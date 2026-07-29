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HABERLER Yazarlar Noyan DoğanSGK bakıcı gideri, iş göremezlik parası ödeyemeyecek
Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr
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SGK bakıcı gideri, iş göremezlik parası ödeyemeyecek

#SGK Sağlık Giderleri#Trafik Kazaları#Sigorta Şirketleri

Trafik kazaları sonrası ‘Sigorta mı öder, SGK mı’ karmaşası yeni düzenleme ile sona erdi. Sigorta şirketlerinin trafik kazalarındaki sağlık gideri sorumluluğu sona erdi. Trafik kazasında yaralandınız, acile gittiniz, tedavi giderinizi SGK karşılayacak. Ancak, SGK bakıcı gideri, iş göremezlik parası ödemeyecek.

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EMEKLİ maaşlarıydı, Meclis’ten geçen yasal düzenlemelerdi, kıdem tazminatında değişiklikti derken; gündemin yoğunluğu nedeniyle hem özel sigorta hem de sosyal güvenlik açısından önemli bir düzenlemeyi paylaşmaya fırsat bulamadım. Dikkat ettim, konu, gündemde de yer bulmadı.

12 Haziran’da, Resmi Gazete’de, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan tebliğ ile trafik sigortasının şartlarında yeni düzenlemeye gidildi. Aynı tebliğ ile trafik kazalarında sigortadan ödenen bakıcı gideri ve geçici iş göremezlik ödeneğinde de değişiklik yapıldı ve değişiklikler uygulamaya girdi.

YENİ DÜZENLEME İLE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Nelerin değiştiğine geçmeden önce konunun önemini kısaca özetleyeyim. Bakıcı gideri ve geçici iş göremezlik ödeneği, uzun süredir vatandaşlarla sigorta şirketleri arasında ciddi anlaşmazlık nedeni. Trafik kazası geçirenler tedavi sürecinde bakıcı giderleri ve iş göremezlik ödeneği için trafik sigortasından dolayı sigorta şirketlerine başvurdu; sigorta şirketleri ise ‘bunlar bizim sorumluluğumuzda değil, ödeyemeyiz, SGK’ya başvurun, orası ödeyecek’ diye geri çevirdi.

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Vatandaş da, ya Tahkim Komisyonu’na ya da mahkemelere başvurdu. Bu iki ödeme, yıllardır mahkemeleri meşgul ediyordu. Farklı farklı mahkeme kararları da çıkıyordu. Kimi mahkeme, bakıcı gideri ve iş göremezlik ödeneği sigorta şirketlerinin sorumluluğunda derken, kimi mahkeme kararları da sigorta şirketlerinin sorumlu olmadığını ortaya koydu.

12 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile hem bakıcı gideri hem de sürekli iş göremezlik ödeneği yargı kararları ile uyumlu hale getirildi. Peki, neler değişti? Madde madde anlatayım.

SİGORTACILARIN SAĞLIK SORUMLULUĞU SONA ERDİ

Trafik kazası geçirenler, eğer sosyal güvenlik şemsiyesi altındaysa ve genel sağlık sigortalıysa; tedavi giderleri, sağlık hizmeti ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sorumluluğunda. Sigorta şirketlerinin trafik kazalarındaki sağlık gideri sorumluluğu sona erdi. Daha açık bir anlatımla, trafik kazasında yaralandınız, acile gittiniz, tedavi giderinizi SGK karşılayacak; sigorta şirketinden herhangi talepte bulunamayacaksınız. Yeri gelmişken şu bilgiyi de vereyim. SGK, trafik kazalarında tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden karşılıyor ve bu süre kaza tarihinden itibaren 6 ayı geçemiyor.

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Trafik kazasında yaralanan kişilerin tedavisine başlanmasından itibaren sürekli sakatlık raporu alana kadarki tedavi sürecinde ortaya çıkacak bakıcı giderleri trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından ödenecek.

SGK bakıcı gideri, iş göremezlik parası ödeyemeyecek

SAKATLIK TAZMİNATI SİGORTADAN ALINACAK

Trafik kazasında yaralanan kişi tedavisi sonunda sürekli sakat kalır ve sakatlığı da Sağlık Kurulu tarafından onaylanırsa; sürekli bakıcı giderleri yine trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından karşılanacak. Bakıcı giderlerinin tamamı da trafik sigortasının sağlık teminatından ödenecek.

Trafik kazalarında yaralanan çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Bu da son yıllarda şikayet konusuydu. Sigorta şirketlerinin kazalarda sağlık gideri sorumluluğu SGK’ya geçince, şirketler kendilerine gelen iş göremezlik ödeneği taleplerini de SGK’ya yönlendiriyordu. SGK’da, ‘sigorta şirketleri sorumlu’ deyip, vatandaşı sigorta şirketlerine gönderiyordu. Tahmin edeceğiniz gibi anlaşmazlık mahkemelere yansıyordu. SEDDK’nın düzenlemesi ile 12 Haziran’dan itibaren bu anlaşmazlık da çözüldü. Buna göre, trafik kazasından yaralananlara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından ödenecek.

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Eğer, trafik kazasında yaralanan ve tedavisi SGK tarafından karşılanan kişi tedavi sonucunda sürekli sakat kalır ve bu durum da Sağlık Kurulu tarafından onaylanırsa kişiye trafik sigortasından sürekli sakatlık tazminatı ödenecek.

 

 

#SGK Sağlık Giderleri#Trafik Kazaları#Sigorta Şirketleri
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