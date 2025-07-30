Memurlara yarım zamanlı çalışma hakkında merak edilenler

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Yarım zamanlı çalışma nasıl olacak?

Memurlarda haftalık çalışma süresi 40 saat. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurlar, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olan 20 saat çalışabilecek. Ancak haftalık çalışma günü 3 günden az olamayacak. Bununla birlikte günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışılamayacak. Yarım zamanlı çalışanların günlük çalışma saatleri günlere göre farklı belirlenebilecek. Aynı şekilde günlük çalışma süresi de eşit olarak belirlenebilecek. Örneğin, isteyen memur haftanın 5 gününde 4 saat olarak çalışabilecek. Memurlar, yarım zamanlı çalışma gün ve saatlerini ocak ve temmuz ayları olmak üzere senede iki değiştirebilecek.

ANNE VE BABALAR İÇİN UYGULANACAK

Kimler yararlanacak?

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmak için kadın memurun doğum yapmış olması gerekiyor. Aynı şekilde eşi doğum yapan memur da bu haktan yararlanabilecek. Çocuk evlat edinen memurlar da yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek. Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda yarım zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Sözleşmeli personel ise bu haktan yararlanamayacak.

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Yarım zamanlı çalışmanın süresi ne kadar?

Doğum yapan kadın memur, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğun ilköğretim çağına başladığı tarihe kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Eşi doğum yapan memur da babalık izninin bitiminden itibaren çocuk ilkokula başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanım süresi her bir çocuk için ayrı ayrı hesaplanacak.

Yarım çalışmaya ne zaman başvurulabilir?

Çocuğun doğumundan ilkokula başlayana kadarki süre içinde herhangi bir zamanda yarım zamanlı çalışma için başvurulabilir. Başvuru yapılırken de haftalık yarım zamanlı çalışılacak günler ve çalışma saatleri ile ilgili tercihler belirtilecek.

TÜM MEMURLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Kimler bu haktan yararlanamayacak?

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Yarım zamanlı çalışma tüm memurları kapsamıyor. Şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurtdışında görev yapan memurlar yarım zamanlı çalışmadan yararlanamayacak. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapanların ise yarım zamanlı çalışmadan yararlanıp yararlanamayacağı hizmet ihtiyacına göre çalıştığı kurumu tarafından belirlenecek.

Yarım zamanlı çalışan memurların sosyal hakları ne olacak?

Yarım zamanlı çalışan kadın memurlar süt izninden yararlanamayacak. Memurların mazeret izinleri ve yıllık izinlerinde bir değişiklik olmayacak. Yarım zamanlı çalışma dönemi içinde kalan yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve diğer izinlerde geçen süreler ile bu süre içindeki ulusal bayram, genel tatil günlerinde yarım zamanlı çalışılmış sayılacak. Memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihten itibaren mali ve sosyal haklara ilişkin her bir ödemenin yarısı ödenecek. Yarım zamanlı çalışan memurun kademe ve derece yükselmesi de farklı olacak. Yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak.

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PRİMLER DE YARIM YATIRILACAK

Yarım zamanlı çalışan memurun prim ödemesi nasıl olacak?

Bu haktan yararlanan memurlar, yılda 360 gün değil, 180 gün çalışmış sayılacak. Primler de yarım olarak yatırılacak. Sigorta primine esas kazanç ve emekli keseneğine yönelik aylık tutarın yarısı üzerinden işlem yapılacak. Genel sağlık sigortası priminin ise tamamı ödenecek ve yarım zamanlı çalışan memurlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

Yarım zamanlı çalışma memurun emeklilik süresini etkileyecek mi?

Haftalık çalışma sürelerinin yarısını çalıştıklarından, mali ve sosyal hakların yarısı yatırılacağından emeklilik süresi de etkilenecek. Ancak yarım zamanlı çalışan memurlar hizmet borçlanması yaparak, yarım zamanlı çalışılan sürelere ilişkin hesaplanacak prim borçlarını ödeyerek, emeklilik hizmet sürelerine ekleyebilecek.