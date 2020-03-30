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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Koronavirüsle ilgili özel sağlık sigortasında merak edilenler

30 Mart 2020

OKUYUCULARDAN günlerdir, koronavirüs salgını ile ilgili özel sağlık sigortalarına yönelik sorular alıyorum.

Ağırlıklı merak edilenlerden iki tanesini –okuyucuların ismi bende kalmak kaydıyla- paylaşayım, sonra da cevaplarını vereyim.

Soru 1: Hızlı tanı kitleri hastanelere dağıtıldı ve özel hastaneler de koronavirüs testini ve tedavisini yapıyor. Testi yaptırmak için hastaneler ücret istiyor. Özel sağlık sigortası test parasını ve tedavi sürecini karşılıyor mu?

Soru 2: Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle hastanelere gidemez olduk. Devlet de hastanelerde gelmeyin diyor. Koronavirüs dışında acil olmayan hiçbir olaya bakmıyorlar. Sağlık sigortasını kullanamıyoruz. Belki de iki üç ay kullanmayacağız ama parasını ödedik. Sigorta şirketleri telafi yapacaklar mı; poliçenin süresini uzatırlar mı?

TEST VE TEDAVİ KAPSAM İÇİNDE Mİ?

Önce, test parasının özel sigortadan karşılanıp karşılanmayacağı konusuna değineyim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı; özel sağlık kuruluşları, koronavirüs testi için vatandaştan hiçbir şart altında para almayacak. Bir kere bunu bilelim. Gelelim, özel sigorta boyutuna. Sigorta şirketleri test parasını da, virüsün tedavisini de karşılamıyor. Kaldı ki, Sağlık Bakanlığının, ‘vatandaştan test parası alınmaz’ dedikten sonra, özel hastanenin bunu sigorta şirketinden talep etmesi, sigorta şirketinin de ödemesi devletin almış olduğu karara karşı gelmek anlamına gelir.

Konuyu, adım adım anlatayım ki, daha net anlaşılsın. Eğer belirli şikayetlerle özel hastaneye giderseniz, korona testi yapılana kadar tüm test, tahlil ve tetkikler özel sigorta tarafından karşılanıyor. Bu arada hastane sizi yatırırsa bu da sigorta kapsamında. Korona testi yapılırsa bunu sigorta karşılamıyor, devlet karşılıyor. Testin sonucu negatif çıkarsa zaten sorun yok. Ama pozitif çıkar ve özel hastane tedavinizi üstlenirse, tedavi masrafınız sigortadan karşılanmıyor. Peki, bu durumda ne oluyor? Devlet, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti. Özel hastanede tedaviye devam edebilirsiniz. Tedavinin belirli miktarını devlet karşılıyor ancak özel hastane fark alıyor. Özelde tedavi olmak istiyorsanız cebinizden fark ödemek durumundasınız. Eğer para ödemek istemiyorsanız, koronavirüs tedavinize devlet hastanesinde devam edeceksiniz. Yeri gelmişken hemen belirteyim, bir-iki sigorta şirketi koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına dahil etti ancak sınırlı şekilde.

SİGORTA KULLANILMIYOR, TELAFİ OLACAK MI?

Gelelim, okuyucular tarafından en çok merak edilen ikinci konuya; bu dönemde sağlık sigortasını kullanmayanlara sigorta şirketlerinin telafi uygulamasının olup olmayacağına. Okuyucular haklı. Bir taraftan vatandaşlar virüs kaparım korkusuyla hastanelere gidemiyor, tedavilerini öteliyor; diğer taraftan özel hastanelere gönderilen genelge ile hastaneler başka hastalıklara bakamıyor. Haliyle sağlık sigortası olanlar parasını ödedikleri halde, sigortasını kullanamıyor. Öyle ki, ameliyatlarını öteleyenler bile var. Sigortacılarla konuştum. Kimileri bu dönemde sigortalılara bazı esneklikler tanıyor, ama poliçe süresini uzatma gibi bir durum şimdilik mevzubahis değil. Dedikleri şu. Acil bir durum olursa zaten sigorta kullanılacak. Acil olmayıp da ameliyatlarını erteleyenler, virüs salgını geçtikten sonra tedavi olacaklar. Sigorta süresi biten varsa da zaten poliçesini yenileyecek, tedavisine devam edecek.

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