Kimler nasıl yararlanacak... İşte bayram ikramiyesinin detayları

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EMEKLİLERE bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak, 4.000 liraya çıkıyor. Bayram ikramiyesinin artırılması ile ilgili kanun maddesi Meclis’e gönderilen yasa tasarısı içinde yer aldı ve önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Buna göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında 4’er bin lira yatırılacak. 16.5 milyon emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak.

Hazır yeri gelmişken bayram ikramiyesi ile ilgili hafıza tazeleyelim. İlk olarak 2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi ikramiye ödenmesine karar verildi. Uygulama başladığında emeklilere her bayram öncesinde 1.000’er lira ikramiye yatırıldı, ardından bu tutar 1.100 liraya, 2023 yılında 2.000 liraya, 2024 yılında da 3.000 liraya çıkartıldı. Şimdi de bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarılıyor. Buna göre 2025 yılında bayram ikramiyesi adı altında Ramazan ve Kurban Bayramında toplam emeklilere 8 bin lira yatırılacak. Peki, ikramiyeden kimler yararlanabilecek?

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DUL, YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDENECEK

* Emeklilere Ramazan Bayramı’nda 4.000 lira, Kurban Bayramı’nda 4.000 lira olmak üzere toplam 8.000 lira yatırılacak.

* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

* Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı alan hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4.000 lira ikramiye alacak.

* Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.000 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3000 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.

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YENİ EMEKLİ OLACAKLAR YARARLANACAK MI?

* İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.

* Emeklilik dilekçesini 15 Mart tarihine kadar verip, yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin lira bayram ikramiyesini alabilecekler. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler, Ramazan Bayramı’ndaki 4 bin liralık ikramiyeyi alamayacaklar, Kurban Bayramı’ndaki ikramiye ise hesaplarına yatırılacak.

* Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

* Bayram ikramiyeleri, 30 Mart Ramazan Bayramı ve 6 Haziran Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.