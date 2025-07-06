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MemurlarÄ±n temmuz zammÄ± yüzde 15.57

#Memur#Emekli#MaaÅŸ

Toplu sÃ¶zleÅŸme zammÄ± ve enflasyon farkÄ± ile birlikte gÃ¶revdeki memurlar temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 15.57 zamlÄ± alacak. En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± ise 46.990 liraya Ã§Ä±kacak.

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TÃœÄ°K 2025 Ocak-Haziran enflasyonunu aÃ§Ä±kladÄ±, gÃ¶revdeki memurlarÄ±n maaÅŸ zamlarÄ± da belli oldu. Memurlar temmuz ayÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 15.57 zamlÄ± alacak. Yeni zamla birlikte en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ± 46.990 liraya Ã§Ä±kacak.

MemurlarÄ±n temmuz zammÄ± yÃ¼zde 15.57

2024-2025 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan mali ve sosyal haklarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi 7. Toplu SÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re 2025â€™in Temmuz-AralÄ±k dÃ¶neminde gÃ¶revdeki memurlar toplu sÃ¶zleÅŸmeden kaynaklÄ± yÃ¼zde 5 zam alacak, Ã¼zerine enflasyon farkÄ± eklenecek. Buna gÃ¶re memurlar yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 15.57 zamlÄ± alacak. Memurlar, 2025â€™in Ocak ayÄ±nda ise toplu sÃ¶zleÅŸmeden kaynaklÄ± yÃ¼zde 6â€™lÄ±k zam ve enflasyon farkÄ± ile birlikte maaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼zde 11.54 zamlÄ± almÄ±ÅŸlardÄ±. MemurlarÄ±n 2025 yÄ±lÄ± zam toplamÄ± yÃ¼zde 27.11 oldu.

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Yeni zamla birlikte; genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼n (1/4) maaÅŸÄ± 114.267 lira, Ã¶ÄŸretmenin (9/1) maaÅŸÄ± 52.428 lira, polis memurunun (8/1) maaÅŸÄ± 67.743 liraya, uzman hekimin (1/4) maaÅŸÄ± 85.303 lira olacak.ÂBÄ°TTÄ°

KIDEMÄ° VE DERECESÄ°NE GÃ–RE MEMURLARIN 2025 TEMMUZ ZAMLI MAAÅžLARI TL

MemurlarÄ±n temmuz zammÄ± yÃ¼zde 15.57

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MEMURLARIN 2025 TEMMUZ ZAMLI MAAÅžLARI (TL)

MemurlarÄ±n temmuz zammÄ± yÃ¼zde 15.57

NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine gÃ¶re gÃ¶revdeki Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, Ã¶ÄŸretmen, profesÃ¶r, araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi, polis memuru, hemÅŸire, il mÃ¼dÃ¼rÃ¼, baÅŸ komiser, genel mÃ¼dÃ¼r, genel sekreter, hukuk mÃ¼ÅŸaviri, araÅŸtÄ±rmacÄ±, avukat, memur, asistan, daire baÅŸkanÄ±, denetmen, eÄŸitim gÃ¶revlisi, ekonomist, gelir uzmanÄ±, hizmetli, idare memuru, iÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼, itfaiyeci, gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, mÃ¼fettiÅŸ, mÃ¼hendis, saÄŸlÄ±k memuru, doktor, ÅŸofÃ¶r, tekniker, teknisyen, uzman ve zabÄ±ta memurlarÄ±nÄ±n 2025 Temmuz zamlarÄ± yer alÄ±yor. Tablodaki maaÅŸlara aile yardÄ±m ve Ã§ocuk Ã¶deneÄŸi ve memurlarÄ±n bulunduklarÄ± illere gÃ¶re aldÄ±klarÄ± Ã¼cret farklarÄ± dahil deÄŸildir. Tablo, gÃ¶revdeki tÃ¼m memurlarÄ±n ve tÃ¼m kademe ve derece maaÅŸlarÄ± kapsamamaktadÄ±r.

#Memur#Emekli#MaaÅŸ
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