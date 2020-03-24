Koronadan etkilendiÄŸinizi ispat etmelisiniz

Soru: KÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinden yararlanmak için ilk kez baÅŸvuracaÄŸÄ±z. Ä°lk kez baÅŸvuracak olanlar da ödenek alabilecek mi? Koronavirüsten etkilendiÄŸimizi ispat etmek durumunda mÄ±yÄ±z? (Ä°lker TakalsÄ±n)
Cevap: Ä°ÅžKUR kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvuru iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine ilk kez de baÅŸvursanÄ±z, Ã¶denekten yararlanabilirsiniz. BaÅŸvurunuzu Ä°ÅžKURâ€™a elektronik posta yoluyla yapabileceksiniz. Ä°ÅžKURâ€™un bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸvurularÄ±n iÅŸyerine gidilmeden de belge Ã¼zerinden hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in koronavirÃ¼sten olumsuz etkilenildiÄŸine dayanak teÅŸkil eden belgelerin baÅŸvuruya eklenmesi gerekiyor. Ä°ÅžKUR, gerektiÄŸinde iÅŸverenle irtibata geÃ§erek ilave belgeler de talep edilebilecek.
GERÄ°YE DÃ–NÃœK SÄ°GORTALI OLAMAZSINIZ
Soru: 1996 yÄ±lÄ±nda LTD ÅŸirketi kurduk. 1999 yÄ±lÄ±nda ÅŸirketi kapattÄ±k. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde BaÄŸ-Kur kaydÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ. Ä°lk SSK giriÅŸim 2000 yÄ±lÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Prim gÃ¼nÃ¼ ve yaÅŸtan faydalanmak iÃ§in, geri dÃ¶nÃ¼k BaÄŸ-Kur giriÅŸi yapÄ±p, prim Ã¶deyebilir miyim? Nurcan Ekiz
Cevap: YaÅŸÄ±nÄ±zÄ± ve prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zÄ± belirtmemiÅŸsiniz. 2000 yÄ±lÄ±nda ilk giriÅŸi olan kadÄ±nlar iÃ§in emeklilik ÅŸartlarÄ±, 58 yaÅŸ ve 7000 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±. Geri dÃ¶nÃ¼k sigorta giriÅŸi yapamazsÄ±nÄ±z. Ancak doÄŸum borÃ§lanmasÄ± yaparak, prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zÄ± artÄ±rabilirsiniz.
EMEKLÄ°LÄ°K Ä°Ã‡Ä°N YAÅžI BEKLEYECEKSÄ°NÄ°Z
Soru: 28.5.1979 dogumluyum. 10.10.2000 yÄ±lÄ±nda sigortalÄ± oldum. 6 bin 800 prim gÃ¼nÃ¼m var. AskerliÄŸimi Åžubat 1999â€™da yaptÄ±m. 1999 Ã¶ncesi sigorta olanlar emekli edilirse askerliÄŸimi saydÄ±rÄ±p emekli olabilir miyim?Â YÄ±lmaz Tetik
Cevap: Sizin durumunuzda emekli olabilmeniz iÃ§in 58 yaÅŸ ÅŸartÄ±nÄ± ve 7000 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± doldurmanÄ±z gerekiyor. YaÅŸÄ±nÄ±z 41. Prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±z da eksik. Prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zÄ± askerlik borÃ§lanmasÄ± ile tamamlasanÄ±z bile yaÅŸÄ± beklemek durumundasÄ±nÄ±z. Ancak ÅŸu anda erken emeklilik diye bir konu gÃ¼ndemde yok. O nedenle emekli olamazsÄ±nÄ±z.
