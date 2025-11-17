Sağlık sigortasında yeni döneme ilişkin tüm merak edilenler... Ömür boyu yenilemeden bekleme süresine kadar her şey değişti

Haberin Devamı

Sağlık sigortası bugün olduğu gibi tüketicinin beyanına göre mi yapılacak?

Sigorta şirketleri sigortalıların verilerini birbirleri ile paylaşmıyorlardı. Bu da şirketten şirkete geçişlerde sorun oluyordu. Yeni uygulama ile şirketler, sigortalıların geçmiş bilgilerini Sigorta Bilgi Merkezi, Sağlık Bakanlığı ve SGK’dan temin ederek, sigorta poliçesini düzenleyecek. Sigortalının geçmişine yönelik veriye ulaşılamıyorsa, bugüne kadar olduğu gibi kişinin beyanına göre sigorta yapılacak.

Tek tip sağlık poliçesi mi olacak?

Sigorta şirketleri, tüketiciye, ‘ömür boyu yenileme garantili poliçe’ ve ‘ömür boyu yenileme garantisi içermeyen poliçe’ olmak üzere iki farklı sağlık sigortası sunacak. Şirketler, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere iki farklı sağlık sigortası ürünü sunuyor. 1 Ocakta başlayacak düzenleme hem tamamlayıcı sağlık sigortasını hem de özel sağlık sigortasını ilgilendiriyor ve tüm değişiklikler iki sağlık sigortası için de geçerli.

60 YAŞ ŞARTINA DİKKAT!

Herkes, ömür boyu yenileme garantili sağlık sigortası alabilecek mi?

60 yaşını aşmamışsanız ömür boyu yenileme garantili özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortasını alabilirsiniz. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 59 yaşında olanlar veya 60 yaşını geçmemiş olanlar da ömür boyu yenileme garantili sigortayı yaptırabilecek.

Ömür boyu yenileme için sadece 60 yaş şartı mı aranıyor, başka şartlar da var mı?

Öncelikle 3 yıl kesintisiz sigortalı olunması gerekiyor. İkincisi, bu 3 yılın sonunda sağlık sigortasına ödediğiniz prim ile sigorta şirketinin bu süre içinde sizin sağlık giderleriniz için ödeyeceği tazminat arasındaki oranın yüzde 80’in altında olması gerekiyor. Örneğin, ömür boyu yenileme garantili sağlık sigortası yaptırdınız ve 3 yıl içinde toplam 300 bin lira prim ödediniz. Bu 3 yıl içinde de sağlık sorunları nedeniyle sigorta şirketiniz tedavi gideri olarak 200 bin lira ödedi. Bu durumda 3 yılın sonunda ömür boyu yenileme garantisini alıyorsunuz. Ancak 3 yıl içinde sigorta şirketi tedavi gideri olarak 250 bin lira öderse ömür boyu yenileme garantisini alamıyorsunuz.

3 yılın sonunda ömür boyu yenileme garantisini alamazsam ne olacak?

3 yıllık sürede sigortaya ödediğiniz prim karşılığında, sigorta şirketinin sizin için ödeyeceği tazminat oranı yüzde 80’in üzerinde olursa (200 bin lira prim ödediniz, sigorta şirketi tedavi gideri 250 bin lira ödedi) 3 yıllık ömür boyu yenileme garantisi hak etme süreniz dolmuş oluyor. Bu durumda 3 yıllık süre yeniden başlıyor. Bir sonraki 3 yıllık sürede yüzde 80 oranının altında kalırsanız sağlık sigortanızda ömür boyu yenileme garantisini elde etmiş oluyorsunuz. Yani, 6 yıl sağlık sigortasında kalmanız gerekecek. Yeni 3 yıllık sürede 60 yaşı aşmanızın bir önemi yok, ilk sisteme girdiğiniz yaşın 60’ın altında olması gerekiyor.

3 YIL SONRA ÖMÜR BOYU YENİLEME

Ömür boyu yenileme garantisinin önemi nedir?

Sigortalıya 3 yılın sonunda ömür boyu yenileme garantisi verildikten sonra; sigorta şirketi, ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle sigortayı iptal edemeyecek, sigortanın kapsamını daraltamayacak, belli rahatsızlıkları devre dışı bırakamayacak, ortaya çıkan sağlık sorunlarını nedeniyle ek prim veya yüksek primler uygulayamayacak, sigortalı aleyhine değişiklik yapamayacak.

