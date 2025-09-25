Özel sağlık sigortasında her şey değişiyor

Haberin Devamı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sayıları 8 milyona yaklaşan sağlık sigortalılarını yakından ilgilendiren önemli değişiklilere imza attı. Değişiklikler birkaç gün içinde Resmi Gazetede yayımlanacak.

Neler değişecek, madde madde anlatayım.

YAŞ SINIRI 60 OLUYOR

Sigorta şirketleri, tüketiciye iki tür poliçe sunacak; biri Ömür Boyu Yenileme Garantili sağlık sigortası, diğeri Ömür Boyu Yenileme içermeyen sağlık sigortası.

Sağlık sigortasında, sigortalının ömür boyu yenileme garantisini elde etmesi için uygulanan kesintisiz 3 yıl poliçenin yenilenme şartında bir değişiklik olmayacak, 3 yıl olarak uygulanmaya devam edilecek.

Sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi alabilmek için yaş sınırı 60 olarak belirlendi. Dolayısıyla ömür boyu yenilemeli sağlık sigortası yaptırıldığında, 57 yaşında olunması gerekiyor ki, 3 yıllık bekleme süresi dolduğunda 60 yaşında ömür boyu yenilemeli sağlık sigortasına sahip olunsun.

Haberin Devamı

ÖMÜR BOYU YENİLEMENİN ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisini elde etmek için sadece yaş yeterli olmayacak. 3 yıl içinde hasar/prim oranının da yüzde 80’nin altında olması gerekiyor. Yani, sağlık sigortasına ödediğiniz prim ile sigorta şirketinin, sizin sağlık giderleriniz için ödediği tutarın yüzde 80’ini aşmaması gerekiyor. 3 yıl boyunca bu tutarın yüzde 80’nin altında olması gerekiyor. 3 yıl içinde bu şartı yerine getirdiğinizde artık ömür boyu yenilemeli sağlık sigortasına sahip olacaksınız.

Bir kere ömür boyu yenileme garantisi alındıktan sonra; sigorta şirketi ‘yaşınız ilerledi’ deyip, kullanıma bağlı ya da hastalığa bağlı ekstra prim uygulayamayacak, ömür boyu yenileme garantisi sonrası oluşan hastalıkları kapsam dışında tutamayacak, fazladan prim talebinde bulunamayacak.

Sigortalı mevcut sigorta şirketinden ömür boyu yenileme garantisini aldıktan sonra, başka bir sigorta şirketine geçmek isterse, şirketin onayı ile ömür boyu yenileme garantili geçebilecek.

SİGORTA PRİMİNE ETKİSİ OLACAK MI?

Sağlık sigortalarında bugünkü uygulamada, bekleme süresi de bulunuyor. Şirketten şirkete değişmekle birlikte genelde bu süre bir yıl. Bekleme süresi yeni düzenlemede de aynen devam edecek. Ancak sigortalı, bu süre içinde poliçe yaptırdığı şirketten başka bir şirkete geçmek isterse, geçiş yapabilecek ve eski şirketinde geçirdiği süre bir yıllık bekleme süresinden düşülebilecek. Şöyle ki; sigorta yaptırdığınız şirkette 6 ayınızı geçirdiniz, başka bir şirkete geçmek istiyorsunuz, yeni şirkette bekleme süreniz bir yıl değil, 6 ay olacak.

Haberin Devamı

Tüm bu değişiklikler sadece özel sağlık sigortasını değil tamamlayıcı sağlık sigortasını da kapsıyor. Bu konuda en çok şikayet, şirketlerin çalışanlarına sunduğu tamamlayıcı sağlık (grup sağlık) sigortasında yaşanıyordu. Çalışanlar şirketten ayrıldıklarında ya da emekli olduklarında grup sağlık sigortasından çıkıp da bireysel sağlık sigortasına devam etmek istediklerinde ciddi sorun yaşıyorlardı. Yeni düzenlemeye göre, çalışan tamamlayıcı sağlıkta ömür boyu yenileme garantisini elde etmişse, sağlık sigortasına bireysel devam ettiğinde (eski poliçesinin muadili) sigorta şirketi şartları değiştiremeyecek ya da ağırlaştıramayacak.