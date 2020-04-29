Kısa çalışmada ödemeler başlayacak

Soru: 23 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan işyeri sahibiyim. İşyerimde 4 çalışanım için kısa çalışma ödeneği için 25 Mart 2020 tarihinde müracaat ettiğim halde bilgi verilmedi ve çalışanlara da ödeme yapılmadı. Ahmet Oktay Ertem
Cevap: İŞKUR müfettişleri kısa çalışma ödeneği için başvuruları inceliyor. Yeni yasa ile kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek. Bir kısım ödemeler de başladı. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde ödemeler devam edecek.
ÜCRETSİZ İZNE AYRILABİLİRSİNİZ
Soru: Kronik MS hastasıyım. Yaklaşık bir aydır evdeyim, raporluyum. İşyerim rapordan sonra ücretsiz izin verecek. Doktorlar çalışmamda bir sakınca olmadığını, çalışabileceğimi söylüyor. Ben de çalışmak istiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? İlhan Kaya
Cevap: İki seçeneğiniz var. Birincisi, sağlığınızın tehlikede olduğunu düşünüp, işvereniniz tarafından ücretsiz izne çıkartılırsınız. Bu durumda devletin 1.170 lira desteğinden yararlanırsınız. İkincisi, doktorların söylediğine itibar edip, çalışmaya başlarsınız. Bu bir sağlık tercihi olduğu için kararı siz vereceksiniz.
YENİ YASA SİZİ KAPSAMIYOR
Soru: Kapıcımızın sözleşmesini 31.03.2020 tarihinde 7 yıl, dokuz aylık kıdem tazminatı ve izin dahil tüm haklarını vererek feshettik. İşsizlik maaşı için de müracaatını yaptı. 31.01.2020 tarihinde imzalattığımız ihbarname ile de sözleşmesinin 31.03.2020 tarihinde feshedileceğini kendisine tebliğ ettik. Çıkan yasa bizi ne kadar bağlar? Zeki Akın
Cevap: Çalışanları üç aylık süre boyunca işten çıkartılamayacağına yönelik yasa Meclis’ten geçti. Yasa yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giriyor. Yani geçen haftadan itibaren 3 ay boyunca işverenler, çalışanları işten çıkartamayacak. Ancak siz kararı ocak ayının sonunda almışsınız. Dolayısıyla yeni yasa sizi kapsamıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZSINIZ
Soru: 9.5 yıl bir şirkette çalıştım. Ocak ayında istifa ettim. İŞKUR’a başvurduğumda istifa ettiğim için işsizlik maaşı alamayacağım söylendi. Ancak 15 Mart’tan sonra 5 günlük başka bir firmada günlük sigortalı olarak çalışmışlığım var. Ben işsizlik maaşından yararlanabilir miyim?
Gökhan Uçakçı
Cevap: İşsizlik maaşından yararlanabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Bu durumda siz kendi isteğiniz ile işten ayrıldığınız için işsizlik maaşından yararlanamazsınız. Ancak son çalıştığınız işyerinde sigortalı başladıysanız ve işveren sizi işten çıkardıysa işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İŞVEREN TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRABİLİR
Soru: Kısa çalışma ödemesi detaylarında zorlayıcı sebeplerle iş yerinde faaliyetin durması halinde işçiye ilk hafta yarım ücret ödenir deniyor. Bu yarım ücret karşılığı olarak işveren tarafından daha sonradan telafi çalışması yaptırılabilir mi? Ömer Akbulut
Cevap: Telafi çalışması, çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, işyerinin tatil edilmesi gibi durumlarda işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilme uygulamasıdır. Koronavirüs de bu kapsama giriyor. İşveren 4 ay boyunca telafi çalışması yaptırabilir. Bu durumda işvereniniz sizden telafi çalışması isteyebilir ancak telafi çalışmasını neden yaptıracağını, hangi süreyle yaptıracağını ve nasıl yaptıracağını size bildirmek durumunda.
ÜCRETSİZ İZİNDE İŞVEREN ÇALIŞTIRAMAZ
Soru: 15 gün ücretsiz izine çıktım, 15 gün çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla 15 gün devlet yardım ediyor geri kalan 15 günlük çalışma bedelini işveren ödemek zorunda. Çalıştığın süre zarfında işveren ödemediği takdirde ne yapmam gerekiyor? Erol Durmuş
Cevap: Ücretsiz izin uygulamasında işveren maaş ödemez. Yeni çıkan yasa gereği de işverenin ücretsiz izne çıkardığı ve bundan dolayı da günlük 39.24 lira devlet desteğinden yararlana kişileri çalıştırmaması gerekiyor. Çalıştırırsa kanuna aykırı işlem yapmış olur. Ayın yarısında ücretsiz izin verip, geri kalanında çalıştırma yoluna giderse de çalıştığınız günün parasını işverenin ödemesi gerekiyor.
EMEKLİLER ÜCRET DESTEĞİ ALAMAZ
Soru: Şirkette çalışırken aynı anda emekli maaşı da alıyordum. Salgından dolayı ücretli izine ayrıldık, iznim bitti, şirketten aradılar ve ücretsiz izine ayırıldınız dediler. Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? Ruhi Yüce
Cevap: Emekli maaşı aldığınız için işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara devlet tarafından ödenecek olan 1.177 lira ücret desteğinden de yararlanamayacaksınız. İşveren ücretsiz izne ayırdığı için işten de üç aylığına ayrılamazsınız.
