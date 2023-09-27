Sanayiciler tesislerine sigorta bulmakta zorlanacak

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Sanayi kesimine yönelik sigortaların yenilenme zamanı da geliyor. Sanayiciler durumun henüz farkında değil ama peşin peşin söyleyeyim, 2024 sigorta yenilemelerinde sanayiciler, daha doğrusu reel sektör, ya tesislerini sigortalatamayacak ya da çok yüksek bedellerle sigorta satın almak zorunda kalacak.

Çünkü Kahramanmaraş depremi, özellikle sanayi sigortalarında her şeyi değiştirdi. Nitekim Sigorta Haftası münasebetiyle Türkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği ve ana konusu afetler olan Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin de ana gündem konusu buydu. Öyle ki, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yaptığı konuşmada net bir şekilde, “Reel sektörün artık şunu bilmesi gerekiyor, bundan sonra ucuz sigorta diye bir şey olmayacak” diyerek, sanayicilerin sigortaya ulaşmada zorlanacağının sinyalini de verdi.

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NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?

Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Yıllardır olası Marmara depremine hazırlanan, tüm hesaplarını kitaplarını da buna göre yapan, yurtdışından sigorta korumalarını (reasürans) bu hesaplara göre satın alan sigorta şirketleri; Kahramanmaraş depremiyle hiç ummadıkları yerden, hiç ummadıkları büyüklükte bir hasarla karşılaştılar. Aslında ummayan sadece sigortacılar da değildi. Kimse bu büyüklükte bir deprem ve bu kadar büyük bir yıkım beklemediği için sanayici de yıllardır satın aldığı sigortanın neyi kapsayıp, kapsamadığı ile ilgilenmemiş; sigortam var mı; var, mantığı ile hareket edilmiş.

ARALARINDA ANLAŞAMIYORLAR

Depremden sonra deprem bölgesindeki birçok tesiste; doğru risk analizi olmadan sigorta yapıldığı, poliçelerde doğru teminatlar olmadığı, poliçede gösterilen sigorta bedeli ile hasardaki sigorta değerinin düşük olduğu, sigorta priminin düşük tutulması için eksik sigorta yaptırıldığı ortaya çıktı. Bunlardan dolayı da depremin üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen halen hasar konusunda sigorta şirketleri ile sanayiciler bir türlü anlaşamıyor ve iki kesim arasındaki gerginlik devam ediyor.

BEKLENEN MARMARA DEPREMİ

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Hal böyle olunca, sigorta şirketlerine koruma sağlayan dünyanın koca koca reasürans şirketleri, ‘beklenmedik yerden, beklenmedik büyüklükte hasar oldu, kim bilir beklenen Marmara depreminde ne olur?’ korkusuyla; frene bastılar. Sene sonuna kadar sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, 2024 yılı anlaşmaları için masaya oturacaklar. Daha masaya oturmadan, reasürans şirketleri, şimdiden, ‘artık eskisi gibi koruma sağlayamayız, kapasiteleri ciddi azaltırız, o azalttığımız kapasiteleri de eski fiyattan vermeyiz, fiyatları en az üç-beş kat artırır, hatta size sigorta koruması bile veremeyebiliriz’ demeye başladılar.

KRİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK

Peki, bu ne anlama geliyor? Sigorta şirketleri, sigorta koruması bulamazlarsa, koca koca tesisleri de sigortalayamazlar. Yüksek maliyetlerle koruma bulurlarsa, yüksek bedellerle sigorta yapmak durumunda kalırlar. Yani, sanayiciler, 2024’ün başından itibaren tesislerini sigortalatamayabilirler; eski fiyatlarla hiç sigortalatamazlar. Tavsiyem, sanayi ve ticaret odalarının sene sonuna kadar sigorta şirketleri ile masaya oturup, hep birlikte bu krizi aşmanın yollarını konuşmaları gerekiyor; özellikle de Marmara’daki sanayi ve ticaret odalarının.