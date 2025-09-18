Polislere erken emeklilik imkânı

Haberin Devamı

Cevap: Fiili hizmet süresi zammı kalkmadı. Polisler özelinde söyleyeyim, polis memurlarının görevde geçirdikleri her tam hizmet yılı karşılığında 90 gün fiili hizmet süresi zammı ekleniyor. Polisler bu süreyi emekli ikramiyesi hesabına da dahil edebiliyor. Bu durum üst tüm rütbedeki emniyet mensupları için de geçerli. SGK’da bu konuda bir açıklama yaptı. Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil olmak üzere polis memurları ve daha yukarı derecedeki emniyet mensupları, her 360 günlük çalışma için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Şöyle ki, fiili hizmet zammı 90 gün; 12 ay çalışıldığında 15 ay çalışmış sayılıyor ve hem prim gün sayısı artıyor hem de erken emekli olma imkanını elde ediyor.

Diğer konuya gelince, SGK fiili hizmet süresi zammının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapmadı. Ancak çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için kanun kapsamındaki işyerleri ile birlikte yıpranmaya neden olacak işlerde fiilen çalışılması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartı aranıyor ki, bu kişiler erken emeklilik hakkından yararlanabilsin. SGK, işyerlerinde inceleme yapıyor ve fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde, yıpranma hakkına tabi olmayan çalışanlar için de yıpranma hakkına sahipmiş gibi bildirimler yapıldığını tespit ediyor. Yani, fiili hizmet süresi zammından yararlanmaması gereken meslekler de bu imkandan yararlanmış ya da yararlanmaya çalışıyor. SGK, bu yanlış durumu düzeltti. Yoksa fiili hizmet süresi zammından yararlanması gereken mesleklerde çalışanlar için bir değişiklik yok.

MEMUR EMEKLİLERİ ENFLASYON FARKI ALACAK

Soru: Memur emeklisiyim. 2026-2027 yılları için imzalanan toplu sözleşme de enflasyon farkı oluştuğunda, sözleşmedeki oran enflasyon farkından düşülüp, o dönemin (Ocak-Temmuz) 6 aylık oranına ilave edilerek mi olacak? Tuncay T.

Cevap: 2026-2027 dönemini kapsayan maaş zamları ile sosyal haklarına yönelik 8. Dönem Toplu Sözleşme yayımlandı. Memur emeklileri, 2026’nın Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 11, 2026’nın Temmuz-Aralık döneminde yüzde 7, 2027 yılının Ocak-Haziran döneminde yüzde 5, Temmuz-Aralık döneminde ise yüzde 4 zamlı alacak. Toplu sözleşmede enflasyon farkına da yer verildi. Buna göre; 2025 Haziran-Aralık enflasyonun yüzde 5’i aşması, 2026 Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 11’i, 2026 Haziran-Aralık enflasyonunun yüzde 7’yi, 2027 Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 5’i, 2027 Haziran-Aralık enflasyonunun yüzde 4’i aşması halinde aradaki fark memur ve emeklilerine enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre oluşan enflasyon farkı neyse maaşa eklenecek. Örneğin, maaş zammı yüzde 11 ve enflasyon farkı yüzde 4 çıktı. Maaşınızın yüzde 15 zamlanacak.

FAZLA PRİMLERİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ

Soru: Sene sonunda emekli olacağım. Çalıştığım süre içinde 4 ayrı şirketten primleri yatırılarak, sigortalı olarak gösterildim. İki şirketin primleri en yüksekten ödendi. Emekli olduğum zaman ödediğim fazla primleri geri alabilir miyim? Mert Z.

Cevap: Çalışan adına SGK’ya, sigorta primine esas kazanç üst sınırını aşan ödeme yapılmışsa, aşan kısım iade alınabilir. Yüksek ücret alanların primleri de tavandan yatar ve tavanı aşan kısım için iade istenebilir. Aynı şekilde birden fazla işyerinde çalışan kişilerin ödedikleri primler de tavanı aşarsa, fazla ödenen tutar SGK’dan geri alınabilir. Bunun için önce emeklilik dilekçesini verip, emekli olacaksınız. Sonrasında da SGK’ya başvurarak fazla yatan primlerinizi hesaplatacaksınız ve bunların iadesini talep edeceksiniz. İşçi payına düşen malullük, yaşlılık ve ölüm için kesilen prim tutarını iade alabileceksiniz.