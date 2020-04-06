KOBİ’lere alacak desteği

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari alacağı riske giren KOBİ’ler, devlet destekli alacak sigortası yaptırmaya devam edecek. Sigortanın kapsamına orta büyüklükteki şirketler de dahil edildi. Kredi limiti 750 bin liraya çıkarıldı.
Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, küçük ve orta boy işletmelere yeni bir destek daha geldi. KOBİ’lerin, ticari alacaklarını garantiye almak için yaptırdıkları devlet destekli ticari alacak sigortasının şartları kolaylaştırıldı. Daha da önemlisi, düne kadar sadece 25 milyon lira cirosu olan küçük işletmeler alacak sigortasından yararlanırken, yeni düzenleme ile ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı; böylece orta boy işletmelerin de sigorta yaptırmasının önü açıldı.
5 BİN 500 KOBİ BAŞVURDU
Yeni düzenlemenin detaylarına geçmeden önce kısaca devlet destekli ticari alacak sigortasından bahsedeyim. 2019’da başlayan alacak sigortası ile KOBİ’ler –özellikle de küçük işletmeler- son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptırıyor ve alacağını tahsil edemezse devreye sigorta şirketi giriyor, alacağını sigorta ödüyor. Sigorta için ödenecek prim ise KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağının süresine (120-180-360 gün) göre değişiyor. Devlet destekli alacak sigortasını Halk Sigorta yönetiyor. Alacak sigortasında devlet desteği ise hasar ödeme aşamasında oluyor ve sigorta havuzuna reasürans desteğini devlet sağlıyor; bu sayede sigortanın primleri de makul seviyelerde tutuluyor. Bugüne kadar da 5 bin 500 KOBİ, alacağını, ticari alacak sigortası aracılığı ile sigortalattı.
1 NİSAN’DA UYGULAMAYA GİRDİ
Şimdi de koronavirüs salgınından KOBİ’lerin etkilenmemesi için ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi ve sigorta yaptırmanın şartları kolaylaştırıldı. Ticari alacak sigortasında değişiklik içeren tebliğ de 25 Mart’ta, Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, neler değişti? Öncelikle devlet destekli ticari alacak sigortasından daha çok küçük işletmeler yararlanıyordu. Bunun için de ciro sınırı 25 milyon olarak belirlenmişti. Mevcut durumda mikro ve küçük işletmelere destek olan ticari alacak sigortasına, yeni düzenleme ile orta büyüklükteki işletmeler de dahil edildi ve ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Koronavirüs kapsamında ticari alacak sigortasında yapılan bir başka değişiklik ise ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. Yeni düzenleme 1 Nisan’da uygulamaya girdi.
Şunu da belirteyim; birilerine, bu dönemde alacak sigortasında yapılan bu düzenleme bir anlam ifade etmeyebilir. Şöyle anlatayım. Koronavirüs nedeniyle işletmelerin birer birer üretimlerini askıya aldığı, alacakların tahsil edilememe riskinin arttığı, ekonomilerin daraldığı bir dönemden geçiyoruz ve ne kadar süreceği de bilinmiyor. Genelde bu dönemler, risk yüksek olduğundan ticari sigortaların yapıldığı dönemler değildir. Yapılan düzenleme ile KOBİ’ler hem alacaklarını sigortalatmaya devam edecek, hem de şartlar esnetildiğinden daha çok işletme başvurabilecek.
NELER DEĞİŞTİ?
- Küçük işletmelerin yararlandığı sigorta sistemine orta büyüklükteki işletmeler de dâhil edildi.
- 25 milyon liralık ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı.
- Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. İstenirse bu teminat tutarı artırılabilecek ve artırım için ek prim talep edilmeyecek.
- İşletmelerden gelen talebi karşılamak için yurtdışı piyasalardan koruma satın alınarak, alacak sigortası sisteminin kapasitesi artırıldı.
- Alacağını tahsil edemeyen KOBİ, hasar başvurusunu on-line olarak yapabilecek.
- Alacak sigortası poliçesine bankalar ve finans kurumları dain-i mürtehin olabilecek ve poliçeleri takip edebilecek.