KISA Ã‡ALIÅžMAYA YENÄ°DEN BAÅžVURABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Soru: Ä°ÅŸyerimizde 2018 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ± ile 2019 yÄ±lÄ± mart ayÄ± arasÄ±nda kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmaya Ã§Ä±kÄ±ldÄ±.Â 2019 aralÄ±k ayÄ± ile 2020 arasÄ±nda 3 aylÄ±k kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma uzatÄ±lmasÄ±ndan yararlanÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸler toparlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸken koronavirÃ¼s nedeni ile tekrar Ã¼retime ara verdi.Â Daha Ã¶nce kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± kullanan firmamÄ±z mevcut durumda kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸvurusu yapabilir mi? Ã–mer TakÄ±m
Cevap: KoronavirÃ¼sten olumsuz etkilendiÄŸi gerekÃ§esiyle kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma talep eden iÅŸveren, buna iliÅŸkin kanÄ±tlarla birlikte KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Talep FormuÂ ile kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±lacak iÅŸÃ§ilere iliÅŸkin bilgileri iÃ§eren listeyi baÄŸlÄ± olduÄŸu Ä°ÅžKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta gÃ¶ndermek suretiyle kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸvuru yapabilir. BaÅŸvuru sonrasÄ± iÅŸ mÃ¼fettiÅŸleri uygunluk tespiti incelemesi yapacak. MÃ¼fettiÅŸlerin yapacaÄŸÄ± inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandÄ±ktan sonra, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik talepler deÄŸerlendirilecek. Bu Ã§erÃ§evede iÅŸyeriniz kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine yeniden baÅŸvurabilir.
Ä°DARÄ° Ä°ZNÄ° YILLIK Ä°ZÄ°NDEN DÃœÅžEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Soru: Hamile bir devlet memuruyum. 32. haftama 2 hafta kaldÄ±. Normal ÅŸartlarda 32. haftama geldiÄŸimde Ã§alÄ±ÅŸabilir raporumu alÄ±p, iÅŸime devam edip, Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m 5 haftayÄ± doÄŸum sonrasÄ±na aktaracaktÄ±m. Koronadan dolayÄ± hamilelere idari izin verildi ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu sÃ¼reÃ§ uzayacak ve benim Ã§alÄ±ÅŸabilir raporu alacaÄŸÄ±m 32. haftama kadar ve belki de sonrasÄ±nda devam edecek. Ben Ã§alÄ±ÅŸabilir raporumu aldÄ±m fakat idari izin sÃ¼reci devam ediyorsa bu durumda benim doÄŸum sonrasÄ±na aktarmak istediÄŸim izinlerim yanacak mÄ±? Åžeyma Demirhan
Cevap: YayÄ±mlanan genelge ile hamileler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacak. Kanunda ise yÄ±llÄ±k izin verildikten sonra idari izinli sayÄ±lan sÃ¼relerin yÄ±llÄ±k izin sÃ¼releri iÃ§erisinde kalmasÄ± ve mesai gÃ¼nlerine denk gelmesi halinde ise bu sÃ¼relerin yÄ±llÄ±k izin sÃ¼resinden dÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ve daha sonra uygun gÃ¶rÃ¼len zamanlarda kullandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bunu kullandÄ±racak olan kiÅŸi de baÄŸlÄ± olduÄŸunuz kurumdaki amiriniz. Ancak yeni bir dÃ¼zenleme ile idari izin sÃ¼reli de deÄŸiÅŸebilir. Yeni dÃ¼zenlemeyi beklemeniz gerekiyor.
EVDEN Ã‡ALIÅžMA YEMEK ÃœCRETÄ°NÄ° KAPSAR
Soru: Ä°ÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor ve yemekhane hizmeti sunamÄ±yorsa yemek paralarÄ±nÄ± vermesi gerekmez mi? Koray TaÅŸan
Cevap: AylÄ±k Ã¼cretiniz iÃ§inde yemek, yol gibi giderler vardÄ±r ve Ã¼cretinize giydirilmiÅŸtir. EÄŸer Ã¼cretiniz iÃ§inde bunlar varsa, yani iÅŸveren ile aranÄ±zdaki iÅŸ anlaÅŸmasÄ± bunlarÄ± kapsÄ±yorsa zaten Ã¶deniyordur. Yoksa iÅŸverenden bunu talep edebilirsiniz.
