Koronavirüs hastası için 600 bin lira ödeme

Sigorta şirketleri ortak kararla koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına aldı. 4 bin 500’e yakın sigortalı, tedavilerinin karşılanması için sigorta şirketlerine başvurdu. Şirketler tedavi giderleri için özel hasta-nelere 45 milyon liraya yakın ödeme yaptı. Sadece bir koronavirüs hastası için sigortadan 600 bin lira ödendi.
Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde en çok konuşulup tartışılan konu, salgının, özel sağlık sigortaları kapsamında olup olmadığıydı. Kapsamda olmamasına rağmen mart ayının ortalarında sigorta şirketleri, koronavirüs tedavi giderlerini jest ödemesi adı altında karşılama kararı aldı. Ne, demek jest ödemesi? “Salgın, sağlık sigortası kapsamına girmiyor ama biz tüketicileri mağdur etmemek için tedavi giderlerini ödeyeceğiz” demek.
Bugüne kadar koronavirüs tedavisi için kaç kişi özel sağlık sigortasına başvurmuş ve sigorta şirketleri bu tedaviler için özel hastanelere kaç lira ödemiş diye merak ettim. Sordum, soruşturdum; sigortacılarla konuştum. Durum, özetle şöyle.
ENTÜBE OLANLAR DA VAR
Geçtiğimiz iki buçuk ay içinde koronavirüs teşhisi konup da özel sağlık sigortası olan 4 bin 500’e yakın sigortalı, tedavilerinin karşılanması için sigorta şirketlerine başvurmuş. Bu kişilerin hepsi de tedavi süreçlerini özel hastanelerde geçirmiş. Bir kısmı basit tedavi ile hastalığı hafif geçirmiş; bunların bazıları da testleri pozitif çıkmış ama yatarak değil ayakta tedavi ile süreci atlatmış. Bir kısmı ise ağır geçirmiş ki, aralarında yoğun bakımda yatan, entübe olanlar da var. Öğrendiğime göre, ağır geçirenlerin tamamı da kronik hastalığı olanlar. Bu tedavi sürecinde 19 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş.
45 MİLYON LİRA ÖDENDİ
Sigorta şirketleri bu sigortalıların tedavi giderleri için özel hastanelere toplam 45 milyon liraya yakın para ödemiş. Ortalama ödenen rakama baktım; özel sağlık sigortasında 15 bin liraları, tamamlayıcı sağlık sigortasında ise 3 bin liraları geçiyor. Fark ne, derseniz? Tamamlayıcı sağlık, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde geçiyor ve SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlıyor. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlığı olanların koronavirüs tedavi giderlerini SGK ödemiş, üzeri 3 bin lirayı da özel sigorta karşılamış.
Bu araştırmayı yaparken, ‘yok artık!’ dediğim noktalar da oldu. Özel hastanede koronavirüs tedavisi gören bir hasta için, sigorta şirketi, o hastaneye 600 bin lira ödemiş. Bir başka şirket ise bir başka hasta için 160 bin lira ödeme yapmış. Uzun süre yoğun bakımda tedavi görenlere ise 200 bin lira ödemeler yapılmış. Merak ettim, bu hastalar, özel sağlık sigortasına ne kadar prim ödemiş diye; birinin primi 10 bin lira, diğerinin 13 bin lira.
SALGIN SENE SONUNA KADAR SİGORTA KAPSAMINDA
Peki, özel sağlık sigortasında bu jest ödemesi devam ediyor mu? Ediyor; bugün özel sağlık ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırsanız sadece koronavirüs için 14 gün bir bekleme süresi var. Sigortayı yaptırıyorsunuz, 14 gün içinde salgına yakalanmazsanız, teminatınız başlıyor. 14. günden sonra salgına yakalanırsanız da sigortanız, yine jest ödemesi kapsamında koronavirüs tedavi giderlerinizi karşılıyor. Bu jest ödemesi ne zaman son bulur? Onu da sordum; sene sonuna kadar devam edecek. Fazla yorumda bulunmak istemem ama bugünkü şartları düşündüğümüzde, önümüzdeki aylarda salgında ikinci bir dalganın yaşanıp yaşanmayacağı kesin değilken ve sigorta şirketleri de hazır jest modundayken özel sağlık sigortası yaptırmak mantıklı gözüküyor.
ALLİANZ TÜM SALGINLARI KARŞILAYACAK
Pandemi olarak ilan edilmesinin ardından sağlık branşında hizmet verdiği 1,3 milyon müşterisinin, poliçe kapsamı dahilinde olmamasına rağmen, koronavirüs masraflarını ödeme kararı veren Allianz Türkiye, tüm salgın hastalıkları sigorta kapsamına alıyor. Allianz Türkiye, bundan sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarda da söz konusu hastalıklara yönelik oluşacak masrafları sağlık sigortalılarının poliçe teminat ve limitleri kapsamında karşılayacak. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Sigortalılarımızın sağlık risklerini, pandemi Türkiye’de ortaya çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde karşılayabildik. Şimdi de sağlık sigortası poliçelerimizin kapsamına tüm salgın hastalıkları ekliyoruz” dedi. Salgın kapsamı, hem Allianz Türkiye’nin mevcutta bulunan 1,3 milyon sağlık sigortalısı hem de bundan sonra temin edilecek olan özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası bireysel ve kurumsal sigorta poliçelerinde mevcut şartları ve limitleri dahilinde geçerli olacak. Gerekli güncellemeler poliçe dokümanlarına önümüzdeki dönemde yansıtılacak.
