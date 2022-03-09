Polislerin askerlik borçlanması farklı

Soru: Polis memuruyum. 1977 doğumluyum mesleğe girmeden önce sigortam yoktu. 3.7.2000 tarihinde mesleğe giriş yaptım, askerliğimi 21.02.1997 ile 05.08.1998 tarihinde yaptım. 2001 yılında askerlik borçlanmamı 550 gün olarak yaptım. 2020 yılına kadar sistemde 2025 yılında emekli olacağım yazıyordu 2020 yılında gelen bir genelge ile askerlik borçlanmasının sigortalılığı geri götürmediğini bu nedenle yaş haddine yani 55 yaşına tabi olduğumuz yönünde bilgi geldi. Askerlik borçlanmasının sigortalılığı geri çektiğini söylüyorsunuz, SGK’ya dilekçe ile müracaat ettiğimiz halde kabul edilmiyor, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Naci S.
Cevap: Askerlik borçlanmasının emeklilik yaşına etkisi sigortalı olarak çalışanlarda farklı sizin gibi polis memurları için yıpranma paylarının indirilmesi gibi hususlar nedeniyle farklı. 1999 öncesi çalışması olmayanlar için askerlik borçlanması bir fayda sağlamaz. Emniyet görevlilerinin de azami çalışma süreleri var ve polisler için bu süre 55 yaşının doldurulmasıyla doluyor.
60 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKSINIZ
Soru: İlk sigorta kaydım 18.11.2006. 15 yıl 3 ay sigortam mevcut. 1.8.1988 doğumluyum. 25 yıl hizmeti tamamladığım zaman 44 yaşında oluyorum, nasıl bir yol izlemem gerekli? 60 yaşıma kadar 15 yıl fazladan prim yatırmam mı gerekiyor? Sercan A.
Cevap: 7000 prim günü tamamlayıp, 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz, çalışma yılı şartı aranmıyor. 34 yaşındasınız ve emekliliğine daha 26 yıl var. Bu durumda emeklilik için 60 yaşını bekleyeceksiniz ve bu süre içinde çalışırsanız prim yatıracaksınız. Eğer sigorta primleriniz asgari ücretin üzerinde veya tavandan yatırılıyorsa bu durum emekli maaşınıza olumlu yansıyacaktır.
ENGELLİ BABASI YARARLANAMAZ
Soru: 18 yaş altı engeli babasıyım. 1974 doğumluyum, sigorta girişim 1990, 4500 günüm var. Engeli çocuğumdan dolay erken emeklilik hakkım var mı? Abdülgani E.
Cevap: Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Ancak aynı haktan engelli babaları yararlanamıyor.
GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDEYEMEZSİNİZ
Soru: SSK tarıma girişim Mayıs 2006 tarım işçi olarak başladım. Yatırılan gün sayısı 667 günüm var. Sonrasını ödeyemedim. Emeklilik şartlarımı nasıl geri alabilirim? Geriye dönük borçlarımı yaptırırsam emekli olabilir miyim? Medine Ö.
Cevap: Geri dönük primleri ödeyerek emekli olamazsınız. Ancak emekli olabilmek için yeniden çalışmaya başlamanız ve gerekli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz ve emekliliğiniz geldiğinde tarım sigortalısı olarak ödediğiniz primleri hesaplatabilirsiniz.
BORÇLANMA MAAŞINIZI DÜŞÜRMEZ
Soru: 1.5.2025 tarihinde emekli olacağım. Askerliğimi 15 ay olarak 2002-2003 yılları arasında yaptım ve askerliğimi borçlandığım takdirde eksik günüm kalmıyor. Askerlik borçlanmamı asgari tutar yani günlük 58 TL olarak yaparsam emekli maaşım düşer mi? Uğur T.
Cevap: Askerliğinizi 2000 yılı öncesi yapmış olsaydınız, yüksekten borçlandığınızda, emekli maaşınızı etkilerdi. Ancak 2000 sonrası askerlik yaptığınızdan, borçlanmayı da 2000 sonrası için yapacağınızdan maaşınıza bir katkısı olmaz. Askerlik borçlanması emekli maaşınızı düşürmez.