SAÄžLIK KURULU RAPORU GEREKÄ°YOR
Soru: Ben dÃ¶rt damardan anjiyo oldum. Aterosklorik kalp hastalÄ±ÄŸÄ± var, kalp yÃ¼zde 40 Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor dediler. 2020 prim gÃ¼nÃ¼m var. Emekli olabilir miyim?Â Ä°lhan GÃ¼ltomruk
Cevap: HastalÄ±k nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n en az yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± kaybetmeniz halinde malulen emekliliÄŸe hak kazanÄ±rsÄ±nÄ±z. Emekli aylÄ±ÄŸÄ± alabilmeniz iÃ§in de en az 10 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmanÄ±z, toplam 1800 gÃ¼n prim Ã¶denmesi gerekiyor. Bunun iÃ§in de Sosyal GÃ¼venlik Kurumu SaÄŸlÄ±k Kurulundan rapor almanÄ±z gerekiyor. 2020 gÃ¼n priminiz olduÄŸu iÃ§in prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zda sorun yok. Ã‡alÄ±ÅŸma yÄ±lÄ±nÄ±z bu kadarsa 5 yÄ±l eksiÄŸiniz bulunuyor. Ancak baÅŸka birinin sÃ¼rekli bakÄ±mÄ±na muhtaÃ§ derecede malul olduÄŸunuza karar verilirse sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼resi ÅŸartÄ± aranmaz, 1800 gÃ¼n prim Ã¶denmiÅŸ olmasÄ± yeterli.Â
VÄ°RÃœS NEDENÄ°YLE MAZERET Ä°ZNÄ° ALAMAZSINIZ
Soru: Ã–zel bir ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Toplam sekiz Ã§alÄ±ÅŸanÄ±z. Ä°ÅŸyeri, virÃ¼s nedeniyle Ã¼cretli izne Ã§Ä±kartmÄ±yor. Ä°ÅŸyerini de kapatmadÄ±lar. Mazeret izni kullanabilir miyim?Â Ä°dris TaÅŸpÄ±nar
Cevap: Ä°ÅŸ kanunda mazeret izninin belirli kurallarÄ± var. Bunlar da evlilik nedeniyle, yakÄ±n bir akrabanÄ±zÄ±n vefatÄ± nedeniyle ve eÅŸinizin doÄŸumu gibi nedenlerle mazeret izni kullanabilirsiniz. KaldÄ± ki, mazeret izninin yasal sÃ¼resi 3 gÃ¼n. Bundan daha uzun sÃ¼reli izin kullanamazsÄ±nÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle mazeret izni kullanamazsÄ±nÄ±z.
Koronadan etkilendiÄŸinizi ispat etmelisiniz
Soru: KÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinden yararlanmak için ilk kez baÅŸvuracaÄŸÄ±z. Ä°lk kez baÅŸvuracak olanlar da ödenek alabilecek mi? Koronavirüsten etkilendiÄŸimizi ispat etmek durumunda mÄ±yÄ±z? (Ä°lker TakalsÄ±n)
Cevap: Ä°ÅžKUR kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvuru iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine ilk kez de baÅŸvursanÄ±z, Ã¶denekten yararlanabilirsiniz. BaÅŸvurunuzu Ä°ÅžKURâ€™a elektronik posta yoluyla yapabileceksiniz. Ä°ÅžKURâ€™un bu konuda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸvurularÄ±n iÅŸyerine gidilmeden de belge Ã¼zerinden hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in koronavirÃ¼sten olumsuz etkilenildiÄŸine dayanak teÅŸkil eden belgelerin baÅŸvuruya eklenmesi gerekiyor. Ä°ÅžKUR, gerektiÄŸinde iÅŸverenle irtibata geÃ§erek ilave belgeler de talep edilebilecek.
GERÄ°YE DÃ–NÃœK SÄ°GORTALI OLAMAZSINIZ
Soru: 1996 yÄ±lÄ±nda LTD ÅŸirketi kurduk. 1999 yÄ±lÄ±nda ÅŸirketi kapattÄ±k. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde BaÄŸ-Kur kaydÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ. Ä°lk SSK giriÅŸim 2000 yÄ±lÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Prim gÃ¼nÃ¼ ve yaÅŸtan faydalanmak iÃ§in, geri dÃ¶nÃ¼k BaÄŸ-Kur giriÅŸi yapÄ±p, prim Ã¶deyebilir miyim? Nurcan Ekiz
Cevap: YaÅŸÄ±nÄ±zÄ± ve prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zÄ± belirtmemiÅŸsiniz. 2000 yÄ±lÄ±nda ilk giriÅŸi olan kadÄ±nlar iÃ§in emeklilik ÅŸartlarÄ±, 58 yaÅŸ ve 7000 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±. Geri dÃ¶nÃ¼k sigorta giriÅŸi yapamazsÄ±nÄ±z. Ancak doÄŸum borÃ§lanmasÄ± yaparak, prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zÄ± artÄ±rabilirsiniz.