Koronavirüs hastası için 600 bin lira ödeme
Sigorta şirketleri ortak kararla koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına aldı. 4 bin 500’e yakın sigortalı, tedavilerinin karşılanması için sigorta şirketlerine başvurdu. Şirketler tedavi giderleri için özel hasta-nelere 45 milyon liraya yakın ödeme yaptı. Sadece bir koronavirüs hastası için sigortadan 600 bin lira ödendi.
Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde en çok konuşulup tartışılan konu, salgının, özel sağlık sigortaları kapsamında olup olmadığıydı. Kapsamda olmamasına rağmen mart ayının ortalarında sigorta şirketleri, koronavirüs tedavi giderlerini jest ödemesi adı altında karşılama kararı aldı. Ne, demek jest ödemesi? “Salgın, sağlık sigortası kapsamına girmiyor ama biz tüketicileri mağdur etmemek için tedavi giderlerini ödeyeceğiz” demek.
Bugüne kadar koronavirüs tedavisi için kaç kişi özel sağlık sigortasına başvurmuş ve sigorta şirketleri bu tedaviler için özel hastanelere kaç lira ödemiş diye merak ettim. Sordum, soruşturdum; sigortacılarla konuştum. Durum, özetle şöyle.
ENTÜBE OLANLAR DA VAR
Geçtiğimiz iki buçuk ay içinde koronavirüs teşhisi konup da özel sağlık sigortası olan 4 bin 500’e yakın sigortalı, tedavilerinin karşılanması için sigorta şirketlerine başvurmuş. Bu kişilerin hepsi de tedavi süreçlerini özel hastanelerde geçirmiş. Bir kısmı basit tedavi ile hastalığı hafif geçirmiş; bunların bazıları da testleri pozitif çıkmış ama yatarak değil ayakta tedavi ile süreci atlatmış. Bir kısmı ise ağır geçirmiş ki, aralarında yoğun bakımda yatan, entübe olanlar da var. Öğrendiğime göre, ağır geçirenlerin tamamı da kronik hastalığı olanlar. Bu tedavi sürecinde 19 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş.
45 MİLYON LİRA ÖDENDİ
Sigorta şirketleri bu sigortalıların tedavi giderleri için özel hastanelere toplam 45 milyon liraya yakın para ödemiş. Ortalama ödenen rakama baktım; özel sağlık sigortasında 15 bin liraları, tamamlayıcı sağlık sigortasında ise 3 bin liraları geçiyor. Fark ne, derseniz? Tamamlayıcı sağlık, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde geçiyor ve SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlıyor. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlığı olanların koronavirüs tedavi giderlerini SGK ödemiş, üzeri 3 bin lirayı da özel sigorta karşılamış.
Bu araştırmayı yaparken, ‘yok artık!’ dediğim noktalar da oldu. Özel hastanede koronavirüs tedavisi gören bir hasta için, sigorta şirketi, o hastaneye 600 bin lira ödemiş. Bir başka şirket ise bir başka hasta için 160 bin lira ödeme yapmış. Uzun süre yoğun bakımda tedavi görenlere ise 200 bin lira ödemeler yapılmış. Merak ettim, bu hastalar, özel sağlık sigortasına ne kadar prim ödemiş diye; birinin primi 10 bin lira, diğerinin 13 bin lira.
SALGIN SENE SONUNA KADAR SİGORTA KAPSAMINDA
Peki, özel sağlık sigortasında bu jest ödemesi devam ediyor mu? Ediyor; bugün özel sağlık ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırsanız sadece koronavirüs için 14 gün bir bekleme süresi var. Sigortayı yaptırıyorsunuz, 14 gün içinde salgına yakalanmazsanız, teminatınız başlıyor. 14. günden sonra salgına yakalanırsanız da sigortanız, yine jest ödemesi kapsamında koronavirüs tedavi giderlerinizi karşılıyor. Bu jest ödemesi ne zaman son bulur? Onu da sordum; sene sonuna kadar devam edecek. Fazla yorumda bulunmak istemem ama bugünkü şartları düşündüğümüzde, önümüzdeki aylarda salgında ikinci bir dalganın yaşanıp yaşanmayacağı kesin değilken ve sigorta şirketleri de hazır jest modundayken özel sağlık sigortası yaptırmak mantıklı gözüküyor.
ALLİANZ TÜM SALGINLARI KARŞILAYACAK
Pandemi olarak ilan edilmesinin ardından sağlık branşında hizmet verdiği 1,3 milyon müşterisinin, poliçe kapsamı dahilinde olmamasına rağmen, koronavirüs masraflarını ödeme kararı veren Allianz Türkiye, tüm salgın hastalıkları sigorta kapsamına alıyor. Allianz Türkiye, bundan sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarda da söz konusu hastalıklara yönelik oluşacak masrafları sağlık sigortalılarının poliçe teminat ve limitleri kapsamında karşılayacak. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Sigortalılarımızın sağlık risklerini, pandemi Türkiye’de ortaya çıkar çıkmaz çok hızlı bir şekilde karşılayabildik. Şimdi de sağlık sigortası poliçelerimizin kapsamına tüm salgın hastalıkları ekliyoruz” dedi. Salgın kapsamı, hem Allianz Türkiye’nin mevcutta bulunan 1,3 milyon sağlık sigortalısı hem de bundan sonra temin edilecek olan özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası bireysel ve kurumsal sigorta poliçelerinde mevcut şartları ve limitleri dahilinde geçerli olacak. Gerekli güncellemeler poliçe dokümanlarına önümüzdeki dönemde yansıtılacak.