ± ve tutarlarÄ±nda. 2025â€™in ilk yarÄ±sÄ±nda toplam 254.1 milyon adet reÃ§ete dÃ¼zenlenmiÅŸ. Bunun SGKâ€™ya maliyeti ise 197.7 milyar TL olmuÅŸ. Bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda reÃ§ete baÅŸÄ±na maliyet 777 lira olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ. Bir de geÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemine bakalÄ±m. 2024â€™Ã¼n ilk yarÄ±sÄ±nda toplam 254.1 milyon adet reÃ§ete dÃ¼zenlenmiÅŸ ve bunun da SGKâ€™ya maliyeti 197.7 milyar TL olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ. GeÃ§en sene reÃ§ete baÅŸÄ±na maliyet ise 620 lira olmuÅŸ. Buna gÃ¶re de bu senenin ilk 6 ayÄ±nda dÃ¼zenlenen reÃ§ete sayÄ±sÄ± azalmasÄ±na raÄŸmen, SGKâ€™nÄ±n reÃ§ete maliyeti yÃ¼zde 26 artmÄ±ÅŸ.

Bu tablo bize ne anlatÄ±yor? SaÄŸlÄ±k hizmeti iÃ§in devlet hastanelerine baÅŸvurularÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n, SGKâ€™ya maliyetinin ise katlanarak arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Devletin sunduÄŸu saÄŸlÄ±k hizmetinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi konusunda da yavaÅŸ yavaÅŸ soru iÅŸaretleri oluÅŸuyor. Bana gÃ¶re alternatif modellerin ÅŸimdiden konuÅŸulmasÄ± gerekiyor.