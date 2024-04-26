O feribotta zarar gören araçların hasarını kim karşılayacak?

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Yalova-Yenikapı seferi sırasında şiddetli fırtınaya yakalanan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunda bulunan araçlar zarar gördü. Yükselen dalgalar nedeniyle feribotun içindeki araçların kimilerinin camları kırıldı, kimilerinin kaportalarında göçükler oluştu, kimi araçlar da birbirlerine çarparak hasara neden oldu.

Diyeceksiniz ki, bunun neresi ender yaşanan olay? Feribotun fırtınaya yakalanması ender bir olay değil tabi ki, ama fırtına ve dalgalar nedeniyle araçların bu kadar büyük zarar görmesi, birbirlerine çarparak ciddi hasara neden olması ender yaşanan bir olay. Öyle ki, bazı araçlar neredeyse pert derecesinde zarar gördü.





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TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sonrasında ise araçların zararını kim karşılayacak sorusu gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında herkes bu soruyu sormaya başladı. Kimi okuyuculardan da ‘sigorta karşılar mı, trafik sigortası hasarı öder mi?’ benzeri sorular gelmeye başladı. Hatta sosyal medyada, ‘karayolu değil ki, trafik veya kasko neden karşılasın, sigorta bu hasarları ödemez’ yorumları bile yapıldı.

Açıklık getireyim, o feribottaki araçların hasarını sigorta ödeyecek. Hangi sigorta derseniz; kasko sigortası karşılayacak. Bilgi olsun diye söylüyorum, trafik sigortası bu zararları karşılamaz. Feribotta zarar gören araçlardan kaskolu olanlar, sigorta şirketine başvurabilir ve sigorta şirketi de tüm zararı karşılar.

Peki, kaskosu olmayanlar ne yapacak? İş burada iş biraz farklılaşıyor. İDO’nun deniz araçları sigortalı. Tüm deniz araçlarının sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu. Nasıl ki, trafikteki araçlar trafik sigortası yaptırmak zorundaysalar; yolcu ve yük taşıyan deniz araçları da denizde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı P&I adı verilen sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundalar. Bu sayede gemideki yolculara, çalışanlara, geminin taşıdığı yüke gelecek tüm zararlar sigorta kapsamında.

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KASKOSU OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Yalova-Yenikapı feribotunda kaskosu olmayan araç sahipleri İDO’ya başvuracak, araçların zararı İDO’nun sorumluluk sigortasından karşılanacak. Öğrendiğime göre de sorumluluk sigortasında araç başına sigorta teminatının üst limiti 25 bin dolarmış.

Şu bilgiyi de vereyim, feribotta zarar görüp de kaskosu olan araçların hasarı kaskodan ödenecek ancak sigorta şirketi ödediği hasarı İDO’nun sorumluluk sigortasından alacak. Araç sahipleri, ‘kaskodaki hasarsızlık indirimimi kaybetmek istemiyorum’ diyorsa, direk İDO’nun, sorumluluk sigortasından da hasarını talep edebilir.