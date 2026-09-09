OVP’de mesleki eğitim vurgusu

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Programı incelerken şu tespiti yaptım. Nihayet sanayinin gelişmesinin, istihdamın artmasının yolunun mesleki eğitimden geçtiği anlaşılmış. Önceki OVP’lerde de mesleki eğitime yer veriliyordu ama yeni programdaki kadar kapsamlı değildi.

Mesleki eğitim, sanayicisinden çalışanına, istihdamdan ekonomiye yılların çözülemeyen sorun. Sanayi ve ticaret odaları ile yaptığımız toplantılardan en çok duyduğum şikâyet, ‘Mesleği bilen, çalışacak ara eleman bulamıyoruz’ oluyor. Okuyucular bilir, ara ara da yazılarımda bu konuya değiniyorum. Üretimi ve istihdamı artırmanın tek yolunun mesleki eğitimden geçtiğine inanan biriyim. Oğlu mesleki lisede (Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) okuyan bir veliyim. Öyle ki, sınava girmeden önce ‘Denizcilik meslek lisesinde okumak istiyorum’ dediğinden; tereddütsüz, ‘İyi yaparsın’ dedim. Yani, bu konuya bu kadar inanıyor ve önem veriyorum.

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Yeni açıklanan OVP’de de mesleki eğitim ön plana çıkıyor. Hatta programda, önümüzdeki üç yılda atılacak adımlar arasında büyük bölümü bu konu kaplıyor. Özetleyerek, paylaşayım. İşin iyi tarafı, madde madde sıralayacağım hedeflerin 2027’nin ilk çeyreğinde yapılacak yasal düzenlemelerle hayata geçirilecek olması.

SEKTÖR-OKUL EŞLEŞTİRİLECEK

- Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlayacak şekilde yönetim ve finansman konuları da dahil özel sektör katılımı artırılacak.

- Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumu güçlendirilecek.

- Organize sanayi bölgeleri ve sanayi kümelerinde kritik meslekler bazında sektör-okul eşleştirme programları uygulanacak. Çıraklık, ustalık ve işbaşı eğitim programları yaygınlaştırılarak ara kademe nitelikli teknik işgücünün yetiştirilmesi desteklenecek.

- Mesleki ve teknik eğitim olmak üzere eğitim sisteminin kalitesi, işgücüyle uyumu güçlendirilecek. Bireylerin mesleki yetkinlikleri geliştirilecek.

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MESLEKİ EĞİTİM YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla öğretmen ve yöneticilerin yetkinlikleri geliştirilecek, atölye ve laboratuvarlar teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellenecek. Mezunların istihdamını güçlendirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri artırılacak.

Teknolojik gelişmeler, stratejik öncelikler ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim içeriği yenilenecek.

Ortaokul ve lise düzeyinde geliştirilecek mesleki ilgi, değer ve beceri envanterleri yardımıyla öğrenciler, kendilerine uygun mesleklere yönlendirecek.

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim süresi içinde mesleki eğitim merkezlerine kayıt olarak mesleki beceriler edinmelerinin sağlanması amacıyla çerçeve öğretim programı hazırlanacak.

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Mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasıyla bağı güçlendirilecek, ihtiyaç duyulan meslek ve yetkinliklerde nitelikli insan kaynağı arzı artırılacak.

BAŞARILI ÖRNEKLERİ VAR

Bu yazdıklarım kimilerine, ‘cek-cak’ gibi gelebilir ama ben bunları şöyle okuyorum; mesleki eğitim ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu eleman konusunda eksiklikler anlaşılmış, tespit edilmiş ve yol haritası belirlenmiş. Kaldı ki, bunların çoğunluğu OVP’ye göre, 2027’nin başında uygulamaya geçecek.

Bu konuya eğilen biri olarak şu öneride de bulunmak istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün organizasyonunda; özellikle belli başlı mesleklerde sanayi ve ticaret odaları, daha doğrusu reel sektör; meslek liselerini eğitim, istihdam, staj gibi alanlarda sahiplenebilir. Bunun başarılı örnekleri var. Bu örnekleri çoğaltmamız gerekiyor.