KOBİ’lere alacak desteği
Koronavirüs salgını nedeniyle ticari alacağı riske giren KOBİ’ler, devlet destekli alacak sigortası yaptırmaya devam edecek. Sigortanın kapsamına orta büyüklükteki şirketler de dahil edildi. Kredi limiti 750 bin liraya çıkarıldı.
Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, küçük ve orta boy işletmelere yeni bir destek daha geldi. KOBİ’lerin, ticari alacaklarını garantiye almak için yaptırdıkları devlet destekli ticari alacak sigortasının şartları kolaylaştırıldı. Daha da önemlisi, düne kadar sadece 25 milyon lira cirosu olan küçük işletmeler alacak sigortasından yararlanırken, yeni düzenleme ile ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı; böylece orta boy işletmelerin de sigorta yaptırmasının önü açıldı.
5 BİN 500 KOBİ BAŞVURDU
Yeni düzenlemenin detaylarına geçmeden önce kısaca devlet destekli ticari alacak sigortasından bahsedeyim. 2019’da başlayan alacak sigortası ile KOBİ’ler –özellikle de küçük işletmeler- son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptırıyor ve alacağını tahsil edemezse devreye sigorta şirketi giriyor, alacağını sigorta ödüyor. Sigorta için ödenecek prim ise KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağının süresine (120-180-360 gün) göre değişiyor. Devlet destekli alacak sigortasını Halk Sigorta yönetiyor. Alacak sigortasında devlet desteği ise hasar ödeme aşamasında oluyor ve sigorta havuzuna reasürans desteğini devlet sağlıyor; bu sayede sigortanın primleri de makul seviyelerde tutuluyor. Bugüne kadar da 5 bin 500 KOBİ, alacağını, ticari alacak sigortası aracılığı ile sigortalattı.
1 NİSAN’DA UYGULAMAYA GİRDİ
Şimdi de koronavirüs salgınından KOBİ’lerin etkilenmemesi için ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi ve sigorta yaptırmanın şartları kolaylaştırıldı. Ticari alacak sigortasında değişiklik içeren tebliğ de 25 Mart’ta, Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, neler değişti? Öncelikle devlet destekli ticari alacak sigortasından daha çok küçük işletmeler yararlanıyordu. Bunun için de ciro sınırı 25 milyon olarak belirlenmişti. Mevcut durumda mikro ve küçük işletmelere destek olan ticari alacak sigortasına, yeni düzenleme ile orta büyüklükteki işletmeler de dahil edildi ve ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Koronavirüs kapsamında ticari alacak sigortasında yapılan bir başka değişiklik ise ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. Yeni düzenleme 1 Nisan’da uygulamaya girdi.
Şunu da belirteyim; birilerine, bu dönemde alacak sigortasında yapılan bu düzenleme bir anlam ifade etmeyebilir. Şöyle anlatayım. Koronavirüs nedeniyle işletmelerin birer birer üretimlerini askıya aldığı, alacakların tahsil edilememe riskinin arttığı, ekonomilerin daraldığı bir dönemden geçiyoruz ve ne kadar süreceği de bilinmiyor. Genelde bu dönemler, risk yüksek olduğundan ticari sigortaların yapıldığı dönemler değildir. Yapılan düzenleme ile KOBİ’ler hem alacaklarını sigortalatmaya devam edecek, hem de şartlar esnetildiğinden daha çok işletme başvurabilecek.
NELER DEĞİŞTİ?
- Küçük işletmelerin yararlandığı sigorta sistemine orta büyüklükteki işletmeler de dâhil edildi.
- 25 milyon liralık ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı.
- Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. İstenirse bu teminat tutarı artırılabilecek ve artırım için ek prim talep edilmeyecek.
- İşletmelerden gelen talebi karşılamak için yurtdışı piyasalardan koruma satın alınarak, alacak sigortası sisteminin kapasitesi artırıldı.
- Alacağını tahsil edemeyen KOBİ, hasar başvurusunu on-line olarak yapabilecek.
- Alacak sigortası poliçesine bankalar ve finans kurumları dain-i mürtehin olabilecek ve poliçeleri takip edebilecek.