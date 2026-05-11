Marmara depreminde 2.8 trilyon TL’lik kredi borcunu sigortacılar ödeyecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Hayat Sigortası Pozisyon Belgesini yayımladı. Belgede, hayat sigortacılığının mevcut durumuna değinilirken, bu alanda atılacak adımların ekonomiye yaratacağı katkıya da yer verildi. Pozisyon belgesinde dikkatimi çeken birkaç önemli noktayı sizlerle de paylaşayım. Ama önce hayat sigortacılığı ile ilgili kısa bir bilgi vereyim.

Özellikle gelişmiş ülkelerde hayat sigortacılığı; tasarruftan emeklilikte ek gelire, eğitim masraflarından vefat halinde kalanlara tazminata kadar yaygın kullanılan ve sigortacılığın temel ürünlerinden biridir. Bizde ise bankadan kredi kullanırken tüketiciye dayatılan sigorta ürünü konumunda. Bundan dolayı da bankadan kredi kullanırken yapılan hayat sigortaları sürekli şikâyet konusudur. Kimileri maliyeti artırdığı gerekçesiyle sigortayı gereksiz bulur, kimileri bankaların sigortayı zorunlu tutmasından yakınır, kimileri ‘haberim olmadan sigorta yapılmış’ deyip mahkemelere başvur, kimileri ‘sigorta vardı ama şirket ödemedi, kredi üzerimize kaldı’ diye şikayet eder.

KREDİ İLE DAYATILAN HAYAT SİGORTASI NE İŞE YARAR?

2025 yılında hayat sigortalı sayısı 15.4 milyon. Geçen sene bu sigortalılara 14.2 trilyon TL güvence sağlanmış. Bunun 8.5 trilyonu vefat, 5.7 trilyon TL’si de sakatlık teminatı. Verilen teminatın da yüzde 61’i şikayet edilen banka kredisi bağlantılı hayat sigortaları. Mesela 6 Şubat depreminde, hayat sigorta şirketleri, çok şikayet edilen kredi bağlantılı hayat sigortaları nedeniyle depremzedelerin bankalara olan 800 milyon TL borcunu kapattı.

TSB, Hayat Sigortası Pozisyon Belgesi’nde, bu konuda ilginç bir tespitte bulunarak, “Beklenen İstanbul depremi açısından büyük önemi olan hayat sigortalarının Marmara Bölgesi’ne sağladığı toplam 3 trilyon TL vefat teminatının yüzde 54’ü, 2 trilyon TL maluliyet teminatının ise yüzde 56’sı kredi bağlantılı hayat sigortası ürünlerine ait” deniyor.

Daha açık bir anlatımla; Marmara’da, kredi bağlantılı hayat sigortası kapsamında 2.8 trilyon TL teminat verilmiş durumda ve olası büyük bir depremde sigorta şirketleri depremzedelerin bankalara olan 2.8 trilyon borcunu kapatacak.

345 BİN ÇOCUĞUN EĞİTİM HAYATI KAYBA UĞRAYACAK

TSB’nin hayat sigortacılığı ile ilgili tespitlerinden bir başkası ise çocuklara yönelik. TSB’nin araştırmasına göre 2024 verilerine göre 345 binden fazla çocuk ebeveyn kaybı nedeniyle ekonomik zorluk ve eğitim hayatının kesintiye uğraması riskiyle karşı karşıya. TSB, analizinde, eğitim sigortası ürünlerinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, çocuk nüfusunun yalnızca yüzde 5’inin, yaklaşık 1 milyon çocuğun, sigortalanması halinde yaklaşık 4 trilyon TL büyüklüğünde ek finansal koruma sağlanabileceğini ifade ediyor.

Peki, hedef nedir? Vergi ve SGK prim teşviklerinin yanı sıra hayat sigortacılığına yönelik bilincin artması ile hayat sigortasında prim üretimi, GSYİH’nın yüzde 2’sine çıkabilecek. Böylece bireylere ve hane halkına sağlanan finansal koruma da iki katına çıkartılmış olacak. Koruma kalkanının iki katına çıkarılması da hane halklarının ve bireylerin ekonomik, sosyal ve doğal afet kaynaklı zor koşullara karşı dayanıklılığını kuvvetlendirmek açısından büyük önem taşıyor.