KOBİ’ler 6.5 milyar TL’lik alacağını sigortalattı

Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırması 30 Eylül’de bitti. 30 Eylül tarihine kadar da tahmini olarak 1.2 milyondan fazla kişi prim borçlarını yapılandırdı. Yapılandırmanın süresi doldu ama genel sağlık sigortası borcu olanlar için henüz geç kalınmış değil. Birkaç gündür de okuyuculardan bu konuda soru alıyorum. Kimileri, ‘sağlık prim borcu için ne yapılmalı?’ diye, kimileri de ‘fırsat kaçtı mı?’ diye soruyor. Genel sağlık sigortası prim borcunun yapılandırılması, diğer sosyal güvenlik prim borçlarından biraz farklı.

Birincisi, yapılandırma için başvurmaya gerek yok; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık prim borcu olanların bu borçlarını otomatik yapılandırdı. Yani, sağlık borçlarının yapılandırması için başvuru şartı aranmıyor. Buna göre, 2021 nisan ayı da dahil öncesine ait genel sağlık sigortasına prim borcu olanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor.

31 ARALIK SON TARİH

Peki, kim bu kişiler? En basit haliyle, zorunlu sigortalılıkları sona eren kişilerin, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamı içinde olmaları gerekiyor. Örneğin, sosyal güvencesi olmayanlar, herhangi bir sosyal güvenlik sistemine tabi olarak çalışmayanlar, emekliliği gelip de yaşı bekleyen ama çalışmayanlar; primlerini kendileri ödeyerek, genel sağlık sigortası kapsamı içinde olmaları gerekiyor. İşte bu kişilerin bazıları prim ödemediklerinden ve genel sağlık sigortası kapsamına girmediklerinden hem devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor hem de sistem zorunlu olduğundan borçlu gözüküyorlar, prim borcunun üzerine de gecikme zammı ve cezası ekleniyor.

Son yapılandırma kapsamında da bu kişilere prim borçlarını yapılandırma hakkı tanındı. Buna göre genel sağlık sigortası prim borcu olanlar 31 Aralık tarihine kadar sadece prim borçlarını ödemeleri halinde gecikme cezası ve zammın tamamı silinecek. Prim borcu olanların tek yapması gereken -SGK zaten borcu otomatik yapılandırdığından- sene sonuna kadar ödemeyi yapmaları. Örnekle anlatayım. Diyelim ki, prim borcunuz 7 bin lira ve gecikme cezası, gecikme zammı ile toplam borcunuz 10 bin lira oluyor. Bu yılın sonuna kadar 7 bin lirayı yatırırsanız borcunuzun tamamı siliniyor.

Bazı okuyucular, ‘prim borcunu illa peşin ödemek zorunda mıyız?’ diye soruyor. Peşin ödeme zorunluluğunuz yok, isterseniz borcunuzu taksitlendirebilirsiniz; ancak gecikme faizi ve cezasını ödemek istemiyorsanız, 31 Aralık tarihine kadar peşin ödeme yapmak durumundasınız.

BORCUN TAMAMI SİLİNECEK

Kimi okuyucular, ‘gelirim yok, borcu ödeyemeyeceğim, ne yapmak lazım?’ diye de soruyor. Bu konuda da tren kaçmış değil. Bugüne kadar gelir testi yaptırmamış olanlar kasım ayının sonuna kadar gelir testine başvurabilecek. Eğer hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğu tespit edilirse, bugüne kadarki genel sağlık sigortası prim borçlarının tamamı silinecek ve bundan sonra da sağlık primlerini devlet karşılayacak. Yani, gelir testine girdiniz, gelirinizin aylık 1.192 liranın altında olduğu tespit edilirse geçmişe yönelik borcunuz silinecek, bundan sonra da genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanacaksınız.

YILLIK 1.284 LİRA ÖDENECEK