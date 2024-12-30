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Noyan Doğan
Noyan Doğan
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Maaş farkı nedeniyle 2024’te emekli olanlar BES’te ne yapacak?

#Noyan Doğan#BES#Emeklilik

Aslında, birkaç yıldır faaliyeti durdurulan sigorta şirketlerine geçen hafta bir yenisinin daha eklenmesi ile bazı şirketlerin neden zor duruma düştüğü, benzeri durumda şirketler olup olmadığı konusuna değinecektim ama senenin son günlerinde keyif kaçırmayayım dedim, bu konuyu yeni seneye bıraktım.

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Onun yerine son dönemde okuyuculardan  sıklıkla aldığım bir soru var, onu cevaplandırayım. Malum, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında yüzde 35 maaş farkı  olması nedeniyle, bir süredir emeklilik furyası esiyor. Çalışanından yöneticisine, memuruna kadar emeklilik dilekçesi veren verene. Bu kişilerden bazıları ‘sosyal güvenlikten emekli olunca BES’ten de emekli olabiliyor muyum?’ diye soruyor.

Emekli olacakların bir kısmı  gönüllü BES üyesi, bir kısmı da çalışanların, işverenleri tarafından BES’e dahil edildiği
otomatik katılım sistemindeler. Bu durumda olanların bazıları emekli olup işyerinden ayrılacak, bazıları da eğer işyerleri imkan tanıyorsa emekli olup, çalışmaya devam edecek. Lafı fazla uzatmadan, okuyuculardan gelen sorulara cevap vereyim.

BU ŞARTLARI YERİNE GETİRMENİZ LAZIM

Sosyal güvenlik sisteminden emekli olunca BES’ten de emekli olunmuyor. Gerek otomatik katılım sisteminde gerekse de gönüllü BES’te olun; emekli olabilmeniz için sisteme ilk giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını
doldurmanız gerekiyor. Yok, ‘ben illa da emekli olmak istiyorum’ diyorsanız; istediği zaman sisteme ödediğiniz katkı payları ile bunların değerlenmesiyle oluşan kendi birikiminizi alıp sistemden çıkabilirsiniz. Ama devletin yatırdığı yüzde 30’luk katkıları
alabilmenin sınırları var. Şöyle ki; sistemde en az 3 yıl kalanlar devlet katkısının yüzde 15’ini, 6 yıl kalanlar yüzde 35’ini alabiliyor. Sistemde en az 10 yıl kalanlar ise devlet katkısının yüzde 60’ını hakkediyor. 56 yaşını dolduranlar devlet katkısının
tamamını alıp otomatik BES’ten emekli olabiliyor.

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BES’TEN EMEKLİ OLACAKLARA TAVSİYELER

Peki, emekli olacaklar ne yapacak? Birkaç öneride bulunayım. Emekli olup, BES’teki 56 yaş kuralını da yerine getirdiyseniz; sorun yok, devlet katkısı da dahil birikimlerinizi alıp, BES’ten de emekli olabilirsiniz. Bu gibi durumda olanlara küçük bir tavsiye; BES’te getiriler çok iyi, o nedenle emekli olsanız da birikimlerinizin artması için BES’e devam etmenizi öneririm. 56 yaş şartını yerine getirmeyenler ise, kendi birikimlerini ile birlikte BES’te geçirdi süreye göre hakkettiği devlet katkısını alıp, emekli olabilir. Şunu da bilin isterim; BES sözleşmesi kişinin kendi adına olduğu için katkı payı ödeyerek, 56 yaşına kadar sözleşmeye  devam edilebilir, bu sayede devlet katkısının tamamından yararlanabilirsiniz. Bu durumda en düşük asgari ücretin yüzde 3’ü oranında katkı payı ödemeniz yeterli, birikimim artsın diyorsanız daha da fazla ödeyebilirsiniz. Emekli olup da çalışmaya devam edecekler ise aynı şirketteki otomatik BES’ine devam edebileceği gibi işyeri değiştirmesi durumunda yeni işyerindeki BES hesabına da hakları ile katılabilir.

#Noyan Doğan#BES#Emeklilik
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