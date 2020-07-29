Kısa çalışma işsizlik maaşınızdan kesilmeyecek

Soru: Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşımızdan kesiliyor mu? Muhammet M.
Cevap: Yeni yapılan bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Kısa çalışma ödeneği bittiğinde, işveren sizi işten çıkartırsa, işsizlik maaşından tam olarak yararlanabileceksiniz.
14 YAŞINDA BAŞLADIĞINIZ İÇİN KIDEMİNİZİ ALAMAZSINIZ
Soru: Öğretim görevlisiyim. 19 Ağustos 1985 doğumluyum. Sigortam 19.07.1999’da başlamıştı. 14 yaşında iken başlamıştı. 3600 SSK’lık günümü doldurduğumda kıdem tazminatımı alabilir miyim? Ayla Yalçın D.
Cevap: Kanuna göre, ilk sigortalı olduğu tarih 8.9.1999 öncesi olanlar ve ilk sigortalı olduğunda 18 yaşını doldurmuş olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladığında, 3600 prim gün sayısını da doldurduğunda çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı alabiliyor. Siz ilk işe giriş tarihinizde yaşınız 14 olduğundan kıdem tazminatı alamazsınız.
TARIM SSK'LI OLARAK DEVAM EDİN
Soru: Eşim, 1964 doğumlu, 09.05.2011 tarihinde ilk kez tarım sigortasına dahil oldu, 9 yıl bitti. Emekliliği için kaç yıl daha ödemesi gerekiyor. Aylık 913 TL yatırıyoruz, tarım sigortasından mı devam edelim, ayrıca tarım Bağ-Kur’u da var. Hangisi avantajlı? Ali Y.
Cevap: 2008 tarihinden sonra tarım SSK’ya giren kadın çalışanlar 58 yaşında ve en az 7200 gün prim ödemiş olması şartıyla emekli olabiliyorlar. Eşinizin durumunda henüz prim gün sayısı 3285 gün, yaşı ise 56. 3915 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Bundan sonra emekli olabilirsiniz. Tarım sigortasından devam etmenizde fayda var.
50 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKSINIZ
Soru: Ablam için yazıyorum. 03.05.1975 doğumlu, 01.12.1989 ilk sigorta başlangıcı var. 1650 gün primi mevcut. Bu şartlarda 3600 günle emekli olma tarihi ne zamandır? Gökhan Ç.
Cevap: 8.9.1981 öncesi sigorta başlangıcı olanlar 15 yılı, 3600 prim gün sayısını doldurduğunda 50 yaşında emekli olabiliyor. Sizin durumunuzda 1950 prim gün sayısı eksik. Bu durumda 5 yıl 5 ay daha çalışırsanız hem prim gün sayınız doluyor hem de 50 yaşını doldurmuş oluyorsunuz; emekli olabilirsiniz.
20 YILI DOLDURMANIZ GEREKİYOR
Soru: 1 Eylül 2001 tarihinde devlet memuru olan arkadaşım emeklilik dilekçesi verip ayrılmak istiyor. 20 yıl mı, 25 yıl mı doldurmak zorunda? Tuğba A.
Cevap: Arkadaşınız erkek çalışansa 25 yılı, kadın çalışansa 20 yılı doldurması gerekiyor. 14.6.2020 tarihi itibariyle kadın memurlarda emeklilik için kesenek ödenmesi gereken süre 20, erkek memurlarda 25 yıl.
60 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİREMİYORSUNUZ
Soru: 1 Temmuz 2020 itibariyle bir işyerinde işe başladım. İşyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor ancak benim son 3 yılda 450 gün prim ödemem var, son 60 gün prim ödenmiş olması şartını sağlayamıyorum? Benim alacağım ücret ya da tabi olacağım prosedür nedir? İbrahim T.
Cevap: 60 gün şartını yerine getiremediğiniz için işvereniniz sizin için kısa çalışma ödeneğine başvuramayacak. Bu durumda işveren sizin normal sigorta girişinizi yapacak ve aylık da size anlaştığınız ücret neyse onu ödeyecek.
