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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Madde madde bankaların korona destekleri

27 Mart 2020

Korona salgının hem bireylere hem de işletmelere etkisini azaltmak için alınan önlem tedbirlerine kamu ve özel bankalarının yanında katılım bankaları da katıldı.

Salgın nedeniyle bankalar müşterilerine zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı, banka şubelerine gitmemeyi, alışverişlerde de öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmayı ve kullanırken de temassız ödemeyi tercih etmelerini öneriyor. Bunun yanında bankalar, bu dönemde, vatandaşın ve iş dünyasının nakit akışında yaşanabilecek bozulmaya karşı da bir dizi önlem paketi açıkladılar.

GÜNLÜK LİMİT 6 BİN LİRA

Yeri gelmişken şunu da belirteyim, bankacılarla bu dönemde aldıkları tedbirleri konuştum. Dikkat çektikleri en önemli husus; Türk bankacılık sisteminin teknolojide geldiği ileri noktanın, bu gibi dönemlerde ne kadar önemli olduğu. Bu sayede bugün evden çıkmadan, banka şubesine gitmeden her işlemi artık cep telefonu ile halledebiliyor; alışverişi bile temassız yapabiliyoruz. Peki, bankalar, bu süreçte hangi önlemleri aldı? Daha açık bir anlatımla önümüzdeki dönemde bireylere ve kurumlara ne gibi destekler sunacaklar? İşte, madde madde katılım bankalarının açıkladığı destekler.

- Bu süreçte yapılacak tüm EFT, havale işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

- ATM’lerden 2 bin lira olan günlük para çekme limiti 5 bin liraya yükseltildi. Kimi bankalar bu rakamı 6 bin liraya kadar çıkardı.

- PTT üzerinden para yatırma, çekme, kredi kartı ödeme işlemleri ücretsiz yapılacak.

- 31 Mart’a kadar yapılacak taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ertelenebilecek. 6 aya kadar ödemesiz dönem sağlayan bankalar bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Kimi bankalar şimdiden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan’a kadar olan taksit ödemelerini iki ay süreyle erteleme kararı aldı.

KOBİ’LER NASIL YARARLANACAK?

- Maaş ödemelerini katılım bankalarında yapan şirketlere istihdamlarını korumaları halinde 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit tahsis edilecek.

- İşletmelerin işletme sermayesi ve doğrudan borçlanma sistemine yönelik ilave limit ihtiyaçları karşılanacak.

- ATM’lerden cep telefonu üzerinden QR kod uygulaması kullanılarak işlem yapılabilecek, para yatırılabilecek, para çekilebilecek.

- Kimi bankalar mobil ve internet şubeden yapılan havale ve EFT’lerin limitlerini 50 liraya kadar çıkardı.

- Kredi karlı ile tek seferde yapılan temassız işlem üst sınırı 125 liradan 250 liraya çıkartıldı.

- Ticari işletmelerin POS ve ödeme kaydedici cihazların ücretlerini 3 ay süreyle ötelendi.

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