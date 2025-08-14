Memurların toplu sözleşme görüşmeleri zorlu geçecek

Haberin Devamı

Kamu tarafı zam teklifini açıkladı. 2026’ın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6 ve 2027’nin ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında ise yüzde 4 maaşlarda artış teklif edildi.

İlk tepki Memur-Sen’den geldi ve teklifi reddettiklerini açıkladılar. Memur-Sen ne önerdi? 2026 için 10 bin liralık taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ve yılın ilk yarısında yüzde 25, ikinci yarısında da yüzde 20 zam yapılmasını; 2027 için de 7 bin 500 liralık taban aylığa zam, yılın ilk yarısı için yüzde 20, ikinci yarısı için de yüzde 15 maaş artışı önerdi. Toplamda 2026 içinde yüzde 88, 2027 için de yüzde 47 zam talep edildi. Bunlara ek, enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiğimiz aydan itibaren 2 puan üzerinde artış istedi.

Haberin Devamı

HAKEM KURULU’NA KALABİLİR

Toplu sözleşme görüşmeleri yeni başladı ve bu ayın sonuna kadar devam edecek. Muhtemelen de anlaşma sağlanamayacak. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kalacak.

Nitekim geçen sefer de aynı durum yaşanmıştı. 2023 yılında 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu tarafı 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10; 2025’in ilk yarısında yüzde 6 ve ikinci yarısında da yüzde 5 zam önermişti. Memur-Sen ise 2024’te üçer aylık dönemler halinde refah payı da dahil ilk üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15 ve dördüncü ayda yüzde 10 artış talep etmişti. 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler halinde refah payı da dahil yılın ilk yarısında yüzde 25, ikinci yarısında da yüzde 15 zam istemişti. Buna göre 2024 yılında yüzde 70, 2025’te de yüzde 40 zam talebi olmuştu.

Sonuçta maaş zammı konusunda anlaşma sağlanamadı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuruldu. Hakem Kurulu ne karar verdi? Memur ve memur emeklilerine 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında da yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi. Yani Hakem Kurulu, hükümetin teklifini aynen kabul etti.

Haberin Devamı

2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen, 171 teklif ile masaya geldi ve görüşmelerin başında 43’ü sözleşme dışında tutuldu. Bunların içinde kamu konutlarından yararlanma hakkından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına, sözleşmeli iken kadroya geçenlerin emeklilik hakkından yıllık izin sürelerinin belirlenmesine kadar önemli noktalar var. Tüm konfederasyonlardan gelen teklif sayısı ise bin 48.

HEDEF ENFLASYONA GÖRE Mİ ZAM ÖNERİLDİ?

Yeni başlayan toplu sözleşme görüşmesinde hükümetin verdiği teklife baktığımızda 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için de yüzde 8 zam öngörülüyor. Bunlar hem Merkez Bankası’nın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2026 ve 2027 yılı enflasyon tahminleri ile örtüşüyor. Merkez Bankası, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini, 2026’da yüzde 12’ye, 2027’de de yüzde 8’e gerileyeceğini öngörüyor. Mehmet Şimşek de 2025’te enflasyonun yüzde 19-29 bandında tamamlanacağını, 2026’da yüzde 20’nin altına, 2027’de de tek haneye gerileyeceğini söylemişti.

Haberin Devamı

Görünen o ki, memur ve emeklilerinin gelecek iki yıldaki zam oranı enflasyon hedeflemesi ile paralellik gösteriyor. O nedenle diyorum ki; 8. Dönem Toplu Sözleşmede memur ile kamu kesimi maaş zammı konusunda anlaşamayacak ve Hakem Kurulu’na başvurulacak; Kurul da hükümetin önerisine yakın bir zam kararına varacak.