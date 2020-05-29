Koronavirüsün ekonomiye etkileri

Normalleşme yolunda adımlar atılmaya başladıkça, koronavirüsün dünya ekonomisi üzerindeki etkileri konuşulup, tartışılmaya başlandı.
Her gün salgının bugün için yarattığı etki ve yakın gelecekte olası etkileri hakkında ekonomik raporlar yayımlanıyor; dünyanın büyük şirketlerinin yöneticileri ile yapılan anketler açıklanıyor.
Raporların ortak başlıklarına bakıldığında; uzayan küresel ekonomik resesyon, dünya ticaretinde yaşanacak trilyonlarca dolarlık kayıp –ki, kimilerine göre bu kayıp 2 trilyon dolar, kimilerine göre 4 trilyon doları bulacak-, yakın gelecekte şirket birleşmelerinin ya da satın almalarının yaşanacağı, belirli endüstrilerin toparlanmada sorunlar yaşayacağı, sınırlamalar ve kısıtlamalara dikkat çekiliyor. Bu konuda son raporu ise Zurich Grubu açıkladı. Buna göre salgının gelecek 18 ayda, dünyayı ve şirketleri en çok ilgilendirecek etkileri genel olarak; ekonomik riskler ve özellikle küresel ekonomideki resesyonun uzaması olarak sıralanıyor.
CEO’LAR NE DİYOR?
Yine ilgili çeken noktalardan biri de dünyanın büyük şirketlerinin yöneticileri ile yapılan anketlerde salgının yaratacağı ekonomik etkilerin toparlanmasının süre alacağı. Ancak Türkiye’deki yöneticilere göre de salgının bitmesi halinde, iş süreçlerinin en geç üç ay içinde olağan seyrine döneceği görüşünün hâkim olması.
Ama asıl önemli olan, salgın sonrası ekonomide, özellikle de reel sektörde nelerin değişeceği konusu. Salgın; iş yapış şekillerinden çalışma modellerine seyahat, ulaşım, tüketime kadar her alanda yaşam tarzını sorgulamamıza neden oldu ve olmaya da devam edecek gözüküyor. Zurich Grubu’nun, Küresel Riskler COVID-19 Raporu’nda da benzer noktalara değiniyor. Teknolojinin; insanların, şirketlerin ve hükümetlerin COVID-19 krizini yönetmelerinde kilit rol oynadığına ve oynamaya da devam edeceği belirtiliyor. Raporda, salgın krizinin, daha iyi bir dünyayı şekillendirmek için benzersiz bir fırsat sunduğuna da değiniliyor.
ÖNE ÇIKACAK SEKTÖRLER
Raporlar şunu da gösteriyor ki, salgın sonrası bazı sektörler eski dinamiklerini sürdüremeyecekler ve toparlanmaları zaman alacak; hatta kimi raporlara göre toparlanamayacaklarda. Bazı sektörlere hem ilgi hem de yatırım artacak. Bunlar hangi sektörler? Başta tarım olmak üzere; sağlık, teknoloji, e-ticaret, perakende, ambalaj salgın sonrası önem çıkacak sektörler. Peki, bu ne anlama geliyor? Bu sektörlere yönelik yatırımlar artacak, bu alanlarda yeni iş imkânları yaratılacak ve daha da önemlisi finansal piyasalar bu yeni sektörleri finanse edecek.
Koronavirüsün ekonomiye etkileri
Normalleşme yolunda adımlar atılmaya başladıkça, koronavirüsün dünya ekonomisi üzerindeki etkileri konuşulup, tartışılmaya başlandı.
Her gün salgının bugün için yarattığı etki ve yakın gelecekte olası etkileri hakkında ekonomik raporlar yayımlanıyor; dünyanın büyük şirketlerinin yöneticileri ile yapılan anketler açıklanıyor.
Raporların ortak başlıklarına bakıldığında; uzayan küresel ekonomik resesyon, dünya ticaretinde yaşanacak trilyonlarca dolarlık kayıp –ki, kimilerine göre bu kayıp 2 trilyon dolar, kimilerine göre 4 trilyon doları bulacak-, yakın gelecekte şirket birleşmelerinin ya da satın almalarının yaşanacağı, belirli endüstrilerin toparlanmada sorunlar yaşayacağı, sınırlamalar ve kısıtlamalara dikkat çekiliyor. Bu konuda son raporu ise Zurich Grubu açıkladı. Buna göre salgının gelecek 18 ayda, dünyayı ve şirketleri en çok ilgilendirecek etkileri genel olarak; ekonomik riskler ve özellikle küresel ekonomideki resesyonun uzaması olarak sıralanıyor.
CEO’LAR NE DİYOR?
Yine ilgili çeken noktalardan biri de dünyanın büyük şirketlerinin yöneticileri ile yapılan anketlerde salgının yaratacağı ekonomik etkilerin toparlanmasının süre alacağı. Ancak Türkiye’deki yöneticilere göre de salgının bitmesi halinde, iş süreçlerinin en geç üç ay içinde olağan seyrine döneceği görüşünün hâkim olması.
Ama asıl önemli olan, salgın sonrası ekonomide, özellikle de reel sektörde nelerin değişeceği konusu. Salgın; iş yapış şekillerinden çalışma modellerine seyahat, ulaşım, tüketime kadar her alanda yaşam tarzını sorgulamamıza neden oldu ve olmaya da devam edecek gözüküyor. Zurich Grubu’nun, Küresel Riskler COVID-19 Raporu’nda da benzer noktalara değiniyor. Teknolojinin; insanların, şirketlerin ve hükümetlerin COVID-19 krizini yönetmelerinde kilit rol oynadığına ve oynamaya da devam edeceği belirtiliyor. Raporda, salgın krizinin, daha iyi bir dünyayı şekillendirmek için benzersiz bir fırsat sunduğuna da değiniliyor.
ÖNE ÇIKACAK SEKTÖRLER
Raporlar şunu da gösteriyor ki, salgın sonrası bazı sektörler eski dinamiklerini sürdüremeyecekler ve toparlanmaları zaman alacak; hatta kimi raporlara göre toparlanamayacaklarda. Bazı sektörlere hem ilgi hem de yatırım artacak. Bunlar hangi sektörler? Başta tarım olmak üzere; sağlık, teknoloji, e-ticaret, perakende, ambalaj salgın sonrası önem çıkacak sektörler. Peki, bu ne anlama geliyor? Bu sektörlere yönelik yatırımlar artacak, bu alanlarda yeni iş imkânları yaratılacak ve daha da önemlisi finansal piyasalar bu yeni sektörleri finanse edecek.