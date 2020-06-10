Kısa çalışmada sigorta primi ödenmez

Soru: Çalıştığım şirket pandemi süresince evden tamzamanlı çalışma yapmama rağmen benim adıma ve benim gibi çalışan 12 kişilik proje gurubu adına kısa çalışma ödeneğine başvurmuş. Bize de mail attılar, İŞKUR’dan sizi ararlarsa haftalık 22.5 saat çalıştığınızı belirtin diye. Maaşımın üçte ikisi kısa çalışmadan, üçte biri şirketten yatıyor. Sigorta girişi yapılmamış. Ne gibi bir yol izlemem gerekiyor? Murat K.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde çalışılmayan günler için işveren çalışanı çalıştıramaz. Bu konuda yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti üzerine işverene cezai yaptırım uygulanır ve İŞKUR’dan yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Bu kapsamda işvereni şikayet edebilirsiniz. Kısa çalışma uygulanan çalışanlar adına çalışılmayan günlerin sigortası ödenmez. Ancak işvereni çalıştırdığı ve maaşını ödediği günler kadar sigorta primi ödenmek zorunda.
İŞVEREN DESTEĞİ YIL SONUNDA BİTİYOR
Soru: Ev işlerinde 10 günden fazla çalışmaya başlayacağım. Teşvikten yararlandığımda bu teşvik yılsonunda bitiyor. 2021’de de teşvikten yararlanabilir miyim? Aslı K.
Cevap: Teşvikten siz değil, sizi işe alan işveren yararlanır. Ev hizmetlerinde çalışanlar için de bu yıl için iki tür teşvik var. Biri, işe yeni biri alındığında yararlanılan teşvik. Bu teşvik 2020 sonunda bitiyor. İkinci destek ise 18 yaşından büyük kadın ise bu teşvik 18 ay sürüyor. 2021’de desteğin devam edip etmeyeceği ise sene sonu belli olacak.
İSTİFA ETTİĞİNİZ İÇİN TAZMİNAT ALAMAZSINIZ
Soru: Kronik hastalıklarım var. Pandemiden dolayı izin verilmediği için işten sağlık korkusu nedeni ile ayrıldım. Emekliyim, sigortalı olarak 3 sene 8 ay çalıştım. Kıdem tazminatı hakkım var m? Mustafa E.
Cevap: Çalıştığınız işten kendi isteği ile istifa ederek ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Tazminat alabilmeniz için işverenin sizi işten çıkarması lazım. Bu şartlarda kıdem tazminatı alamazsınız.
ÜCRETSİZ İZİNDE İŞVEREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRAMAZ
Soru: İs yerim bilgim olmadan 1 Nisan itibariyle beni ücretsiz izine çıkarmış, kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak is gününü doldurmadığım için. Ücretsiz izin ödeneğinden faydalandıracaklarını söylediler ama ücretsiz izin süresinde bütün ay çalıştım. Ödenekten geriye kalan maaşımın yatacağını söylemelerine rağmen yatırmadılar. Kendileriyle bu süreçten sonra çalışmayacağımı söyledim ama hakkımı aramak için yapabileceğim bir şey var mı? Ayşenur T.
Cevap: Ücretsiz izin desteği süresince işveren çalışanı çalıştıramaz. Çalıştırırsa işverene cezai yaptırım uygulanır ve ödenen para işverenden yasal faizi ile birlikte alınır. Yeni kanun gereği 17 Nisan’dan sonra siz de işten ayrılamazsınız, işveren de sizi işten çıkartamaz ancak yine yasa gereği işveren sizi ücretsiz izne çıkartabilir. Bu durumda işvereni ücretsiz izin süresince sizi çalıştırdığı için şikayet edebilirsiniz.
Kısa çalışmada sigorta primi ödenmez
Soru: Çalıştığım şirket pandemi süresince evden tamzamanlı çalışma yapmama rağmen benim adıma ve benim gibi çalışan 12 kişilik proje gurubu adına kısa çalışma ödeneğine başvurmuş. Bize de mail attılar, İŞKUR’dan sizi ararlarsa haftalık 22.5 saat çalıştığınızı belirtin diye. Maaşımın üçte ikisi kısa çalışmadan, üçte biri şirketten yatıyor. Sigorta girişi yapılmamış. Ne gibi bir yol izlemem gerekiyor? Murat K.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde çalışılmayan günler için işveren çalışanı çalıştıramaz. Bu konuda yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti üzerine işverene cezai yaptırım uygulanır ve İŞKUR’dan yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Bu kapsamda işvereni şikayet edebilirsiniz. Kısa çalışma uygulanan çalışanlar adına çalışılmayan günlerin sigortası ödenmez. Ancak işvereni çalıştırdığı ve maaşını ödediği günler kadar sigorta primi ödenmek zorunda.
İŞVEREN DESTEĞİ YIL SONUNDA BİTİYOR
Soru: Ev işlerinde 10 günden fazla çalışmaya başlayacağım. Teşvikten yararlandığımda bu teşvik yılsonunda bitiyor. 2021’de de teşvikten yararlanabilir miyim? Aslı K.
Cevap: Teşvikten siz değil, sizi işe alan işveren yararlanır. Ev hizmetlerinde çalışanlar için de bu yıl için iki tür teşvik var. Biri, işe yeni biri alındığında yararlanılan teşvik. Bu teşvik 2020 sonunda bitiyor. İkinci destek ise 18 yaşından büyük kadın ise bu teşvik 18 ay sürüyor. 2021’de desteğin devam edip etmeyeceği ise sene sonu belli olacak.
İSTİFA ETTİĞİNİZ İÇİN TAZMİNAT ALAMAZSINIZ
Soru: Kronik hastalıklarım var. Pandemiden dolayı izin verilmediği için işten sağlık korkusu nedeni ile ayrıldım. Emekliyim, sigortalı olarak 3 sene 8 ay çalıştım. Kıdem tazminatı hakkım var m? Mustafa E.
Cevap: Çalıştığınız işten kendi isteği ile istifa ederek ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Tazminat alabilmeniz için işverenin sizi işten çıkarması lazım. Bu şartlarda kıdem tazminatı alamazsınız.
ÜCRETSİZ İZİNDE İŞVEREN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRAMAZ
Soru: İs yerim bilgim olmadan 1 Nisan itibariyle beni ücretsiz izine çıkarmış, kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak is gününü doldurmadığım için. Ücretsiz izin ödeneğinden faydalandıracaklarını söylediler ama ücretsiz izin süresinde bütün ay çalıştım. Ödenekten geriye kalan maaşımın yatacağını söylemelerine rağmen yatırmadılar. Kendileriyle bu süreçten sonra çalışmayacağımı söyledim ama hakkımı aramak için yapabileceğim bir şey var mı? Ayşenur T.
Cevap: Ücretsiz izin desteği süresince işveren çalışanı çalıştıramaz. Çalıştırırsa işverene cezai yaptırım uygulanır ve ödenen para işverenden yasal faizi ile birlikte alınır. Yeni kanun gereği 17 Nisan’dan sonra siz de işten ayrılamazsınız, işveren de sizi işten çıkartamaz ancak yine yasa gereği işveren sizi ücretsiz izne çıkartabilir. Bu durumda işvereni ücretsiz izin süresince sizi çalıştırdığı için şikayet edebilirsiniz.