Polislerin askerlik borçlanması farklı
Soru: Polis memuruyum. 1977 doğumluyum mesleğe girmeden önce sigortam yoktu. 3.7.2000 tarihinde mesleğe giriş yaptım, askerliğimi 21.02.1997 ile 05.08.1998 tarihinde yaptım. 2001 yılında askerlik borçlanmamı 550 gün olarak yaptım. 2020 yılına kadar sistemde 2025 yılında emekli olacağım yazıyordu 2020 yılında gelen bir genelge ile askerlik borçlanmasının sigortalılığı geri götürmediğini bu nedenle yaş haddine yani 55 yaşına tabi olduğumuz yönünde bilgi geldi. Askerlik borçlanmasının sigortalılığı geri çektiğini söylüyorsunuz, SGK’ya dilekçe ile müracaat ettiğimiz halde kabul edilmiyor, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Naci S.
Cevap: Askerlik borçlanmasının emeklilik yaşına etkisi sigortalı olarak çalışanlarda farklı sizin gibi polis memurları için yıpranma paylarının indirilmesi gibi hususlar nedeniyle farklı. 1999 öncesi çalışması olmayanlar için askerlik borçlanması bir fayda sağlamaz. Emniyet görevlilerinin de azami çalışma süreleri var ve polisler için bu süre 55 yaşının doldurulmasıyla doluyor.
60 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKSINIZ
Soru: İlk sigorta kaydım 18.11.2006. 15 yıl 3 ay sigortam mevcut. 1.8.1988 doğumluyum. 25 yıl hizmeti tamamladığım zaman 44 yaşında oluyorum, nasıl bir yol izlemem gerekli? 60 yaşıma kadar 15 yıl fazladan prim yatırmam mı gerekiyor? Sercan A.
Cevap: 7000 prim günü tamamlayıp, 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz, çalışma yılı şartı aranmıyor. 34 yaşındasınız ve emekliliğine daha 26 yıl var. Bu durumda emeklilik için 60 yaşını bekleyeceksiniz ve bu süre içinde çalışırsanız prim yatıracaksınız. Eğer sigorta primleriniz asgari ücretin üzerinde veya tavandan yatırılıyorsa bu durum emekli maaşınıza olumlu yansıyacaktır.
ENGELLİ BABASI YARARLANAMAZ
Soru: 18 yaş altı engeli babasıyım. 1974 doğumluyum, sigorta girişim 1990, 4500 günüm var. Engeli çocuğumdan dolay erken emeklilik hakkım var mı? Abdülgani E.
Cevap: Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Ancak aynı haktan engelli babaları yararlanamıyor.
GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDEYEMEZSİNİZ
Soru: SSK tarıma girişim Mayıs 2006 tarım işçi olarak başladım. Yatırılan gün sayısı 667 günüm var. Sonrasını ödeyemedim. Emeklilik şartlarımı nasıl geri alabilirim? Geriye dönük borçlarımı yaptırırsam emekli olabilir miyim? Medine Ö.
Cevap: Geri dönük primleri ödeyerek emekli olamazsınız. Ancak emekli olabilmek için yeniden çalışmaya başlamanız ve gerekli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz ve emekliliğiniz geldiğinde tarım sigortalısı olarak ödediğiniz primleri hesaplatabilirsiniz.
BORÇLANMA MAAŞINIZI DÜŞÜRMEZ
Soru: 1.5.2025 tarihinde emekli olacağım. Askerliğimi 15 ay olarak 2002-2003 yılları arasında yaptım ve askerliğimi borçlandığım takdirde eksik günüm kalmıyor. Askerlik borçlanmamı asgari tutar yani günlük 58 TL olarak yaparsam emekli maaşım düşer mi? Uğur T.
Cevap: Askerliğinizi 2000 yılı öncesi yapmış olsaydınız, yüksekten borçlandığınızda, emekli maaşınızı etkilerdi. Ancak 2000 sonrası askerlik yaptığınızdan, borçlanmayı da 2000 sonrası için yapacağınızdan maaşınıza bir katkısı olmaz. Askerlik borçlanması emekli maaşınızı düşürmez.