Kısa çalışmada ödemeler başlayacak
Soru: 23 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan işyeri sahibiyim. İşyerimde 4 çalışanım için kısa çalışma ödeneği için 25 Mart 2020 tarihinde müracaat ettiğim halde bilgi verilmedi ve çalışanlara da ödeme yapılmadı. Ahmet Oktay Ertem
Cevap: İŞKUR müfettişleri kısa çalışma ödeneği için başvuruları inceliyor. Yeni yasa ile kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek. Bir kısım ödemeler de başladı. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde ödemeler devam edecek.
ÜCRETSİZ İZNE AYRILABİLİRSİNİZ
Soru: Kronik MS hastasıyım. Yaklaşık bir aydır evdeyim, raporluyum. İşyerim rapordan sonra ücretsiz izin verecek. Doktorlar çalışmamda bir sakınca olmadığını, çalışabileceğimi söylüyor. Ben de çalışmak istiyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? İlhan Kaya
Cevap: İki seçeneğiniz var. Birincisi, sağlığınızın tehlikede olduğunu düşünüp, işvereniniz tarafından ücretsiz izne çıkartılırsınız. Bu durumda devletin 1.170 lira desteğinden yararlanırsınız. İkincisi, doktorların söylediğine itibar edip, çalışmaya başlarsınız. Bu bir sağlık tercihi olduğu için kararı siz vereceksiniz.
YENİ YASA SİZİ KAPSAMIYOR
Soru: Kapıcımızın sözleşmesini 31.03.2020 tarihinde 7 yıl, dokuz aylık kıdem tazminatı ve izin dahil tüm haklarını vererek feshettik. İşsizlik maaşı için de müracaatını yaptı. 31.01.2020 tarihinde imzalattığımız ihbarname ile de sözleşmesinin 31.03.2020 tarihinde feshedileceğini kendisine tebliğ ettik. Çıkan yasa bizi ne kadar bağlar? Zeki Akın
Cevap: Çalışanları üç aylık süre boyunca işten çıkartılamayacağına yönelik yasa Meclis’ten geçti. Yasa yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giriyor. Yani geçen haftadan itibaren 3 ay boyunca işverenler, çalışanları işten çıkartamayacak. Ancak siz kararı ocak ayının sonunda almışsınız. Dolayısıyla yeni yasa sizi kapsamıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZSINIZ
Soru: 9.5 yıl bir şirkette çalıştım. Ocak ayında istifa ettim. İŞKUR’a başvurduğumda istifa ettiğim için işsizlik maaşı alamayacağım söylendi. Ancak 15 Mart’tan sonra 5 günlük başka bir firmada günlük sigortalı olarak çalışmışlığım var. Ben işsizlik maaşından yararlanabilir miyim?
Gökhan Uçakçı
Cevap: İşsizlik maaşından yararlanabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Bu durumda siz kendi isteğiniz ile işten ayrıldığınız için işsizlik maaşından yararlanamazsınız. Ancak son çalıştığınız işyerinde sigortalı başladıysanız ve işveren sizi işten çıkardıysa işsizlik maaşı alabilirsiniz.
İŞVEREN TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRABİLİR
Soru: Kısa çalışma ödemesi detaylarında zorlayıcı sebeplerle iş yerinde faaliyetin durması halinde işçiye ilk hafta yarım ücret ödenir deniyor. Bu yarım ücret karşılığı olarak işveren tarafından daha sonradan telafi çalışması yaptırılabilir mi? Ömer Akbulut
Cevap: Telafi çalışması, çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, işyerinin tatil edilmesi gibi durumlarda işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilme uygulamasıdır. Koronavirüs de bu kapsama giriyor. İşveren 4 ay boyunca telafi çalışması yaptırabilir. Bu durumda işvereniniz sizden telafi çalışması isteyebilir ancak telafi çalışmasını neden yaptıracağını, hangi süreyle yaptıracağını ve nasıl yaptıracağını size bildirmek durumunda.
ÜCRETSİZ İZİNDE İŞVEREN ÇALIŞTIRAMAZ
Soru: 15 gün ücretsiz izine çıktım, 15 gün çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla 15 gün devlet yardım ediyor geri kalan 15 günlük çalışma bedelini işveren ödemek zorunda. Çalıştığın süre zarfında işveren ödemediği takdirde ne yapmam gerekiyor? Erol Durmuş
Cevap: Ücretsiz izin uygulamasında işveren maaş ödemez. Yeni çıkan yasa gereği de işverenin ücretsiz izne çıkardığı ve bundan dolayı da günlük 39.24 lira devlet desteğinden yararlana kişileri çalıştırmaması gerekiyor. Çalıştırırsa kanuna aykırı işlem yapmış olur. Ayın yarısında ücretsiz izin verip, geri kalanında çalıştırma yoluna giderse de çalıştığınız günün parasını işverenin ödemesi gerekiyor.
EMEKLİLER ÜCRET DESTEĞİ ALAMAZ
Soru: Şirkette çalışırken aynı anda emekli maaşı da alıyordum. Salgından dolayı ücretli izine ayrıldık, iznim bitti, şirketten aradılar ve ücretsiz izine ayırıldınız dediler. Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? Ruhi Yüce
Cevap: Emekli maaşı aldığınız için işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara devlet tarafından ödenecek olan 1.177 lira ücret desteğinden de yararlanamayacaksınız. İşveren ücretsiz izne ayırdığı için işten de üç aylığına ayrılamazsınız.