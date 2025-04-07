Özel sağlık sigortalarına yeni düzenleme

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Önce bir durum tespiti yapayım, ardından sağlık sigortalarında hangi değişikliklerin planlandığına değineyim. Toplam özel sağlık sigortalı sayısı 7.9 milyon. Bunun 5.2 milyonu SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçen ve SGK’nın ödediğinin üstünü tamamlayan tamamlayıcı sağlık, 2.7 milyonu da özel sağlık sigortalısından oluşuyor. Özel sağlık sigortası kapsamına giren nüfusu hesaba kattığımızda, kabaca her 10.3 kişi özel sağlık sigortalı diyebiliriz. Özellikle son birkaç yılda özel sağlık sigortalı sayısında ciddi artış yaşanıyor.

Şunu da belirtmekte fayda var, tüketicilerin en çok şikayet ettiği sigortaların başında da sağlık geliyor. Birinci neden yüksek prim artışları. Sigorta süresi içinde çıkan rahatsızlıkların şirketler tarafından kapsam dışı bırakılması ve sigortanın yenileme sürelerindeki farklılık da diğer şikayet konuları. İşin ilginç tarafı, bu kadar yoğun eleştirilere rağmen şikayet edenler, sigorta yaptırmaya devam ettiği gibi sisteme yeni yeni kişiler de giriyor.

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FİYATTA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Şimdi gelelim sağlık sigortasında planlanan değişikliklere. Bu şikayetlerin bir kısmını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), değerlendirmeye alarak, özel sağlık sigortasının şartlarında değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hemen belirteyim, bu değişiklikler fiyat artışlarına yönelik değil. Biliyorum ki, tüketiciler, artan fiyatlara müdahale edilmesi yönünde şikayetlerini ilgili kurumlara çokça iletiyorlar ama böyle bir müdahale olmaz. Çünkü sağlık sigortası zorunlu bir sigorta değil ve fiyatlar sigorta şirketleri tarafından, hastanelerle yaptıkları anlaşmalara göre belirleniyor.

Peki, neler değişecek? İşin çok tekniğine girmeden anlatayım. Bugün uygulanmakta olan özel sağlık sigortalarında, bir ‘bekleme süresi’ bir de ‘ömür boyu yenileme garantisi’ var. Şirketten şirkete değişmekle birlikte bekleme süresi, özel sağlık sigortasında 1 yıldır. Bu süreler genellikle hemen ortaya çıkmayan hastalıkların takibi için konulur. Bu süre içinde bir rahatsızlık ortaya çıkarsa, sigorta şirketi isterse sigortayı yenilemeyebilir, isterse primi artırabilir, hastalığı kapsam dışı tutabilir. Ömür boyu yenileme garantisinde süre ise, yine şirketten şirkete değişmekle birlikte ortalama 3 yıldır. Ömür boyu yenileme garantisi verildikten sonra hastalıklar için teminat kapsamı sigorta şirketi tarafından daraltılamaz, limitler azaltılamaz, fahiş fiyat artışlarına (yaştan dolayı fiyat artışı) gidilemez.

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YAŞ SINIRI 65’E ÇIKIYOR

Yapılacak düzenleme ile yeni sağlık sigortası yaptıracak kişi için sadece ilk yıl bekleme süresi uygulanacak, sonrasında bekleme süresi olmayacak. Sigorta şirketi, yeni sigorta yaptıracak bir kişiye 65 yaşını doldurması kaydıyla ömür boyu yenileme garantisi verecek. Ömür boyu yenileme garantisi verilebilmesi için sigortalının aynı sağlık planı ile 3 yıl sigortalı olması da gerekiyor. Sigorta şirketleri, sigortalının geçmiş sağlık durumunu gözeterek, varsa riskli hastalıklarına yönelik özel şartlar belirleyebilecek, hastalık ek primi veya limitler uygulayabilecek; ancak sigortalıya ömür boyu yenileme garantisi vermekten kaçamayacak. Sigortalı, bir kere ömür boyu yenileme garantisi almışsa ve sonrasında sigortasını yenilemezse 5 yıla kadar ömür boyu yenilemesi ortadan kalkmayacak; 5 yıl içinde yeniden sağlık poliçesi yaptırırsa ömür boyu yenileme garantisi baki olacak.

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Sağlık sigortasında yapılması öngörülen temel değişiklikler böyle. Görünen o ki, yeni düzenleme bu haliyle uygulamaya girdiğinde artık sağlık sigortasında bekleme süresi falan olmayacak, sigortalılara ömür boyu yöneleme verilecek. Değişiklikler üzerinde SEDDK ve sigortacılar çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde durum netleşecek.

SİGORTACILARIN İTİRAZLARI VAR

Elbette bu şartlardan bazılarına sigorta şirketleri itiraz ediyor. Mesela, itirazlardan biri 65 yaş konusu. Sigortacılar ilk kez sigorta yaptıracaklar için 65’i yüksek buluyor, yaş sınırının 55 olmasını istiyor. Şu da var, ömür uzuyor. Türkiye için ortalama yaşam süresi 77 ve gittikçe daha da uzayacak. Bu durumda sağlık sigortası için 65, çok da geç bir yaş değil. Sigortacılar ise her ne kadar yaşam süresi uzasa da ortalama sağlık süresinin 65 yaş olduğu tezini savunuyor.

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Sigortacılar, yeni düzenlemede poliçe yapıldıktan sonra çıkan rahatsızlıkların ömür boyu yenileme garantisinde teminat dışı bırakılması konusunda da ısrarcılar. Bir başka konu da ömür boyu yenileme garantisi alan bir kişinin sigorta yaptırmasa bile 5 yıl boyunca bu hakkının devam etmesi. Burada da sigortacılara hak vermek lazım, çünkü sigortasını yenilemeyen bir kişinin 3-4 yıl sonra ciddi bir hastalığa yakalandıktan sonra yeniden sigortalı olması çok da kabul edilir bir şey değil.