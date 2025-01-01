Sağlık prim borçları silindi bu detaya dikkat

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Soru: 2018 yılına kadar genel sağlık sigortası primimi yatırdım. Sonrasında primleri yatırmadım. Bu dönem kısa da olsa çalışmalarım oldu ama işe girip, çıktım. Yeni yasa beni de kapsıyor mu, borçlarım silinecek mi? Borç çıkarılırsa ödeme gücüm yok. Ertekin G.

Cevap: Genel Sağlık Sigortası primleri için af getiren yasa Meclis’ten geçti ve yasalaştı. Yasa ile genel sağlık sigortası borçlarını ödeyemeyenlerin kamuya olan borç yüklerinin hafifletilmesi ve bu kişilerin kamunun sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2015 öncesi ödenmeyen genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçildi. Yani 1 Ocak 2015 öncesi genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Kanunun yayımlandığı gün itibarıyla, 27 Aralık 2024’e kadar ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri iade edilmeyecek, mahsup edilmeyecek. Sizin durumunuzda 2018 yılına kadar prim borçlarınızı yatırmışsınız. Yeni düzenleme ise 1 Ocak 2015 tarihinden önceki borçları kapsadığı için bu tarihten öncesi için sizin borcunuz bulunmuyor.

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Ancak her ne kadar genel sağlık sigortası prim borçları silinse de bu 1 Ocak 2015 tarihinden önceki borçları kapsıyor. 2015 tarihinden sonraki borçlar silinmeyecek ve borcu olanların prim borçlarının tahsiline devam edilecek. Primlerini ödeyemeyenler gelir testine giriyor, testin sonucuna göre primlerini devlet karşılıyor. Eğer gelir testi sonucu aile içi kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa (2025 yılı başından itibaren bu tutar 8 bin 668 lira) tüm borçlar siliniyor ve primler devlet tarafından karşılanıyor. Böylece genel sağlık sigortasına hiç prim ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanılabiliyor.

2025’TE EMEKLİ OLACAĞINIZ İÇİN MAAŞ YÜZDE 30 DÜŞECEK

Soru: Prim gün sayım 6 Mart 2025’te doluyor. O nedenle mecburen 2024’te değil 2025’te emekli olabiliyorum. Genel olarak yüzde 30 maaşlarda azalma olacağı görünüyor. 2025’in ilk yarısında emekli olacak olsam yüzde 30’luk maaş düşüşünü biraz azaltabilir mi? Emekliliğimi sadece bir ay daha öne çekebiliyorum, 6 Şubat’ta emekli olmam yine maaş açısından fayda sağlar mı? Emre K.

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Cevap: Emeklilik dilekçesini 2024 sonu vermekle 2025 yılında vermek arasında maaş açısından yüzde 30’a varan bir fark olacak. Şöyle ki, 2025’in ilk yarısında emeklilik dilekçesini verirseniz, 2024 yılındaki yüzde 86.16’lık emekli maaş zammından yararlanamayacaksınız. Gelişme hızı 2024 yılında yüzde 4 olacak. Enflasyon tahminleri ise yüzde 45 ila 47 arasında değişiyor. Enflasyon 3 Ocak’ta kesinleşecek. 2025 yılına yönelik güncelleme katsayısının ise 1.4620 olması bekleniyor. Buna göre, maaş farkı yüzde 30’larda olacaktır. Emeklilik süresini Ocak 2025 öncesine çekemediğinize göre yapacak fazla da bir şey yok. Eğer asgari ücretin 7 katı üzerinde bir maaşınız varsa ve emekli olmayıp çalışmaya devam ederseniz tahmini olarak 3-4 yılda yüzde 30’luk maaş farkını telafi edebilirsiniz gibi gözüküyor.

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14 OCAK’A KADAR EMEKLİLİK DİLEKÇİSİNİ VEREBİLİRSİNİZ

Soru: Kamuda ( belediye) çalışmaktayım, emekli olacağım. Maaşımı her ayın 15’inde almaktayım. 2024 değil de 10 Ocak 2025 tarihinde yani 15 Ocak öncesinde emeklilik dilekçesi verirsem hangi yılın emeklisi olacağım? Söz konusu düşüş beni etkiliyor mu? Hasan T.

Cevap: Kamu kurumları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücretlerini ayın 15’inde alanlar, 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesini verebilirler. Bu durumda 2024 yılında emekli olup, maaş farkından yararlanabilirsiniz.

SGK’DAN İŞ GÖREMEZLİK PARASI ALACAKSINIZ

Soru: İş kazası nedeniyle 10 gün tedavi gördüm. İşveren, SGK’dan rapor ücreti alabileceğimi söyledi. İşveren bu dönemde primimi yatırsa bile rapor ücreti alabilir miyim? Bir de ne kadar ödeme alacağım? Elvin K.

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Cevap: SGK, hastanede tedavi gören ve tedavi gördüğü dönemde çalışamayan sigortalılar için rapor parası (iş göremezlik) ödüyor. Rapor ücreti alabilmek için sigortalı olarak çalışmanız, yani priminizin yatmış olması ve tedavi gördüğünüz dönemden önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta priminizin yatırılmış olması gerekiyor. Tedavi gördüğünüze göre de raporunuz vardır. SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulları tarafından istirahat raporu almış olmanız şart. Bu durumda yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi rapor parası olarak SGK’dan ödeniyor.