Konkordatoda çalışan hakları konusunda merak edilenler

Konkordato ilan eden şirketin, çalışanların ücretlerini ödememe hakkı var mı?

Konkordato sürecinde şirkete önce geçici, ardından kesin mühlet veriliyor, sonuçta da iflas süreci başlıyor. Bu süreler de üç ay ila bir yıl arasında değişiyor, en fazla bir buçuk yıla kadar uzuyor. Bu süreçler içinde işverenin çalışanların başta maaş olmak üzere tüm haklarını vermesi ve primlerini de yatırması gerekiyor.

Şirketin konkordatoya başvurması çalışan için iş sözleşmesini feshetme hakkı doğurur mu?

Şirket çalışanların maaşlarını, sosyal haklarını düzgün ödüyorsa, çalışma koşullarında ağırlaşma yoksa, haklarını veriyorsa, işçi sözleşmesini kendi feshedemez. İşçi kendi isteği ile ayrılabilir ancak bu durumda haklarını talep edemez. Eğer işveren konkordatoyu bahane edip çalışanın maaşını ödemez, sosyal haklarını vermezse çalışan kendi isteği ile iş sözleşmesini feshedebilir.

İşveren, konkordato sürecinde çalışanın primlerini ödemekle yükümlü mü?

Bu süreçte işveren çalışanın primlerini SGK’ya ödemek durumundadır. Sorumluluk işverene aittir. Primler yatırılmazsa SGK ceza uygular.

Çalışan konkordatoya başvuran işverenden kıdem tazminatını talep edip, ayrılabilir mi?

İşveren çalışanın başta maaş olmak üzere tüm haklarını veriyor ve işyeri de çalışmaya devam ediyorsa, çalışan kendi isteğiyle işten ayrılırsa kıdem tazminatını alamaz. Ancak konkordatoya başvurmuş işyeri çalışanın maaş, sigorta primi dahil sosyal haklarını vermiyorsa; işçi kendi isteği ile ayrılıp, bir yıldan fazla çalışmış olmak kaydıyla kıdem tazminatını talep edebilir ancak ihbar tazminatı için talepte bulunamaz.

Şirket konkordato sonunda iflas ederse çalışan maaşını nasıl alacak?

Bu durumda çalışanların maaşları ödenmezse İŞKUR’a bağlı Ücret Garanti Fonu’ndan çalışanlara üç aylık maaş ödenir. Ancak Ücret Garanti Fonu7na başvurulabilmesi için çalışanın son bir yıl içinde konkordato ilan etmiş şirkette çalışıyor olması lazım. Fondan para talep edilebilmesi için çalışanın alacağının şirketin ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önce olması ve ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önceki son bir yıl içinde bir gün bile olsa işyerinde çalışılmış olması gerekiyor.

Ücret Garanti Fonundan ne kadar maaş alınabiliyor?

İşçilere üç ayı geçmemek üzere en fazla asgari ücretin dokuz katı kadar ödeme yapılıyor ki, bugünkü rakamla bu tutar 397 bin 270 TL ediyor.

Konkordato sonucunda şirket iflas ederse çalışanlar maaşlarını alabilmek için ne yapacak?

İşyerinin konkordatoya başvurması işçinin alacağı için icra takibi veya haciz işlemi gibi hukuki süreçlere başvurmasının önünde engel değil ve konkordato engeline takılmaz. İşveren konkordato sürecinde işçinin tüm haklarından sorumludur. Çalışan, bu süreçte haklarını alamıyorsa hukuki yola başvurup, haciz işlemi de başlatabilir. Şirketin konkordatoya gitmesi veya iflasına karar verilmesi durumunda çalışanlar, konkordato komiserliğine ya da iflas masasına başvuracak ve alacaklarını kayıt altına aldıracaklar. Çalışanlar sadece maaşları için değil kıdem, ihbar gibi alacaklarını da kayıt altına aldıracaklar. Daha doğrusu tüm alacakları için başvuruda bulunacaklar.

Şirket konkordatoya başvurmadan önce ödenmeyen işçi maaşları ne olacak?

Önceki işçi alacakları da konkordato sürecine dahil edilir ve belirli plan çerçevesinde ödenir. Konkordato ve iflas sonrası çalışanın alacakları öncelikli alacak sayılır ve öncelikle ödenir. Bu alacaklara kıdem tazminatı da dahildir.