SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor

Haberin Devamı

Meclis’te görüşmeleri süren vergiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların ödenmesine kolaylık geliyor. Buna göre prim borçlarına yönelik tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya uzatılıyor ve tecil tutarı da 1 milyon liraya yükseltiliyor. Peki, prim borçlarına yönelik bu düzenlemeden kimler, nasıl yararlanacak?

Öncelikle şunu belirteyim, yapılacak bu düzenleme, sosyal güvenlik borçlarına af anlamına gelmiyor; ödeme kolaylığı sağlanıyor. Daha doğrusu, yapılacak düzenleme SGK’ya olan tecil (borcun belirli süre ile ertelenmesi) ve taksitlendirme işlemlerini kapsıyor. Önemli olan tarafı şu: SGK’ya olan prim borçları nedeniyle işletmeler hem prim teşviklerinden hem asgari ücret desteğinden yararlanamıyor hem de ‘borcu yoktur’ belgesi alamıyor.

Haberin Devamı

Hazır yeri gelmişken bir hatırlatma yapayım. Benzer bir uygulama bu yılın başında da yapılmıştı. Bu çerçevede SGK’ya olan borcun taksitlendirilmesinde yüzde 10 peşinat uygulaması kaldırıldı, ilk taksit tutarının ödenmesi yeterli hale getirildi. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesine de imkan tanındı.

Benzer şekilde 50 bin liraya kadar olan borçlarda teminat gösterilmesi zorunluyken, bu tutar sene başında 250 bin liraya yükseltildi. Yine sene başındaki düzenleme ile borçlara uygulanan gecikme faizi de düşürüldü.

BORÇ 6 YILDA TAKSİTLE ÖDENECEK

Gelelim, Meclis’te görüşülen kanun teklifi ile SGK borçlarının ödenmesine yönelik getirilmesi planlanan kolaylıklara. Öncelikle, SGK’ya olan borçlarda mevcutta uygulanan 36 aylık tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılıyor. Yani mevcut durumda borçlar 3 yıla kadar taksitlendirilirken, kanun tasarısının yasalaşması halinde borçların 6 yıl taksitlendirilmesine imkan tanınmış olacak.

Kanun teklifine göre, borcu yüzünden borçlu şirket veya kişinin zor duruma düşmesi halinde borçlunun teminat göstermek şartıyla 72 ayı geçmemek üzere faiz uygulanarak, taksitlendirilecek. Basit bir örnekle anlatmak gerekirse. SGK’ya 750 bin lira borcunuz var, bunu 72 ay taksitle ve aylık 10.416 lira olarak ödeyebileceksiniz. Tabi bu tutarın üzerine faiz de uygulanacak.

Haberin Devamı

1 MİLYON TL’YE KADAR TEMİNAT GEREKMEYECEK

Yeni düzenleme ile teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya çıkartılıyor. Geçtiğimiz yıllarda 50 bin liraya kadar olan borçlarda teminat gösterilmesi gerekirken, bu tutar 2026 başında 250 bin liraya yükseltildi. Kanun teklifi ile şimdi de 1 milyon liraya çıkartılıyor. Yani, SGK’ya 1 milyon liraya kadar borcunuz varsa teminat göstermeniz gerekmeyecek. Aynı şirkete ait farklı il veya ilçelerde iki işyeri varsa ve bu işyerlerinin toplam borcu 1 milyon liranın altındaysa; yine teminat gösterilmeden, taksitlendirme imkanından yararlanılacak. Kanun teklifine göre, SGK’ya olan borç tutarı 1 milyon liranın üzerinde ise amme alacaklarının tecilinde gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 1 milyon lirayı aşan kısmının yarısı olacak.

Haberin Devamı

BELEDİYELER VE TÜM İŞLETMELER YARARLANACAK

Peki, taksitlendirilmiş borca faiz uygulaması nasıl olacak? 2026 öncesinde gecikme faiz tutarı aylık yüzde 4.5 iken; bu yılın başından itibaren tecil başvurusunda aylık yüzde 3.25, yıllık da yüzde 39 faiz uygulanıyor. Eğer taksitlendirilmiş borca uygulanacak faizde bir değişiklik olmazsa –ki, olmayacağı yönünde- kanun teklifi yasalaştıktan sonra SGK’ya borcu olanlar 72 ay taksitle borcunu ödeyebilecek ve taksit tutarına uygulanacak faiz tutarı da aylık yüzde 3.25 olacak.

Yeni düzenlemeden belediyeler de dahil SGK’ya borcu olan tüm işletmeler ve kişiler yararlanabilecek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, borçlunun zor durumda olması. Bununla neyi kastediyorum? Kanun maddesinde açık yazıyor. Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ya da haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borcu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla; alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağı 72 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilecek. Bu da şu anlama geliyor, 72 aylık taksit imkanından yararlanmak için SGK’ya borcu olanların zor duruma düşmüş olması gerekiyor. Eğer böyle bir durum yoksa, 72 aylık taksit imkanından yararlanılamaz.