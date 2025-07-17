SGK prim borcunu taksitlendirmede şartlar değişti

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Cevap: Bu konuda yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, SGK prim borçlarını teminatsız taksitlendirme sınırı 50 bin TL’den 250 bin TL çıktı. 250 bin TL’ye kadar olan borçların taksitlendirilmesinde artık teminat şartı aranmıyor. Prim borcu az olup da teminat şartı gösteremeyen şirketler prim borçları için taksitlendirme imkanından yararlanabilecek. Yeni uygulama kapsamında tecil edilecek borçların toplamı 250 bin TL’yi aşmaması halinde teminat şartı aranmayacak. Ancak işletmenin prim borcu 250 bin TL’nin üzerinde ise o zaman teminat verilecek. Şöyle ki, işletmenin borcu 300 bin liraysa, 250 bin lirası için teminat vermeyecek, aşan tutar olan 50 bin TL için teminat verecek.

DOĞUM BORÇLANMASI İLE 58 YAŞINDA EMEKLİ OLURSUNUZ

Soru: 1 Aralık 1975 doğumluyum. 20.1.1990 sigorta girişim, 3093 prim günüm var. 2000 ve 2008 doğumlu 2 evladım var. 507 gün doğum borçlanması yapıp, 3600 günden emekli olabilir miyim? (Münire K.)

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Cevap: Tek çocuk için 720 günlük prim borçlanması yapabilir ve yaş nedeniyle emekli olabilirsiniz. Ancak 1999 ve öncesi sigorta tescili olanların yaş nedeniyle emeklilik hakkından yararlanabilmesi için 15 yıl çalışıp, 3600 prim gün ile 50 yaş şartının dolduğu tarihe göre emekliliğe hak kazanırsınız. Bu şartları yeni yerine getireceğiniz için 58 yaşında emekliliğe hak kazınırsınız.

RAPOR PARASI GÜNLÜK KAZANCINIZA GÖRE ÖDENECEK

Soru: İşyerinde kaza geçirdim, bacağım kırıldı. Rapor aldım, tedavi gördüm. SGK’dan rapor ücreti alacağım. İşyerim, ücretin değiştiğini; yeni uygulamaya göre SGK’nın ödeme yapacağını söyledi. Ne kadar rapor parası olacağım? (Bekir E.)

Cevap: SGK, çalışanlara ödenen rapor ücretinin hesaplamasında değişikliğe gitti. İş kazalarında ödenecek rapor ücreti, kazanın olduğu tarihten önceki 12 aydaki prime esas kazançlar toplamının, ödenen prim gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak. Bu durumda kaza geçirdiğiniz tarihten önceki son 3 ay içinde işverenin SGK’ya bildirdiği prime esas kazancınızın toplamı, primin ödendiği gün sayısına bölünecek ve buna göre rapor parası ödenecek.

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KAMU İŞÇİSİ İÇİN YAŞ SINIRI YOK

Soru: Kamuda yaş sınırı sadece memur olabilmek için mi geçerli yoksa kamu işçisi olmak içinde 35 yaş sınırı mevcut mu? Kamu işçileri İŞKUR aracılığı ile alınmakta. İŞKUR, kamu işçisi için yaş şartı getirebilir mi? (Ertan K.)

Cevap: Kamu kurum ve kuruluşlarına yönetmelik gereği işçi adayı olarak en az 18 yaşının tamamlanmış olması gerekiyor. İşçiler için bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak 65 yaşı doldurulduğunda genelde emekliye sevk edilirler. Yani, kamuda işçi olabilmek için yaş şartı bulunmuyor.

EMEKLİLİK SONRASI ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ

Soru: Kamudan bu yılın sonunda memur statüsünde yaştan dolayı emekli olacağım. Emekli maaşım kesilmeden bir şirkette sözleşmeli olarak çalışabilir miyim? (Salim K.)

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Cevap: Emekli olduktan sonra emekli maaşı alıp ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışacaksınız. Bunun için de SGK’ya, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen bir prim ödeyeceksiniz. Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılır.

KANSER TEDAVİSİNİ KİM KARŞILIYOR?

Soru: Babam özel sektörde sigortalı çalışıyor. Birkaç hafta önce babama kanser teşhisi kondu, şimdi tedaviye başlayacak. Sağlık giderlerini çalıştığı şirket mi karşılayacak? Devlet yardım edecek mi? Biz de tedavi giderlerine katılacak mıyız? (Meltem T.)

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Cevap: Genel sağlık sigortası kapsamında kanser hastalarının tüm ilaç ve tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Tedavi masraflarını SGK ödüyor. Yol, gündelik refakatçi giderlerini de SGK karşılıyor. Bunların dışında sigortalının sağlık durumuna göre iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik parası da ödeniyor. Teşhis tarihinden itibaren SGK’ya başvurulması durumunda kanser hastalarına 10 yıl sigortalı çalışmak, 1.800 gün sigorta primi ödenmiş olması, çalışma gücünün yüzde 60’ının kaybedilmesi halinde kanser türüne bağlı olarak 18 aya kadar malullük aylığı da bağlanıyor.