EMEKLÄ°LÄ°K Ä°Ã‡Ä°N YAÅžI BEKLEYECEKSÄ°NÄ°Z
Soru: 28.5.1979 dogumluyum. 10.10.2000 yÄ±lÄ±nda sigortalÄ± oldum. 6 bin 800 prim gÃ¼nÃ¼m var. AskerliÄŸimi Åžubat 1999â€™da yaptÄ±m. 1999 Ã¶ncesi sigorta olanlar emekli edilirse askerliÄŸimi saydÄ±rÄ±p emekli olabilir miyim?Â YÄ±lmaz Tetik
Cevap: Sizin durumunuzda emekli olabilmeniz iÃ§in 58 yaÅŸ ÅŸartÄ±nÄ± ve 7000 prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± doldurmanÄ±z gerekiyor. YaÅŸÄ±nÄ±z 41. Prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±z da eksik. Prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zÄ± askerlik borÃ§lanmasÄ± ile tamamlasanÄ±z bile yaÅŸÄ± beklemek durumundasÄ±nÄ±z. Ancak ÅŸu anda erken emeklilik diye bir konu gÃ¼ndemde yok. O nedenle emekli olamazsÄ±nÄ±z.
KISA Ã‡ALIÅžMAYA YENÄ°DEN BAÅžVURABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Soru: Ä°ÅŸyerimizde 2018 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ± ile 2019 yÄ±lÄ± mart ayÄ± arasÄ±nda kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmaya Ã§Ä±kÄ±ldÄ±.Â 2019 aralÄ±k ayÄ± ile 2020 arasÄ±nda 3 aylÄ±k kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma uzatÄ±lmasÄ±ndan yararlanÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸler toparlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸken koronavirÃ¼s nedeni ile tekrar Ã¼retime ara verdi.Â Daha Ã¶nce kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± kullanan firmamÄ±z mevcut durumda kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸvurusu yapabilir mi? Ã–mer TakÄ±m
Cevap: KoronavirÃ¼sten olumsuz etkilendiÄŸi gerekÃ§esiyle kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma talep eden iÅŸveren, buna iliÅŸkin kanÄ±tlarla birlikte KÄ±sa Ã‡alÄ±ÅŸma Talep FormuÂ ile kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±rÄ±lacak iÅŸÃ§ilere iliÅŸkin bilgileri iÃ§eren listeyi baÄŸlÄ± olduÄŸu Ä°ÅžKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta gÃ¶ndermek suretiyle kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸvuru yapabilir. BaÅŸvuru sonrasÄ± iÅŸ mÃ¼fettiÅŸleri uygunluk tespiti incelemesi yapacak. MÃ¼fettiÅŸlerin yapacaÄŸÄ± inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandÄ±ktan sonra, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik talepler deÄŸerlendirilecek. Bu Ã§erÃ§evede iÅŸyeriniz kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine yeniden baÅŸvurabilir.
Ä°DARÄ° Ä°ZNÄ° YILLIK Ä°ZÄ°NDEN DÃœÅžEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
Soru: Hamile bir devlet memuruyum. 32. haftama 2 hafta kaldÄ±. Normal ÅŸartlarda 32. haftama geldiÄŸimde Ã§alÄ±ÅŸabilir raporumu alÄ±p, iÅŸime devam edip, Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m 5 haftayÄ± doÄŸum sonrasÄ±na aktaracaktÄ±m. Koronadan dolayÄ± hamilelere idari izin verildi ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu sÃ¼reÃ§ uzayacak ve benim Ã§alÄ±ÅŸabilir raporu alacaÄŸÄ±m 32. haftama kadar ve belki de sonrasÄ±nda devam edecek. Ben Ã§alÄ±ÅŸabilir raporumu aldÄ±m fakat idari izin sÃ¼reci devam ediyorsa bu durumda benim doÄŸum sonrasÄ±na aktarmak istediÄŸim izinlerim yanacak mÄ±? Åžeyma Demirhan
Cevap: YayÄ±mlanan genelge ile hamileler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gÃ¼n idari izinli sayÄ±lacak. Kanunda ise yÄ±llÄ±k izin verildikten sonra idari izinli sayÄ±lan sÃ¼relerin yÄ±llÄ±k izin sÃ¼releri iÃ§erisinde kalmasÄ± ve mesai gÃ¼nlerine denk gelmesi halinde ise bu sÃ¼relerin yÄ±llÄ±k izin sÃ¼resinden dÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ve daha sonra uygun gÃ¶rÃ¼len zamanlarda kullandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bunu kullandÄ±racak olan kiÅŸi de baÄŸlÄ± olduÄŸunuz kurumdaki amiriniz. Ancak yeni bir dÃ¼zenleme ile idari izin sÃ¼reli de deÄŸiÅŸebilir. Yeni dÃ¼zenlemeyi beklemeniz gerekiyor.
