Memurlara 35 yaş sınırı mı getirildi?

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Cevap: Okuyucumun sorunun benzerini son birkaç haftadır çokça alıyorum. Bu konuda yeni düzenleme yapıldı ve 16 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurumlarına girişteki yaş sınırı, pozisyona göre farklılık gösteriyordu. Yeni düzenleme ile kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel ve diğer statülerde istihdam edilecek olanların 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Yeni kanunda bu konuda, “Özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı, özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmuş olmamak gerekiyor” diyor. Buradan da anlaşılacağı üzere özel yarışma sınavına tabi tutularak memur olacaklar –ki, bunlar kariyer meslek olarak bilinen müfettiş, uzman yardımcısı, kontrolör gibi meslekler- için 35 yaş sınırı getirildi. Yani, özel yarışma sınavı ile personel alan kurumlarda 35 yaş sınırına dikkat edilecek. Maalesef kanun maddesi yanlış anlaşıldı ve tüm memurlar için 35 yaş sınırı getirildi şeklinde yorumlandı. Mesela, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş şartı kaldırıldı.

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KADEMELİ EMEKLİLİK ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL

Soru: 1981 doğumluyum. Ağustos 2002 tarihinde sigorta başlangıcım var. Toplam prim 5.865 gün. 2024’ün Şubat ayında işten ayrıldım, şu an çalışmıyorum. Kademeli emeklilik gelir ise eksik kalan pirim günlerimi borçlanıp emekli olabilir miyim? Erhan K.

Cevap: Sizin durumunuzda 7000 prim gün ile 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Emeklilik için gerekli prim gün sayısınız 1.135 prim (3.5 yıl) gün eksik. Prim gününüz dolsa bile emeklilik için 60 yaşını bekleyeceksiniz. Bugün için kademeli emeklilik konusu gündemde değil. Prim gün sayısını doldurup da emeklilik için yaşı bekleyenler kademeli emekliliğin çıkması için çaba gösteriyorlar. Kademeli emeklilik gündemde olmadığı için de borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağını konuşmak için çok erken. Tavsiyem, çalışmaya başlayıp, eksik prim gün sayınızı tamamlamanızdır. Ya da isteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz.

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ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 50 YAŞ ŞARTI VAR

Soru: Eşim 1978 doğumlu. 1997 sigorta başlangıcı. Şu an- da 2124 günü var. 2005 yılında doğum yaptı 720 gün borçlanır ve 760 gün de sigortalı olarak çalışırsa 15 yıl 3600 günü doldurmuş olacağından 50 yaşını doldurduğunda mı yoksa 56 yaşını doldurduğunda mı emekli maaşı bağlanır?

Cevap: 1999 öncesi sigorta girişi olan kadınların yaş nedeniyle emekliliği için 15 yıl 3600 prim gün ve 50 yaş şartını doldurduğu tarih önemli. Eşinizin 1.476 prim günü eksik. Doğum borçlanması yapabilirsiniz. Yeniden çalışmaya başlayıp, eksik kalan 756 prim günü tamamlayabilir. Tamamladıktan sonra da yaş nedeniyle emekliliğe başvurabilir. Ancak başvurduğu tarihte, eşinizin emekli olabilmesi için 15 yıl çalışma, 3600 prim gün sayısını ve 58 yaşında olması lazım. Yani, eşiniz 58 yaşında yaştan emekli olabilir.