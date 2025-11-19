SGK borçlarına indirim geldi

Haberin Devamı

Cevap: Sosyal güvenlik borçlarına yeni bir yapılandırma ya da af yok. Ancak SGK borçları için daha düşük faizle taksitlendirme imkânı getirildi. Şöyle ki; 13 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile SGK’ya olan borçların tecil işlemlerinde (borcun belirli bir süre ertelenmesi) uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 39 olarak belirlendi. Tecil süresi içinde borca belirli bir tecil faiz oranı uygulanır. Bu oran daha önce yüzde 48’di. 13 Kasım tarihinden itibaren yüzde 39 olarak uygulanacak ki bu, faiz oranında 9 puanlık fark anlamına geliyor. Buna göre SGK’ya olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, ceza gibi borçlar taksitlendirilirken uygulanacak faiz oranı, yüzde 48 değil yüzde 39 olacak.

Ayrıca, borçlara yönelik gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 3.5 olarak uygulanacak. Tecil sürecini SGK belirliyor ve taksit süresi 18 ila 36 ay arasında değişebiliyor. Bu durum sizin şirketinizin likidite durumuna da bağlı. Ayrıca taksitlendirme sırasında borçludan belirli bir miktar peşin ödeme de yapması isteniyor. Bu tutar da genelde yüzde 10 oluyor ve kalan borç taksitlendiriliyor. İşte bu taksitlendirme sırasında uygulanacak faiz tutarı yeni düzenleme ile yüzde 39’a düşürüldü. Bu da bir anlamda SGK’ya daha az ödeme yapılacak anlamına geliyor. Tecil faizi, borçlunun müracaat tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günler için ödenecek taksit tutarları üzerinden hesaplanıyor. Şu bilgiyi de vereyim, tacil faizi borcun tamamı üzerinden değil her taksit için öngörülen tutar üzerinden hesaplanıyor.

BELEDİYE İŞÇİSİ EMEKLİ İKRAMİYESİ ALAMAZ

Soru: Abim geçen yıl Özel İdare’den emekli oldu. Öncesinde Siirt Belediyesi’nde işçi olarak hizmeti vardı. Oradaki hizmetini toplam hizmetine saydırmak istedi ancak SGK kabul etmedi, emekli ikramiyesine eklemedi. Alması gereken 100 bin TL ödenmedi. Tazminatının ödenmesi gerekmez mi? Serkan Y.

Cevap: Belediye şirket işçileri kamu görevlisi olarak kabul edilmez, dolayısıyla memur statüsünde değildir ve özel hukuk hükümlerine tabi olan taşeron şirketlerin bünyesinde istihdam edilirler. Muhtemelen abiniz sözleşmesi yıllık olarak yapılmış ve her yıl yenilenmiş, sonunda da sözleşmesi feshedilmiştir. Bu nedenle de tazminata hak kazanamamış ve alacağı tazminat emekli ikramiyesine eklenememiştir.

ASKERLİK BORÇLANMASINI SENE SONUNA KADAR YAPIN

Soru: 2004 yılında sigortalı oldum. 2026’da 60 yaşına gireceğim ve emekliliğe hak kazanıyorum. Prim sayım ise 6.710. Emekli olabilmek için 290 prim günüm eksik. Askerliği 12 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparak, emekli olabilir miyim? Bir de borçlanmayı şimdi mi yapayım, emekli olurken gelecek yıl mı yapayım. Nazif T.

Cevap: Askerlik borçlanması yaparak emeklilik için prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Ancak askerlik borçlanmasını bu yılın sonuna kadar yapmanızı öneririm. Çünkü önümüzdeki günlerde çıkacak olan yasaya göre askerlik için borçlanma oranı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 32’den, yüzde 45’e çıkacak. Eğer bu yılın sonuna kadar borçlanmanızı yaparsanız, 12 ay üzerinden bunun tamamını en düşük borçlanma tutarı olan günlük 277 TL üzerinden borçlanırsanız, 99 bin 720 TL ödeyeceksiniz. 2026 yılı başından itibaren bugünkü asgari ücret üzerinden 12 ay askerlik borçlanması için ödenecek tutar 140 bin 400 lira. Bu hesaba yılın başında açıklanacak asgari ücret dahil değil. Asgari ücretle birlikte bu tutar da artacak. Ayrıca borçlanmayı 360 gün üzerinden yapmak zorunda değilsiniz, eksik prim gününüzü 290 gün üzerinden de yapabilirsiniz.