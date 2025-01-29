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Noyan Doğan
Noyan Doğan
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Prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanabilecek mi?

#Genel Sağlık Sigortası#Prim#Bağ-Kur

Soru: 2013 ve 2014 yılları arasında çalışmadığım dönemde sağlık prim borçlarını ödemedim. 2015 yılında işe başladım. 2021 yılına kadar sigortalı olarak çalıştım. 2021 sonunda işten ayrıldım. İki yıl işsiz kaldım. 2024 Şubat ayında yeniden sigortalı çalışmaya başladım, yılsonunda işten çıkarıldım. Şu anda işsizim. Çalışmadığım dönemlerde devlete olan sağlık prim borçlarımı ödeyemedim. 2013 ve 2014 yıllarına ait prim borçlarım için yeni yasadan yararlandım ama prim borcum gözüküyor. Prim borcum olduğu için sağlık hizmeti alamayacağım söylendi. Nasıl bir yol izlemeliyim? Mürsel T.

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Cevap: Genel Sağlık Sigortası primleri için af getiren yasa uygulamaya girdi. 1 Ocak 2015 öncesi ödenmeyen genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçildi. Yani 1 Ocak 2015 öncesi genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Bu haktan yararlanmışsınız. Ancak af, 1 Ocak 2015 tarihinden önceki borçları kapsıyor. 2015 tarihinde sonraki borçlar silinmiyor ve borcu olanların prim borçlarının tahsiline devam ediliyor. Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla çalışmadığınız iki yıllık döneme ait prim borcunuz halen duruyor. Primlerini ödeyemeyenler gelir testine giriyor, testin sonucuna göre primlerini devlet karşılıyor. Eğer gelir testi sonucu aile içi kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa tüm borçlar siliniyor ve primler devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için de ikametinizin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirsiniz. Sizin durumunuzda 1 Ocak 2015 tarihinden sonra genel sağlık sigortası prim borcunuz varsa bu borçlarınızı ödemeniz gerekiyor. Borç tutarını e-Devlet’ten öğrenebiliyorsunuz.

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Sağlık prim borcu olanların devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamama konusuna gelince. Bağ-Kur sigortalıları ile genel sağlık sigortası prim borcu olanlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler; 60 günden fazla prim borçları olsa bile 2025 yılının Aralık sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecek. Bu kişilerin borcu duruyor, sadece devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Ancak, sosyal güvenlik çatısı altında olanlar, genel sağlık sigortası primlerini düzenli ödeyenler, prim borçları olmayanlar; devlete ait hastaneler, üniversite hastaneleri ve daha da önemlisi SGK’nın anlaşmalı olduğu tüm özel sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabiliyorlar. Prim borcu olanlar ise 2025 sonuna kadar sadece Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık kurumları ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler; özel hastanelere ise gidemeyecekler.

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İMALAT DIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE PRİM TEŞVİKİ 1 PUAN AZALDI

Soru: Şirketimiz gıda nakliyat işinde çalışıyor. Gıda maddelerini depoluyoruz ve soğuk zincir kamyonları ile taşımasını da yapıyoruz. Şirketimiz de 34 kişi çalışıyor. Yeni eleman alıp bu sayıyı artıracağız. Çalışanlar için yıllardır 5 puanlık sosyal güvenlik prim indiriminden yararlanıyoruz. Bu indirim kalktı mı? Bazı sektörlerde prim desteğinden yararlanılacağı bazılarının ise yararlanamayacağı söylendi tarafımıza. Bizim çalıştığımız alan bu sektörlere giriyor mu? Korhan Z.

Cevap: 15 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile işverenlerin 2008 yılından bu yana yararlandığı prim desteğinde değişiklik yapıldı. İşverenlerin, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinden 5 puanlık indirim yapılıyordu. İndirim yapılan bu kısım da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyordu. İşte bu 5 puanlık sigorta prim teşviki yeni çıkan kanunla 4 puana indirildi. Ancak 1 puanlık indirim tüm sektörler için geçerli değil. İmalat sektörü dışında faaliyet gösteren işyerleri için prim teşviki 4 puana düşürülürken, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde dün olduğu gibi bundan sonra da çalışan başına işveren hissesinden 5 puanlık indirim yapılmaya devam edilecek. Faaliyet gösterdiğiniz alan imalat sektörüne girmiyor. Dolayısıyla bundan sonra 4 puanlık prim
teşvikinden yararlanacaksınız.

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4 puanlık indirim ise 2025 yılı Şubat ayı beyannamesinden itibaren geçerli olacak. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri içinse 5 puanlık sigorta prim indirimi 2025 ve 2026 yıllarında devam edecek. Buna göre asgari ücretli bir çalışan için imalat sektörü dışında faaliyet gösteren işyerleri için prim teşvik tutarı 1.042 TL, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için 1.300 TL olacak.

 

#Genel Sağlık Sigortası#Prim#Bağ-Kur
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