Özel okul öğretmenlerinin tazminat sorunu

Şu sıralar okullarda kayıt telaşı yaşanıyor ki, biz de ailecek o telaşın içindeyiz. Şimdiden belirteyim, gelecek yazılarımda meslek liseleri konusuna özellikle değineceğim. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim, meslek liselerinin itibarını artırmamız gerekiyor.

Kayıt için okulları gezerken de özel okul öğretmenleri ile sohbet etme fırsatı buldum. Dertleri çok. Şu konuya da değinir misiniz, şu sorunumuzu da dile getirir misiniz diye farklı farklı sorunlarını aktardılar. Konunun maaş boyutuna girmeyeceğim, çünkü işin o tarafı işveren ile çalışan arasında özel bir konu ama özel okullarda öğretmenlik yapanların tazminat konusuna değineceğim. Çünkü bu konu yaklaşık 180 bin özel okul öğretmenini yakından ilgilendiriyor.

HANGİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMALI

Özel okul öğretmenleri genellikle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyorlar ki, buna dershanelerdeki öğretmenler de dahil. Kanuna göre de sözleşmeleri en az bir yıllık yapılıyor. Şunu da belirteyim, bir yıldan daha az süreler için de sözleşme yapılabilir. Bir yılın sonunda çalıştığı kurum ya iş sözleşmesini yenilemiyor ya da bir yıllığına uzatıyor veya da öğretmen kendi isteği ile devam etmiyor. Böyle olunca da öğretmenler hem sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda endişeleniyor hem de kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı haklarında tereddütler yaşıyor.

Malum, kıdem tazminatı hakkı bir yıl çalıştıktan sonra elde ediliyor. Belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin bitiminde iş sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinden kıdem tazminatı hakkı doğmuyor. Bir yıllık süre içinde, yani belirli süreli iş sözleşmesi içinde süre dolmadan haksız şekilde öğretmen işten çıkarılırsa, tazminat talep edebilir. Belirli süreli çalışan öğretmenlerin ihbar tazminatı hakkı bulunmuyor. Şunu da biliyorum ki, bazı özel okul öğretmenleri, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılıyor ve bu durum da öğretmenlerin mağduriyetine neden oluyor.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞUYOR

Aslında bu konu yıllardır mahkemelere yansıyan bir konu ve farklı Yargıtay kararları da bulunuyor. Bu kararların detayı girmeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim, belirli süreli iş sözleşmesinde öğretmen sözleşmenin devam etmeyeceğini beyan ederse, tazminat hakkı doğmaz. Hukukçulara göre, belirli iş sözleşmesi sonrası (bir yıllık) öğretmenin sözleşmesi işveren tarafından yenilenmezse, bu durumda öğretmenin kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Bu durumda da öğretmene, aldığı brüt ücretin 30 günlük tutarı kadar tazminat ödenir.

İŞE İADE DAVASI AÇILABİLİR Mİ

Bir durum daha var. Belirli süreli iş sözleşmesi üst üste yenilenirse –ki öğrendiğime göre bu gibi durumlar da var- o zaman çalışma şekli, belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüyor. Bu durumda özel okul öğretmenlerinin hem kıdem tazminatı hem de ihbar tazminatı hakkı oluşuyor. İşverenin haklı bir neden olmadan öğretmeni işten çıkarması halinde öğretmen işe iade davası da açabilir. Belirli süreli iş sözleşmesinde ise öğretmenin işe iade davası açma hakkı bulunmuyor.

Son olarak şunu da belirteyim. Özel okul öğretmenleri çalıştığı kurum ile arasındaki iş sözleşmesini feshedebilir. Fazla mesainin ödenmemesi, resmi tatil ve hafta sonu tatillerinde ücret ödenmeden çalıştırılmaları, maaşın elden yatırılması, sigorta priminin eksik yatırılması gibi nedenlerle öğretmenler kendi istekleri ise sözleşmelerini feshedebilirler ve bu durumda tazminat hakkı da doğar.