Mesleki eğitim yeniden tasarlanacak

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Gelecek üç yılda, istihdam alanında yapılacaklar arasında bence en dikkat çekici olanı mesleki eğitim konusu.

Detaya girmeden önce bu konu hakkında birkaç tespitte bulunayım.

Mesleki eğitim; sanayicisinden çalışanına, istihdamdan ekonomiye yılların çözülemeyen sorunu. Okuyucularım bilirler, geçmiş yazılarımda da fırsat buldukça mesleği eğitime dikkat çektim. Nitekim İŞKUR’un açıkladığı rakamlara göre sadece 2023’te 204 bin işyeri, 560 binden fazla aradığı elemanı bulamadı. Bu da temininde güçlük çekilen meslekleri gündeme getiriyor.

Temininde güçlük çekilen mesleklere bakın; neredeyse tamamı ara eleman ve bunların tamamı da imalat sanayiindeki işverenlerin aradığı yetkinlikte. Sanayiciler, ara elemana üniversite mezununun iki katı kadar maaş veriyor ama mesleki eğitim yaygın olmadığından aradığı elemanı yine de bulamıyor.

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YÖNETİM ÖZEL SEKTÖRE BIRAKILACAK

Yeni açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’ye baktığımızda, istihdamda atılacak adımların tamamı, bu mesleki eğitimden, daha doğrusu ara eleman sorununa çözümden oluşuyor. Bunun için de mesleki ve teknik eğitimin kalitesi iyileştirilecek, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceri uyumsuzlukları aza indirilecek. Programda dikkatimi çeken bir husus da mesleki eğitimde kamu, özel sektör işbirliğinin artırılarak, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün rol oynayacak olması.

Bu konularda neler yapılacak?

OVP’de yapılacaklar madde madde sıralanıyor hatta bu yapılacaklar belirli takvime de bağlanmış. Şu kadarını söyleyeyim, mesleki eğitimin geliştirilmesi için atılacak adımların tamamına yakını 2025 yılında bitirilecek. Şimdi, madde madde yapılacaklar arasında önemli bulduklarımı paylaşayım.

İSTİHDAM DESTEĞİ OVP İLE GELİYOR

* Meslek yüksekokulları kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumlu hale getirilecek.

* İmalat sanayi istihdamının özendirilmesi amacıyla istihdamını artıran KOBİ’lere KOSGEB tarafından istihdam desteği sağlanacak.

* Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlayacak şekilde yönetim ve finansman konuları da dahil olmak üzere özel sektörün katılımı artırılacak.

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* Mesleki ve teknik eğitim dışındaki öğrencilerin ortaöğretim boyunca meslek sahibi olarak mezun olmasını teminen mesleki eğitim alabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

* Meslek liselerinin de ilgili alan ve dallarda ihtisaslaşması sağlanacak.

2025’İN İKİNCİ YARISI UYGULAMAYA GEÇİYOR

Peki, bu düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? OVP’de mesleki eğitim konusunda atılacak adımlar takvime bağlanmış. Mesela, meslek okullarının kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumlu hale getirilmesi 2025’in ikinci yarısında hayata geçecek. Benzer şekilde mesleki ve teknik eğitim müfredatının özel sektörle işbirliği içinde güncellenerek, hem mesleki eğitimin finansmanında hem de yönetiminde özel sektörün katılımının artırılması ise gelecek yılın başlarında olacak. Yani, mesleki eğitimin istihdama katkı sağlaması ve işverenlerin ara eleman sorununu çözecek düzenlemelerin tamamı gelecek yıl uygulamaya geçecek.