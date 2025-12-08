Sağlık sigortası artık yatırım aracı

Haberin Devamı

Yılın son günlerinde sigortacılıkla ilgili özellikle tüketici lehine iki önemli düzenleme yapıldı. Bunlardan biri özel sağlık sigortalarında değişiklik, diğeri ise trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı. Her iki düzenleme de 2026’nın başında uygulanmaya başlayacak. Yine her iki düzenleme ile ilgili de kafalarda soru işaretleri var. Mesela, özel sağlık sigortasındaki değişiklikten mevcut sigortalıların nasıl faydalanacağı, sigortanın fiyatına etkisi olup olmayacağı gibi merak edilenler var. Hepsini, düzenlemeyi yapan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş’e sordum.

* Menteş, sağlık sigortasındaki düzenlemenin sigortacılığa olan güveni artırmaya ve vatandaşlar nezdinde oluşan tereddütleri gidermeye yönelik olduğunu belirterek, “Bunlardan en önemlisi sağlık sigortasındaki ömür boyu yenileme garantisindeki farklı uygulamalardı. Yeni düzenleme ile başlangıç tarihi 1 Ocak 2026 sonrası poliçelerde, sigorta şirketleri, 60 yaş altı tüm vatandaşlarımıza teklifte bulunurken, ömür boyu yenileme opsiyonunu sunmak zorunda olacak. Devamında da 3 yıl boyunca kesintisiz olarak sigortalı olunması ve son 3 yılda hasar prim oranının yüzde 80’nin altında kalması gerekiyor. Bu sağlandığında sigortalı, ömür boyu yenileme garantisini hak etmiş olacak. Bu hakkı da sektörümüzün merkezi olan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tescil edecek ve sigortalımız, tüm şirketler nezdinde bu hakkı kullanabilecek” dedi.

ÖMÜR BOYU YENİLEME HAKKI

* Davut Menteş, ömür boyu yenileme garantisinin sigortalılar açısından önemini de anlattı: “Bu hakkı elde ettiğinizde, diyelim ki, kronik olan, uzun süreli ve maliyetle bir hastalığa yakalandınız. Sigorta şirketleri ‘Sen artık pahalı bir müşterisin, fiyatını bu şekilde belirledim’ diyemeyecek. En önemlisi bu. Şunu da ifade edeyim; yaşa bağlı veya sağlık enflasyonuna bağlı fiyat artışları, genele uygulanan fiyat artışları, bu sigortalarımız için de geçerli olacak. Ama kendi özel risklerinden dolayı yukarı yönlü bir fiyatlamaya maruz kalmayacaklar.”

* Menteş, yeni düzenleme ile bugüne kadar bekleme sürelerindeki farklı uygulamalara da son verdiklerini ifade ederek, “Halen uygulanmakta olan bekleme süreleri sadece ilk poliçede uygulanabilecek. Devam poliçelerinde, yenileme poliçelerinde, farklı sigorta şirketleri veya aynı sigorta şirketi tarafından tanzim edilen yeni poliçelerde bu uygulanmayacak. Bu da yine vatandaşımız lehine ve sektörü büyütebilecek, sektöre güven tazeleyecek adımlardan birisi” şeklinde konuştu.









1 OCAK 2026 SONRASI POLİÇELERİ KAPSAYACAK

* Davut Menteş’e, mevcut 8 milyona yakın özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalısının yeni düzenlemeden nasıl faydalanacağını da sordum. Mevcut sigortalıların, şirketleri ile aralarındaki anlaşma gereği ömür boyu yenileme garantilerinin devam ettiğini vurgulayarak, “Yeni değişiklikler 1 Ocak 2026 sonrası düzenlenen poliçeler için geçerli olacak. Mevcut sigortalıların bir hakkı kaybı yok” dedi.

* Peki, yeni düzenleme, sürekli şikayet konusu olan fiyat unsurunu etkileyecek mi, fiyatları aşağı çekecek mi? SEDDK Başkanı, bu konuda etki analizi yaptıklarını ve sektöre duyulan güvenin artması, belirsizliklerin giderilmesi ile birlikte sağlık sigortacılığında büyüme beklediklerini savunarak, şunları söyledi: “Bugün tamamlayıcı sağlık sigortasında 5.5, özel sağlıkta da 3 milyon sigortalı var ve bir direnç oluştu, bu rakamların üzerine çıkılamıyor. Yeni düzenleme gerek hastane tarafından gerekse sigorta şirketleri tarafında ölçek ekonomisi getireceğinden fiyatlamalar vatandaş lehine değişecektir.”

