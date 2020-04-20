Sağlık sigortasına 14 gün kuralı geldi

Yeni yapılan düzenlemelerle koronavirüsün teşhis ve tedavisinde önemli değişiklikler oldu.
Önce bu değişikliklere; sonra da okuyucuların son günlerde özel sağlık sigortası ile merak ettiği konulara değineyim. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), üst üste iki genelge yayımladı.
KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?
Birincisi, SGK’nın, koronavirüs tedavisi kapsamında özel hastanelere ödediği yoğun bakım tedavi ücreti, iki katına çıkartıldı. İkincisi ve asıl önemlisi, pandemi acil hal kapsamına alındı. Yani, koronavirüs nedeniyle özel hastanede yoğun bakıma yatarsanız, hastane sizden hiçbir şekilde ücret talep edemeyecek; tanı da tedavi de devlet tarafından karşılanacak. Bunların ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla da 1 Mart tarihinden itibaren, hiçbir sosyal güvencesi olmayanların da tedavileri ücretsiz olacak ve Kovid-19 tanısı konulan vatandaşların test, tedavi, ekipman, ilaç ücretleri devlet tarafından karşılanacak.
ÖZEL HASTANE ÜCRET ALAMAYACAK
Ancak genelge sadece acil müdahaleyi, yoğun bakımı kapsıyor. Yoğun bakım durumu bittiğinde önünüzde iki seçenek var. Bir; aynı özel hastanede tedaviye devam edeceksiniz, hastane sizden fark ücreti talep edecek. Eğer özel sağlık sigortanız ya da tamamlayıcı sağlık sigortasınız varsa, özel hastane fark ücretini sigorta şirketinden alacak. Özel sigortanız yoksa özel hastanenin talep edeceği farkı cebinizden ödemek durumundasınız. İkincisi, yoğun bakım durumu bittiğinde, özel hastaneden çıkarsınız, tedavinize hiçbir ücret ödemeden devlet hastanelerinde devam edebilirsiniz. Ama şunu bilin, yeni düzenleme ile acil durumda özel hastane sizden hiçbir ücret alamaz.
Gelelim, konunun özel sigorta boyutuna. Sigorta şirketleri ortaklaşa aldıkları kararla; salgın hastalık, özel sağlık sigortası kapsamında olmamasına rağmen, koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına aldı. Böylece salgın ile ilgili tüm tedavi giderleri özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanıyor. Ancak koronavirüs testlerini ve kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları özel sigorta karşılamıyor. Bunları devlet karşılıyor.
14 GÜN KURALI NASIL İŞLİYOR?
Son günlerde okuyucular en çok, ‘şu dönem özel sağlık sigortası yaptırabilir miyim?’ sorusunun cevabını merak ediyor. Sigortacılarla konuştum. Normal şartlarda salgın döneminde sigorta yapılmıyor ama sigortacılar bu kuralı uygulamayacak. Bugün gidip özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirsiniz, ancak 14 gün beklemeniz gerekiyor. Şöyle ki, sigorta yaptırıyorsunuz, 14 gün bekliyorsunuz, 14’üncü günün sonunda virüse yakalanmazsanız sigortanız devreye giriyor. Yakalanırsanız, sigortanız devam etmiyor. Diyelim ki, 14’üncü gün değil de 15’inci gün koronavirüse yakalandınız, sigorta şirketi tüm giderlerinizi karşılıyor.
Yine son günlerde sağlık çalışanlarından da çokça, ‘sağlık sigortası yaptırabilir miyiz?’ sorusu alıyorum. Sigortacılara bunu da sordum. Nasıl vatandaş 14 gün kuralı çerçevesinde sigorta yaptırabiliyorsa, sağlık çalışanları da yaptırabiliyor.
Sağlık sigortasına 14 gün kuralı geldi
Yeni yapılan düzenlemelerle koronavirüsün teşhis ve tedavisinde önemli değişiklikler oldu.
Önce bu değişikliklere; sonra da okuyucuların son günlerde özel sağlık sigortası ile merak ettiği konulara değineyim. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), üst üste iki genelge yayımladı.
KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?
Birincisi, SGK’nın, koronavirüs tedavisi kapsamında özel hastanelere ödediği yoğun bakım tedavi ücreti, iki katına çıkartıldı. İkincisi ve asıl önemlisi, pandemi acil hal kapsamına alındı. Yani, koronavirüs nedeniyle özel hastanede yoğun bakıma yatarsanız, hastane sizden hiçbir şekilde ücret talep edemeyecek; tanı da tedavi de devlet tarafından karşılanacak. Bunların ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla da 1 Mart tarihinden itibaren, hiçbir sosyal güvencesi olmayanların da tedavileri ücretsiz olacak ve Kovid-19 tanısı konulan vatandaşların test, tedavi, ekipman, ilaç ücretleri devlet tarafından karşılanacak.
ÖZEL HASTANE ÜCRET ALAMAYACAK
Ancak genelge sadece acil müdahaleyi, yoğun bakımı kapsıyor. Yoğun bakım durumu bittiğinde önünüzde iki seçenek var. Bir; aynı özel hastanede tedaviye devam edeceksiniz, hastane sizden fark ücreti talep edecek. Eğer özel sağlık sigortanız ya da tamamlayıcı sağlık sigortasınız varsa, özel hastane fark ücretini sigorta şirketinden alacak. Özel sigortanız yoksa özel hastanenin talep edeceği farkı cebinizden ödemek durumundasınız. İkincisi, yoğun bakım durumu bittiğinde, özel hastaneden çıkarsınız, tedavinize hiçbir ücret ödemeden devlet hastanelerinde devam edebilirsiniz. Ama şunu bilin, yeni düzenleme ile acil durumda özel hastane sizden hiçbir ücret alamaz.
Gelelim, konunun özel sigorta boyutuna. Sigorta şirketleri ortaklaşa aldıkları kararla; salgın hastalık, özel sağlık sigortası kapsamında olmamasına rağmen, koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına aldı. Böylece salgın ile ilgili tüm tedavi giderleri özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanıyor. Ancak koronavirüs testlerini ve kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları özel sigorta karşılamıyor. Bunları devlet karşılıyor.
14 GÜN KURALI NASIL İŞLİYOR?
Son günlerde okuyucular en çok, ‘şu dönem özel sağlık sigortası yaptırabilir miyim?’ sorusunun cevabını merak ediyor. Sigortacılarla konuştum. Normal şartlarda salgın döneminde sigorta yapılmıyor ama sigortacılar bu kuralı uygulamayacak. Bugün gidip özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirsiniz, ancak 14 gün beklemeniz gerekiyor. Şöyle ki, sigorta yaptırıyorsunuz, 14 gün bekliyorsunuz, 14’üncü günün sonunda virüse yakalanmazsanız sigortanız devreye giriyor. Yakalanırsanız, sigortanız devam etmiyor. Diyelim ki, 14’üncü gün değil de 15’inci gün koronavirüse yakalandınız, sigorta şirketi tüm giderlerinizi karşılıyor.
Yine son günlerde sağlık çalışanlarından da çokça, ‘sağlık sigortası yaptırabilir miyiz?’ sorusu alıyorum. Sigortacılara bunu da sordum. Nasıl vatandaş 14 gün kuralı çerçevesinde sigorta yaptırabiliyorsa, sağlık çalışanları da yaptırabiliyor.