EVDEN Ã‡ALIÅžMA YEMEK ÃœCRETÄ°NÄ° KAPSAR
Soru: Ä°ÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor ve yemekhane hizmeti sunamÄ±yorsa yemek paralarÄ±nÄ± vermesi gerekmez mi? Koray TaÅŸan
Cevap: AylÄ±k Ã¼cretiniz iÃ§inde yemek, yol gibi giderler vardÄ±r ve Ã¼cretinize giydirilmiÅŸtir. EÄŸer Ã¼cretiniz iÃ§inde bunlar varsa, yani iÅŸveren ile aranÄ±zdaki iÅŸ anlaÅŸmasÄ± bunlarÄ± kapsÄ±yorsa zaten Ã¶deniyordur. Yoksa iÅŸverenden bunu talep edebilirsiniz.
SAÄžLIK KURULU RAPORU GEREKÄ°YOR
Soru: Ben dÃ¶rt damardan anjiyo oldum. Aterosklorik kalp hastalÄ±ÄŸÄ± var, kalp yÃ¼zde 40 Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor dediler. 2020 prim gÃ¼nÃ¼m var. Emekli olabilir miyim?Â Ä°lhan GÃ¼ltomruk
Cevap: HastalÄ±k nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n en az yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± kaybetmeniz halinde malulen emekliliÄŸe hak kazanÄ±rsÄ±nÄ±z. Emekli aylÄ±ÄŸÄ± alabilmeniz iÃ§in de en az 10 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmanÄ±z, toplam 1800 gÃ¼n prim Ã¶denmesi gerekiyor. Bunun iÃ§in de Sosyal GÃ¼venlik Kurumu SaÄŸlÄ±k Kurulundan rapor almanÄ±z gerekiyor. 2020 gÃ¼n priminiz olduÄŸu iÃ§in prim gÃ¼n sayÄ±nÄ±zda sorun yok. Ã‡alÄ±ÅŸma yÄ±lÄ±nÄ±z bu kadarsa 5 yÄ±l eksiÄŸiniz bulunuyor. Ancak baÅŸka birinin sÃ¼rekli bakÄ±mÄ±na muhtaÃ§ derecede malul olduÄŸunuza karar verilirse sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼resi ÅŸartÄ± aranmaz, 1800 gÃ¼n prim Ã¶denmiÅŸ olmasÄ± yeterli.Â
VÄ°RÃœS NEDENÄ°YLE MAZERET Ä°ZNÄ° ALAMAZSINIZ
Soru: Ã–zel bir ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Toplam sekiz Ã§alÄ±ÅŸanÄ±z. Ä°ÅŸyeri, virÃ¼s nedeniyle Ã¼cretli izne Ã§Ä±kartmÄ±yor. Ä°ÅŸyerini de kapatmadÄ±lar. Mazeret izni kullanabilir miyim?Â Ä°dris TaÅŸpÄ±nar
Cevap: Ä°ÅŸ kanunda mazeret izninin belirli kurallarÄ± var. Bunlar da evlilik nedeniyle, yakÄ±n bir akrabanÄ±zÄ±n vefatÄ± nedeniyle ve eÅŸinizin doÄŸumu gibi nedenlerle mazeret izni kullanabilirsiniz. KaldÄ± ki, mazeret izninin yasal sÃ¼resi 3 gÃ¼n. Bundan daha uzun sÃ¼reli izin kullanamazsÄ±nÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle mazeret izni kullanamazsÄ±nÄ±z.