Kısa çalışma işsizlik maaşınızdan kesilmeyecek
Soru: Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşımızdan kesiliyor mu? Muhammet M.
Cevap: Yeni yapılan bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Kısa çalışma ödeneği bittiğinde, işveren sizi işten çıkartırsa, işsizlik maaşından tam olarak yararlanabileceksiniz.
14 YAŞINDA BAŞLADIĞINIZ İÇİN KIDEMİNİZİ ALAMAZSINIZ
Soru: Öğretim görevlisiyim. 19 Ağustos 1985 doğumluyum. Sigortam 19.07.1999’da başlamıştı. 14 yaşında iken başlamıştı. 3600 SSK’lık günümü doldurduğumda kıdem tazminatımı alabilir miyim? Ayla Yalçın D.
Cevap: Kanuna göre, ilk sigortalı olduğu tarih 8.9.1999 öncesi olanlar ve ilk sigortalı olduğunda 18 yaşını doldurmuş olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladığında, 3600 prim gün sayısını da doldurduğunda çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı alabiliyor. Siz ilk işe giriş tarihinizde yaşınız 14 olduğundan kıdem tazminatı alamazsınız.
TARIM SSK'LI OLARAK DEVAM EDİN
Soru: Eşim, 1964 doğumlu, 09.05.2011 tarihinde ilk kez tarım sigortasına dahil oldu, 9 yıl bitti. Emekliliği için kaç yıl daha ödemesi gerekiyor. Aylık 913 TL yatırıyoruz, tarım sigortasından mı devam edelim, ayrıca tarım Bağ-Kur’u da var. Hangisi avantajlı? Ali Y.
Cevap: 2008 tarihinden sonra tarım SSK’ya giren kadın çalışanlar 58 yaşında ve en az 7200 gün prim ödemiş olması şartıyla emekli olabiliyorlar. Eşinizin durumunda henüz prim gün sayısı 3285 gün, yaşı ise 56. 3915 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Bundan sonra emekli olabilirsiniz. Tarım sigortasından devam etmenizde fayda var.
50 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKSINIZ
Soru: Ablam için yazıyorum. 03.05.1975 doğumlu, 01.12.1989 ilk sigorta başlangıcı var. 1650 gün primi mevcut. Bu şartlarda 3600 günle emekli olma tarihi ne zamandır? Gökhan Ç.
Cevap: 8.9.1981 öncesi sigorta başlangıcı olanlar 15 yılı, 3600 prim gün sayısını doldurduğunda 50 yaşında emekli olabiliyor. Sizin durumunuzda 1950 prim gün sayısı eksik. Bu durumda 5 yıl 5 ay daha çalışırsanız hem prim gün sayınız doluyor hem de 50 yaşını doldurmuş oluyorsunuz; emekli olabilirsiniz.
20 YILI DOLDURMANIZ GEREKİYOR
Soru: 1 Eylül 2001 tarihinde devlet memuru olan arkadaşım emeklilik dilekçesi verip ayrılmak istiyor. 20 yıl mı, 25 yıl mı doldurmak zorunda? Tuğba A.
Cevap: Arkadaşınız erkek çalışansa 25 yılı, kadın çalışansa 20 yılı doldurması gerekiyor. 14.6.2020 tarihi itibariyle kadın memurlarda emeklilik için kesenek ödenmesi gereken süre 20, erkek memurlarda 25 yıl.
60 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİREMİYORSUNUZ
Soru: 1 Temmuz 2020 itibariyle bir işyerinde işe başladım. İşyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor ancak benim son 3 yılda 450 gün prim ödemem var, son 60 gün prim ödenmiş olması şartını sağlayamıyorum? Benim alacağım ücret ya da tabi olacağım prosedür nedir? İbrahim T.
Cevap: 60 gün şartını yerine getiremediğiniz için işvereniniz sizin için kısa çalışma ödeneğine başvuramayacak. Bu durumda işveren sizin normal sigorta girişinizi yapacak ve aylık da size anlaştığınız ücret neyse onu ödeyecek.