Yeni düzenlemede bekleme süresi olacak mı?

Olacak, ancak bekleme süresi sağlık sigortası yaptırılan ilk yıl ile sınırlı olacak. Şirketler sigortanın yapıldığı ilk yıl belirli rahatsızlık veya özel durumlar için bekleme süresi şartı koyabilecek, bu süre ilk yılla sınırlı olacak, bunun üzerinde bekleme süresi konamayacak.

GEÇİŞLERDE HAK KAYBI OLMAYACAK

Mevcut şirketimden başka şirkete geçiş yaparsam haklarımla geçiş yapabilecek miyim?

Mevcut şirketinizde 3 yıl kalıp, ömür boyu yenileme garantisini aldıktan sonra başka bir sigorta şirketine geçiş yaptığınızda ömür boyu yenileme hakkınızla geçiş yapabileceksiniz. Yeni geçeceğiniz şirkette yeniden ömür boyu yenileme garantisi süresi olmayacak. Benzer şekilde bir yıllık bekleme süresi dolduktan sonra başka bir şirkete geçiş yapılırsa yeni şirket bekleme süresi uygulamayacak. Yani, başka şirkete geçişlerde hem ömür boyu yenilemede hem de bekleme süresinde hak kaybı olmayacak.

Çalıştığım şirkette grup sağlık poliçem var, şirketten ayrıldım, sağlık sigortasına kendim devam edebilecek miyim?

Bazı şartlarla devam edebileceksiniz. Mevcut grup sağlık sigortanızdaki aynı şartlarla ve aynı şirkette devam edebileceksiniz; burada bir sorun yok. Ancak grup sağlık sigortanız ömür boyu yenilemeli değilse, grup sağlıktan çıkıp kendiniz devam edecekseniz ve ömür boyu yenileme garantili poliçe istiyorsanız; sıfırdan sigorta yaptırıyormuşsunuz gibi 3 yıl bekleyeceksiniz ve gerekli şartları yerine getireceksiniz. Grup sağlıktan çıktıktan sonra, grup sağlık sigortasını yapan şirketin dışında başka bir şirketten sağlık sigortası yaptırmak isterseniz; yeni şirket sizi kabul etmeyebilir, şirketin zorunluluğu yok. Ayrıca grup sağlık sigortasından çıkıp kendiniz sigortanızı bireysel devam ettirmek istediğinizde, grup sağlıktaki şartlarınızla devam edebileceksiniz. Örneğin, grup sağlıkta sadece yatarak tedavi teminatınız varsa bireysel sigortada da yatarak teminatı alabileceksiniz.

MEVCUT SİGORTALILARINASIL ETKİLEYECEK?

1 Ocak 2026’da başlayacak yeni sağlık sigortası düzenlemesi mevcut poliçesi olanları nasıl etkileyecek?

Herhangi bir etkisi olmayacak. Yeni dönem, yeni poliçe yaptıracakları ilgilendiriyor. Zaten sigorta şirketinizden ömür boyu yenileme garantili sigortanız varsa aynen devam edecek. Eğer mevcut sigortanız ömür boyu yenileme garantili değilse, 1 Ocaktan itibaren 60 yaş altındaysanız, sigorta şirketi size yenileme garantili sigorta sunacak. Kabul ederseniz, yenileme garantisi şartlarını yerine getireceksiniz.

60 yaşın üstündekiler sağlık sigortası yaptıramayacak mı?

Yaptıra-bilirsiniz ancak ömür boyu yenileme garantili sigorta yaptıramazsınız, ömür boyu yenileme garantisiz sigortayı yaptırabilirsiniz.

SAĞLIK PRİMLERİ DÜŞECEK Mİ?

Yeni düzenleme sağlık sigortası primlerini etkileyecek mi?

1 Ocakta başlayacak yeni uygulamanın sigorta primleri üzerinde bir etkisi olmayacak. Primleri yine sigorta şirketleri serbestçe belirleyecek. Ancak ömür boyu yenileme garantisi alındıktan sonra şirketler astronomik fiyatlar veremeyecek. Ayrıca yeni düzenleme sigorta şirketleri arasında hak kaybı olmadan geçiş sağlayacağı için rekabetten ötürü fiyatlarda aşağı yönlü hareket olabilir veya sigortalılar daha makul fiyatlarla sigortalarını yenileyebilir.