‘DEĞER KAYBI TAZMİNATINDA İSTİSMARA SON VERİYORUZ’

Davut Menteş, trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatında yapılacak değişiklikleri de anlattı. Trafik kazalarında oluşan hasarın hemen sonrasında kendilerini hasar aracısı olarak tanıtan kişilerin, vatandaşları taciz ettiklerini belirten Menteş, “Bu artık iş kolu haline geldi. Düşünün trafik kazasına maruz kaldınız, önce tazminat için sigorta şirketine başvuracaksınız. Daha hasar ihbarı yapılmadan hasar aracıları tarafından vatandaşlarımız sigorta şirketleri aleyhine dava açmaya yönlendiriliyor. Bu davaların bir kısmı da Sigorta Tahkim Merkezine yönlendiriliyor” dedi.

Her 100 hasardan 40’nın uyuşmazlığa dönüştüğünü ifade eden Menteş, şunları söyledi: “Değer kaybı tazminatında -ki, bu çok cüzi bir tutardır- tazminattan çok daha fazla yargılama masraflarıyla muhatap olunuyor. Bu duruma seyirci kalmamız mümkün değil. Ne yapıyoruz? Öncelikle sigorta şirketlerinden, hasar aracılarından çok daha hızlı vatandaşlarımıza ulaşıp, ‘hasar sonrası bana gel ben ödeyeceğim zaten’ demelerini istiyoruz. Tahkim merkezinde biriken dosyaların önemli bir kısmından sigorta şirketlerinin haberi bile yok. Talep edilse zaten sigorta şirketi ödeyecek. Yeni düzenleme ile talep olsun olmasın, değer kaybı tazminatlarını hasar ölçümlemesine giden ekspertiz tarafından rapora ilave edilmesini getiriyoruz. Ardından eksper atamaları ile ilgili de bir düzenlememiz var; akıllı atama sistemi. Bu da dünyada ilk olacak bir uygulama. En uygun eksperi teknoloji merkezimiz aracılığıyla hasara yönlendirmiş olacağız. Gerçek zarar ilkesi dahilinde hasarı ve değer kaybı tutarını eksperimiz hesaplayacak. Böylelikle burada yaşanan kötü uygulamaya ve istismara son vermiş olacağız.”

SİGORTALILAR ÖNEMLİ KAZANIM ELDE EDECEK

Davut Menteş, açıklamaları arasında, yapılan değişiklikle özel sağlık sigortasının yatırım haline geldiğine dikkat çekti. Kişilerin, sağlıklı oldukları dönemde sigortadan yeterince faydalanamadık-larından dolayı ödenen primlerin boşa gittiği yönünde yanlış bir algı olduğunu belirten Menteş, sigortanın toplumsal bir dayanışma olduğunu, ödenen primin boşa gitmediğini vurguladı. Sağlık sigortasında, şirketlerin makul ve cüzi kazançlar elde ettiğine de değinen Menteş, sağlık sigortasının neden yatırım olduğunu şöyle anlattı:

“Üç yıllık süre sonunda sigortalılar çok önemli bir kazanım elde ediyorlar; o da, ömür boyu yenileme. Bu da sigortalıya, uzun süreli, yüksek maliyetli tedavi masraflarını makul sınırlar için karşılama avantajı sağlıyor. Tedavi masrafları yüksek olan hastalıkla karşılaşılsa bile sigorta şirketi, ‘Yenilerim ama fiyatım bu’ diyemeyecek. Sigortalının uzun süreli tedavi gerektiren sağlık sorunları olsa bile ilave prim ödemeden tedavi masraflarını karşılamış olacak. O nedenle, sağlık sigortası artık yatırım enstrümanı oldu dedim. Bunun psikolojik yönü de var. Kendinizi güvende hissetmenin getirdiği bir psikolojik destek olduğunu düşünebiliriz.”