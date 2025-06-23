Konutunu sigortalatacaklar bu detaya dikkat

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120 metrekare evimiz var. Piyasa değeri, 8.5 milyon lira. Zorunlu deprem sigortasını yıllardır yaptırırım, yenilemesini geçen hafta yaptırdım. 1.800 lira prim ödedim, 1 milyon liraya sigortaladılar. Konut sigortası da yaptırmak istedim. Evimin değeri kadar, 8.5 milyon liralık sigorta yaptırsam, depremde yıkılırsa sigorta şirketi bana bu parayı öder mi? Sigorta acentesi ile konuştum, ‘tamamını ödemez’ dedi. Bir başka acenteye sordum, tamamını öder dedi. Birkaç kişiye sordum, onlar da ödemeyeceğini söyledi. Depremde evim yıkılırsa, sigorta evimin değerini ödemeyecekse konut sigortası yaptırmamın ne anlamı var?” diyor.

Depremlerin sayısı arttıkça bu ve benzeri soruları sıkça alıyorum. Bu vesile ile konut sigortasında merak edilenleri anlatayım. Doğrudur, sigorta konutunuzun değerini ödemez. Daha doğrusu piyasa değerini ödemez. Neyi öder? Yeniden inşa bedelini öder. Konuyu açayım.

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Birincisi, DASK yaptırmadan konut sigortası yapılamıyor. Önce zorunlu deprem sigortasını yaptıracaksınız, DASK’ın verdiği teminatın üzeri için de konut sigortası alacaksınız. Konut sigortasında da tıpkı DASK’taki gibi metrekare birim maliyetler açıklanıyor. Bugün için DASK’ın metrekare bedeli 8.807 lira, konut sigortası için de metrekare bedeli 21.000 lira. Bu bedeller her ay enflasyon oranında güncelleniyor.

NE KADAR TAZMİNAT ALINIR?

Okuyucumun örneğinden, yani İstanbul’da, 120 metrekare konut üzerinden hesaplama yapalım. Zorunlu deprem sigortası yeni yaptırılmış ve DASK, 1 milyon TL (metrekare maliyeti 8.807 TL x 120 metrekare) teminat vermiş. Aynı eve konut sigortası yapıldığında alınacak teminat tutarı 2 milyon 500 bin TL (metrekare maliyeti 21.000 TL x 120 metrekare). Bir de konutunuzdaki eşyalar için sigorta yaptırdınız ve karşılığında da 500 bin TL eşya teminatı aldınız.

Deprem oldu ve konutunuz yıkıldı. DASK, yaptırdığınız zorunlu deprem sigortasından size 1 milyon TL hasar ödeyecek. Sigorta şirketi konut sigortanızdan dolayı 2 milyon 500 bin TL ve eşya sigortasından da 500 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL hasar ödeyecek. Buna göre sigortadan alacağınız toplam tazminat 4 milyon TL olacak.

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EVİN DEĞERİNİ NEDEN ÖDEMEZ?

Niye böyle? Okuyucumun sorusu gibi, sigorta evimin değerini ödemeyecekse konut sigortası yaptırmamın ne anlamı var? Onu da anlatayım. Birincisi; satıcının keyfine göre belirlediği, emlakçıların köpürttüğü, günden güne, aydan aya değişen piyasa değeri diye saçma sapan bir kavram sigortada yoktur ve piyasa değeri sigortayı ilgilendirmez. Sigorta, resmi ve açıklanan verilere dayanarak, konutun yeniden inşa bedelini öder. İkincisi ve daha da önemlisi, konutun bulunduğu arsa da sigortaya konu değildir, çünkü arsa sigortalanmaz. Zaten konutun bedelini artıran da inşa maliyeti değil, konutun bulunduğu arsanın değeridir.

ARSA SİGORTAYA DAHİL DEĞİLDİR

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Okuyucumun örneğinden devam edersek; konutun değerini 8.5 milyon yapan, evin bulunduğu arsadır. Sigortanın işlevi, yıkılanın yerine yenisini koymaktır. Depremde konutunuz yıkılırsa, arsa zaten sizindir ya da konutunuzun olduğu arsadaki hisseniz bakidir; sigorta, evinizin yeniden inşasını öder, o tazminatla da evinizi yeniden inşa edersiniz. Yok, efendim benim evim şöyle lüks inşa edildi, parkeler şuradan geldi, karolar buradan geldi; bu da sigortayı ilgilendirmez.

Peki, konutun piyasa değeri neyse onun üzerinden sigorta yaptırsam olmaz mı? Okuyuculardan böyle sorular da geliyor. Eminim, ‘evimin değeri 10 milyon, tamamı için teminat verin’ dediğinizde, evi 10 milyona sigortalatacak sigorta şirketi bulabilirsiniz ama onun primini ödeyebilir misiniz; onu bilemem. Bugün 100 metrekare bir konut için sigorta yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim eşya da dahil yıllık 5.000-7.500 lira arasında değişir. 10 milyon TL’lik teminat istediğinizde herhalde çıkaracakları prim yıllık 60-70 bin liradan aşağı olmaz. Sormadım ama tahminim bu yönde.