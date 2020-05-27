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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Kısa çalışma ödeneğinin gecikmesinin nedenleri

27 Mayıs 2020

Soru: Lokantada çalışıyordum, 20 Mart’ta dükkân kapandı ve 27’sinde kısa çalışma ödeneğine başvuruldu. Dükkânda tüm çalışanlar halen ödemelerimizi alamadık. Bu kadar gecikmesi normal mi? Servet Firil

Cevap: Martın sonunda kısa çalışma ödeneğine başvurulmuş. Asıl ödemeniz nisan ayından itibaren başlayacak. Bu şekilde olan işyerlerinde çalışanların kısa çalışma ödemeleri 5 Mayıs’ta ödenmeye başladı. Gecikmenin nedeni ya işvereniniz İŞKUR’a yanlış başvuruda bulunmuştur ya çalışanlar olarak sizler ödenek almaya hak kazanmıyorsunuzdur ya da kısa çalışma ödeneğiniz kabul edilmemiştir. Bunu ancak işvereniniz takip edebilir.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ 17 NİSAN'DA

Soru: 1 Nisan’da ücretsiz izine ayrıldım. 17 Nisan’da ücretsiz izin desteği çıktı. Muhasebeci yasanın 17 Nisan’da çıktığını 13 günlük ücret alacağımı, mayıs ayı için de tam yatacağını söyledi. Bu konu ile ilgili bilgi verir misiniz?  Hatice Orhan

Cevap: Ücretsiz izin nakit desteği 17 Nisan’dan itibaren ödenecek. Siz 1 Nisan’da da izni çıkmış olsanız, 17 Nisan tarihinden sonra ödeme alacaksınız ve nisan ayına ait sadece 13 günlük ödeme alacaksınız. Mayıs ayında ise tam ödeme alacaksınız.

MAAŞI GEÇ YATAN İŞTEN AYRILABİLİR

Soru: Son yedi sekiz aydır maaşlarımız gecikmeli parça parça ödenmekte. Koronavirüs öncesinde de bir kaç ay geriden gelmekteydi. Haklarımız nelerdir? Mehmet Buldak

Cevap: Maaşların geç ödenmesi, çalışanın, iş sözleşmesini haklı olarak feshetme nedenidir. Sözleşmenizi fesh edip, tazminatınızı alabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİNDE SİGORTA PRİMİ YATMAZ

Soru: Ücretsiz izin desteğinde SGK primleri de eksik bildirim mi yapılacak? Eser Şengil

Cevap: Prim hizmet beyannamelerinde ‘28-Pandemi Ücretsiz İzin’ olarak seçilmesi gerekiyor. İşveren, işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, SGK başvuru ekranı üzerinden bildirecek, dolayısıyla eksik gün bildirimi yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ 5 MAYIS'TA BAŞLADI

Soru: Çalıştığım işyeri kısa çalışma ödeneğine Mart 20’de başvurmasına rağmen e-devlet de de 20 Mart yazmasına rağmen neden 10 günlük değil de 5 günlük yatacak görünüyor. Biz bu paraları haziran ayında mı alacağız, yoksa mayıs ayı içerisinde mi alacağız? Cafer Ören

Cevap: Kısa çalışma ödeneğine başvurulduğunda ilk haftasını işveren öder. 20 Mart’ta başvurulmuşsa, 27 Mart tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmaya başlanır. Bu durumda olanların kısa çalışma ödemeleri 5 Mayıs’ta ödenmeye başladı. Mart ayından 5 günlük ve Nisan ayında da tam ücretlerinizi 5 Mayıs’tan itibaren almanız gerekiyor. Mayıs ödemelerinizi ise 5 Haziran’dan itibaren alacaksınız.

İŞE GERİ DÖNEMEZSİNİZ

Soru: Ablam 15 Mart’tan sonra işten çıkarıldı, tazminatını aldı işsizlik maaşını da alıyor. 15 Mart’tan sonra kimse işten çıkarılmayacak deniyor. Bu durumda işe geri iade hakkı olur mu? Ümit Kalan

Cevap: Yasa, 17 Nisan’da Resmi Gazetede yayımlandı ve bu tarihten sonrası için işverenler, üç ay boyunca çalışanlarını işten çıkartamayacak. Dolayısıyla bu yasa sizi kapsamıyor.

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